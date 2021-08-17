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阿富汗局勢：喀布爾機場混亂一幕，人群衝入跑道槍聲突然響起
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阿富汗局勢：喀布爾機場混亂一幕，人群衝入跑道槍聲突然響起
30 分钟前
塔利班進展迅速，控制全國，讓很多阿富汗人猝不及防，人群湧向喀布爾機場，想盡一切辦法搭上離開的飛機。
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