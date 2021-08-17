阿富汗局勢持續更新：拜登捍衛美國撤軍安排，「不會把責任交給下一位美國總統」

30 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登周一從總統度假地戴維營返回白宮發表講話。

美國總統拜登（Joe Biden）因塔利班閃電般地拿下喀布爾而飽受批評，但他周一（8月16日）發表講話捍衛自己的行動，稱其「堅定」支持美國從阿富汗撤軍。

他稱，儘管撤軍「混亂」，但「從來沒有一個撤軍的好時機」。「還有多少美國人的生命值得這樣做？」他反問道。

在周日（8月15日），隨著塔利班攻入阿富汗首都喀布爾，該國總統加尼（Ashraf Ghani）逃往海外，政府倒台，塔利班取得國家控制權。這也標誌著美國主導的盟軍在阿富汗近20年的行動結束。

塔利班在幾個月前開始勢如破竹地攻下一連串阿富汗主要城市，喀布爾是最後一個陷落的大城市，這一進程讓包括美國在內的國際社會措手不及。

拜登周一從總統度假地戴維營（Camp David）返回白宮，就阿富汗問題發表了近一周以來的首次公開講話。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿富汗人擁至機場逃避塔利班，混亂中槍聲驟起

「如果說有什麼區別的話，那就是過去一周的事態發展進一步證明，現在結束美國對阿富汗的軍事介入是正確的決定，」拜登表示。「美國軍隊不能、也不應該在阿富汗軍隊都不願意為自己而戰的戰爭中作戰和犧牲。」

今年4月，拜登決定在9月11日，即導致美國入侵阿富汗的「9·11」襲擊20週年到來之前，命令所有美軍撤出阿富汗。喀布爾的動蕩局面讓拜登面臨強烈的政治反彈。

參議院少數黨領袖、共和黨人米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）在推特上寫道：「我們在阿富汗看到的是一場徹頭徹尾的災難。拜登政府的撤退將給美國的聲譽留下污點。」

2001年授權對阿富汗進行軍事打擊的美國前總統小布什（George W Bush）表示，他「懷著深切的悲痛關注著阿富汗發生的悲劇」。

「現在面臨最大風險的阿富汗人，正是那些一直站在他們國家進步前沿的人，」布什說。他表示美國有「法律權力在緊急人道主義危機期間為難民削減繁文縟節」。

圖像來源，Unknown

圖像來源，AFP

拜登在演講中表示，美國在阿富汗的任務從來就不應是關於國家建設的。

他說，在擔任副總統期間，他曾反對前總統奧巴馬（Barack Obama）在2009年向該國增派數千名士兵。

拜登還指出，他繼承了前總統特朗普（Donald Trump）與塔利班談判達成的協議，即美國將在今年5月前從阿富汗開始撤軍。

拜登稱，他現在是指揮這場美國最持久戰爭的第四位總統，他不會把這一責任交給第五位總統。「我不會誤導美國人民，聲稱只要在阿富汗多呆一段時間就會改變一切。」

拜登在競選中是一位經驗豐富的外交政策專家，並在今年上任後宣佈「美國回來了」。

上個月，他向記者保證，塔利班「極不可能」佔領阿富汗全國，但他在周一承認，「這確實比我們預期的要快」。

「拜登的西貢」？

民調顯示，大多數美國人支持美國撤出阿富汗，但在快速撤出美軍後，美國許多外交人員還未離開，塔利班就包圍了喀布爾。拜登又派出數千人返回幫助疏散，因此，他的撤離方式面臨著激烈批評。

塔利班攻入喀布爾當日，整個市區上空都籠罩在運送外交人員的直升機轟鳴聲中。直升機在美國大使館起降，疏散人員的照片在網絡上廣為流傳。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 塔利班攻入喀布爾當日，整個市區上空都籠罩在運送外交人員的直升機轟鳴聲中。

這讓很多人想起了似曾相識的一幕。

1975年，越南戰爭接近尾聲之時，攝影師赫爾伯特·範·埃斯（Hulbert van Es）拍攝了一張西貢的人們從屋頂爬上直升機的標誌性照片。

同樣持續近20年的越南戰爭是北越共產黨政府，與南越及其主要盟友美國之間的衝突。這一漫長的戰爭讓美國深陷泥潭，代價高昂。戰爭不僅花費了數十億美元，還奪走了58000多名美國人的生命。

1973年，美國從南越撤軍。兩年後，在北越軍隊佔領西貢後，南越宣佈投降，成為統一的越南社會主義共和國。西貢被以北越已故領導人的名字更名為胡志明市。

與喀布爾一樣，這座城市陷落的速度比美國預期的要快得多。美國當時放棄了在西貢的大使館，用直升機疏散了7000多名美國公民、南越公民和其他外國公民，這一行動被稱為「常風行動」（Operation Frequent Wind）。

對一些人來說，西貢的陷落對美國在世界舞台上的地位是一個打擊。在此後的幾十年裏，出現了「越南綜合症」（Vietnam Syndrome）這一政治詞匯，它指的是美國選民對美國在海外展開軍事介入行動的厭惡。

西貢陷落髮生時，拜登只是一個新科參議員，但如今，許多分析人士和美國兩黨議員將這一事件與塔利班接管喀布爾進行比較。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在這張1975年的標誌性照片中，人們登上了西貢美國中情局基地屋頂上的直升機。

「這是喬·拜登的西貢，」眾議院共和黨會議主席埃莉斯·斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）在推特上說道。「這是國際舞台上的一次災難性失敗，我們永遠不會忘記。」

上個月，美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）上將曾駁斥這種比較。

「我不認為這會發生，」米利將軍告訴記者。「我可能是錯的，誰知道呢，你不能預測未來，但是……塔利班不是北越軍隊，情況不同。」

儘管1975年西貢事件對時任總統傑拉爾德·福特（Gerald Ford）的政治影響有限，但這次拜登將受到何種影響尚不清楚。阿富汗戰爭在美國國內並不受歡迎。

諾丁漢大學的美國研究副教授克里斯托弗·菲爾普斯（Christopher Phelps）表示：「我毫不懷疑這會傷害到拜登……這將被視為一種損失，也可能是一種恥辱，不管公平與否，這的確是他的決定。」

喀布爾的混亂

塔利班攻下喀布爾後，大量民眾試圖逃離該國首都。儘管商業航班已經暫停，但依然有很多恐慌的人們湧入機場。

社交媒體上的畫面顯示，人群在停機坪上奔跑，還有人甚至緊緊抓住已經啟動的美國軍用運輸機。

另一段視頻顯示，有人從一架起飛的飛機上墜落。

美國軍方稱有兩名武裝人員被美國士兵打死，而據報道有三人在飛機起飛後不久從飛機底部墜落身亡。

圖像來源，Getty Images

美國政府表示，數千名美國公民、當地大使館工作人員及其家屬，以及其他「易受到傷害的阿富汗公民」將在未來幾天被轉移。

BBC記者馬利克·穆達西（Malik Mudassir）在喀布爾報道說，據估計機場有一萬多人，在通往機場大門的道路上，塔利班武裝分子手持重型武器，試圖通過向空中射擊來驅散人群。

在喀布爾市區，塔利班人員在喀布爾隨處可見，他們控制著交通，並對車輛進行搜查，特別是那些曾屬於警察和軍隊的車輛，塔利班會沒收。

但穆達西報道說，市中心在第二天已相對變得平靜。一些女性單獨出門，但似乎塔利班並沒有對她們採取行動。街頭也沒有發生暴力活動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 很多人不顧一切地想進入喀布爾機場。

塔利班周二（8月17日）宣佈對所有政府官員實施「大赦」，敦促他們「滿懷信心」重返工作崗位。

此前，很多為政府或有西方背景的機構工作的人，如美軍的翻譯員，非常害怕遭到報復。