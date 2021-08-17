阿富汗局勢：塔利班重掌政權 中美相互批評

37 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 阿富汗喀布爾居民湧至機場試圖逃離家園。

阿富汗塔利班（Taliban）武裝迅速攻陷首都喀布爾重掌政權，中國批評美國撤軍「造成嚴重負面影響」，美國總統拜登（Joe Biden）辯護稱，延續美國在阿富汗戰事只會讓中國與俄羅斯得益。

中國國務委員兼外交部長王毅星期一（8月17日）晚間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話時批判說，「美前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響」，並警告華府勿「再製造出新的問題」。

拜登則稱，中國與俄羅斯作為美國「真正的戰略競爭者」，「最樂意不過」華府繼續為阿富汗戰事投放數以十億美元計資金。

分析人士認為，中國為了保住在阿富汗的經濟利益，在別無選擇之下，只能寄望塔利班信守「不包庇危害中國的武裝組織」的承諾。王毅早前曾要求塔利班訪華代表與支持新疆獨立的維吾爾族穆斯林武裝劃清界線。

長期研究中國事務的美國《外交家》雜誌總編香農·蒂耶茲（Shannon Tiezzi）星期二（17日）發表文章說，中國正以「不協調的樂觀」來回應阿富汗局勢，而塔利班代表團7月訪華期間作出的「不包庇」承諾只能予以觀望。

蒂耶茲認為，中國深知此風險，但與塔利班建立友好關係，並從中施壓使其信守承諾，已是北京當前的最佳選擇，但這也僅限於維護中國在阿利益，北京重申其不干預別國內政的立場，說明中國對阿富汗人民尤其是女性在塔利班掌權下的處境毫無興趣。

圖像來源，Anadolu Agency/Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗女性在塔利班治下之處境受國際關注。

談阿富汗之際，王毅批美國「遏制打壓中國」

普萊斯隨後在例行記者會上表示，布林肯星期一也跟俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通話。美聯社形容這是拜登政府「主動接觸其首要勁敵」。

中國外交部聲明稱，布林肯說：「美中對重大國際地區問題保持溝通非常重要。我同意美中實現和平共處是共同目標，希望雙方尋求和開展合作。當然美中也存在明顯分歧，今後可通過建設性方式逐步加以解決。」

「美方重申反對一切形式的恐怖主義，不尋求在中國西部邊界地區出現動蕩。阿富汗局勢演變再次表明，美中以建設性、務實方式就地區安全問題開展合作十分重要。」

王毅在通話中對布林肯說：「事實再次證明，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題越來越多。這方面的教訓值得認真反思。」

王毅稱，「中方願同美方溝通對話，推動阿問題實現軟著陸，促使阿不再發生新的內戰或人道主義災難，不再成為恐怖主義滋生地和庇護所」，但同時批評說：「美前一段倉促撤軍已對阿局勢造成嚴重負面影響，下步如再製造出新的問題，更不是一種負責任的態度。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新疆安全問題是中國與塔利班代表交涉的主要議題之一。

王毅又不點名批評特朗普（Donald Trump）政府撤銷新疆維吾爾族穆斯林武裝組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」的恐怖組織定性，指責華府「在反恐問題上搞雙重標凖」，是中美就阿富汗問題以及國際反恐合作的「障礙」。

2020年11月，美國將「東伊運」從指明恐怖組織中除名。美國國務院當時稱，沒有證據證明「東伊運」仍然存在。在評論王毅7月份接見塔利班代表團時，美國國務院形容「東伊運」只是中國用於壓迫維吾爾族等穆斯林民族的「廣泛標籤」。

美國目前也沒有把阿富汗塔利班列為恐怖組織，巴基斯坦塔利班則榜上有名。

王毅還說：「中美都是聯合國安理會常任理事國，也是當代國際體系的重要參與者。面對層出不窮的全球性挑戰和亟待解決的地區熱點問題，中美理應開展協調合作，這也是國際社會的普遍期待。但美方不能一方面處心積慮遏制打壓中國，損害中方正當權益；另一方面又指望中方支持配合。」

「而我們真正的戰略競爭對手——中國與俄羅斯——再樂意不過讓美國繼續投放數以十億美元計的資源，無止境的專注在穩定阿富汗之上。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登強調美軍在阿富汗旨在反恐，而非為阿富汗建設國家。

多方斡旋

普萊斯稱，除了中國與俄羅斯，布林肯也有跟英國、巴基斯坦、土耳其外長，還有歐盟與北約高層官員通話。

在莫斯科，俄羅斯外交部稱，拉夫羅夫與布林肯「同意繼續協商，並在中國、巴基斯坦與其他利益相關國家的參與下，建立合適條件，並在新條件之下開展具包容性的阿富汗對話」。