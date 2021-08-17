BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
阿富汗最危險的工作——女記者
你的器材不支持播放多媒體材料
阿富汗最危險的工作——女記者
23 分钟前
阿尼莎擔心，過去20年來阿富汗建立的言論自由，隨著塔利班的到來，可能付諸東流。
相關報道：
阿富汗局勢：即將重掌控制權的塔利班是誰？
喀布爾閃電易主，拜登撤軍引來種種爭議
阿富汗局勢：塔利班佔領總統府 喀布爾陷落
阿富汗局勢：加尼總統逃離喀布爾 塔利班處於接管邊緣
阿富汗局勢：塔利班的軍事攻勢為何勢如破竹
阿富汗局勢：BBC記者深入探訪塔利班控制下的小鎮
阿富汗局勢：BBC記者親歷塔利班攻勢下的民眾生活 嚴厲教法統治陰影依舊
阿富汗戰爭：美國結束「最持久軍事行動」的四大相關問題
更多相關內容
阿富汗局勢：即將重掌控制權的塔利班是誰？
2021年8月16日
阿富汗：喀布爾閃電易主，拜登撤軍引來種種爭議
4 小时前
熱播
7:12
視頻,
阿富汗局勢：BBC記者深入探訪塔利班控制下的小鎮
, 節目全長 7,12
2021年8月15日
6:01
收聽,
香港學生到台灣讀書的新趨勢
, 節目全長 6,01
2021年8月14日
3:02
視頻,
氣候變化：在遭遇嚴重乾旱的哈薩克斯坦，牧民和馬群苦苦掙扎
, 節目全長 3,02
2021年8月16日
1:19
視頻,
經歷500公里跋涉，中國雲南北遷象群終回家
, 節目全長 1,19
2021年8月15日
2:31
視頻,
東京奧運：「塔利班不讓我騎單車，因為我是女人」
, 節目全長 2,31
2021年6月3日
1:43
視頻,
東京奧運： 一起來認識下最年輕的冠軍
, 節目全長 1,43
2021年8月14日
5:35
收聽,
巴巴多斯：從一座大宅回顧它的奴隸歷史
, 節目全長 5,35
2021年8月14日
5:09
視頻,
越戰結束45週年：參戰韓國軍人與大屠殺倖存者的歷史會面
, 節目全長 5,09
2020年4月30日
3:42
視頻,
上海業餘舉重俱樂部 普通人也能練這個嗎？
, 節目全長 3,42
2021年8月12日
1:51
視頻,
雲南「亞洲象部隊」罕見遷徙穿越多城 當局緊急疏散民眾
, 節目全長 1,51
2021年5月31日