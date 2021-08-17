伊斯蘭教法：尼日利亞卡諾州禁止人體模型「有頭」引發關注

32 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 伊斯蘭教嚴格禁止任何形式的偶像崇拜

尼日利亞以穆斯林居民為主的卡諾州（Kano）要禁止服裝店使用帶有頭部的人體模型展示衣服，引起不小的關注。

卡諾州執行伊斯蘭教法的警察指揮官伊本-西那（Haruna Ibn-Sina）對BBC表示，伊斯蘭教嚴格禁止任何形式的偶像崇拜，展售服裝或飾品的人體模型如果帶有頭像，看起來就像一個真人，因此只能使用沒有頭部的人體模型。

警察還要求，沒有頭部的人體模型不論任何時候都一定要穿戴整齊，不能裸露身體部位，「露出胸部曲線或臀部曲線也是違反伊斯蘭教法」。

尼日利亞北部12個州以穆斯林居民為主，實行伊斯蘭教法，卡諾州是其中的一州。

當地的伊斯蘭教法理論上只適用於穆斯林，但實際上非穆斯林也受到壓力必須遵守伊斯蘭教法，不能使用帶有頭部的人體模型。

卡諾州首府卡諾市是尼日利亞第二大城，卡諾市一家廣播電台曇花型節目主持人阿傑博（Moses Ajebo）表示，「我們節目收到許多電話和留言信息，說他們不同意這個做法。」

在卡諾州少數以基督徒為主的地方，有商販表示對伊斯蘭教法感到不滿。

商店主人安尼亞（Chinedu Anya）表示，用沒有頭像的人體模型展示衣服飾品，降低了商品的吸引力，影響他們的生意。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 保守派穆斯林要求女性戴頭巾遮住頭髮

支持與反對

雖然卡諾州大部分穆斯林支持伊斯蘭教法，但是有部分年輕穆斯林認為，某些伊斯蘭教法受到錯誤的詮釋和執行，例如人體模型頭像的禁令就是其中之一。

一位不願具名的穆斯林表示，「伊斯蘭教嚴格禁止偶像崇拜，但是先知的教導很清楚，主要看你的意圖，除非你向人體模型膜拜，否則不能算是罪惡。」

但另外一些穆斯林支持人體模型頭像禁令，認為「伊斯蘭教反對雕刻人像，不論是出於任何名義。」

卡諾州的人體模型頭像禁令是尼日利亞的第一個類似禁令，過去也有其他以穆斯林為主的國家試圖限制人體模型的使用。

2009年，伊朗警察警告商店不要展示帶有身體曲線的女性人體模型，還要求女性人體模型必須戴面紗或頭巾。

禁止莫霍克髮型

卡諾州的伊斯蘭警察尚未開始挨家挨戶的每家商店去檢查執行相關禁令，但是世俗世界和現代社會中牴觸伊斯蘭教法的東西越來越多。

伊斯蘭警察指揮官伊本·西那甚至還批評總統布哈里（Muhammadu Buhari）兒子的未婚妻拍攝的新娘照片，指責新娘禮服照片露出肩膀，為穆斯林做出不良示範，在社交媒體分享這些照片的都是罪惡。

去年，伊斯蘭警察在加諾市的街頭強制將留著莫霍克髮型的年輕人剃頭，並訓斥那些褲子穿得很低的人。

伊斯蘭警察還試圖禁止商店使用「黑色星期五」的折扣促銷活動，表示星期五是伊斯蘭教一個神聖的日子，不過廣播電台和購物中心大多數沒有理會。

目前還不清楚人體模型頭像禁令會如何執行，伊斯蘭警察表示，不希望強制沒收那些不符規定的人體模型，而是以「其他方法」。

11年前，卡諾州政府決定執行伊斯蘭教法，引發大規模示威抗議，當時造成100多人死亡。

最近，載運非穆斯林的酒精飲料的卡車被伊斯蘭警察銷毀，伊斯蘭警察還搗毀賣酒的酒吧，指責他們「腐敗行為」。