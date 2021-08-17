阿富汗局勢：塔利班重新掌控後的經濟前景和中國可能的考量

安德魯·沃克爾 (Andrew Walker)

BBC國際台經濟事務記者

42 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 塔利班重新控制阿富汗令國際援助國擔心

阿富汗的經濟構成特徵可以概括為「自身極為脆弱和嚴重依賴外援」。

這種令人不安的概括是在塔利班控制阿富汗局勢幾個月前由世界銀行提出的。

現在，由於未來外部財政援助的前景更加不明朗， 阿富汗的經濟前景看起來也更加不穩定。

阿富汗確實有大量的礦產資源，但是政治局勢卻阻礙了對礦產資源的開採。

阿富汗對外援的依賴程度之高觸目驚心。2019年，世界銀行的數字顯示，阿富汗從外國接受的開發援助金額相當於國民總收入（gross national income） 的22%。國民總收入與國內生產總值（GDP）不一樣，但與GDP 很接近。

22% 是一個很高的數字，但與世界銀行10年前報告的49%相比，已經下降了很多。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿富汗人擁至機場逃避塔利班，混亂中槍聲驟起

現在，誰也說不准阿富汗是否還能得到這些援助資金。德國外交部長海克·馬斯上周告訴德國公共廣播公司的德國第二電視台（ZDF）說：「如果塔利班接管阿富汗並引入伊斯蘭教法，我們將不再提供一分錢。」

其他援助國肯定也會密切關注阿富汗的事態發展。

腐敗困境

要說明世界銀行為什麼認為阿富汗經濟極為脆弱，可以看看塔利班控制阿富汗局勢之前的國家安保支出高費用。此前，阿富汗的安保支出高達國內生產總值GDP的29%， 而世界低收入國家的安保平均水平為GDP的3%。

安全和嚴重的腐敗問題之外阿富汗還有另一個長期存在的問題：外國商業投資非常薄弱。

根據聯合國的數據，在過去兩年中，阿富汗沒有宣佈過任何新的所謂「綠地」投資（greenfield investments），即外國企業從頭開始的新建投資業務。自2014年以來，這一類的新建投資總共也只有四個。

以南亞地區的另外兩個人口都比較少的國家為例，在同一時期，尼泊爾的此類投資項目數量是阿富汗的10倍，斯里蘭卡是阿富汗的50倍。

世界銀行把阿富汗的私營經濟形容為狹窄。就業主要集中在生產率很低的農業領域：60%的家庭部分收入來自農業生產。

阿富汗同時還有一個龐大的非法地下經濟，其中包括非法採礦，鴉片生產和其他相關活動，如走私等。毒品貿易一直是塔利班的一個重要收入來源。

礦產財富

儘管如此，自2001年美國為首的聯軍出兵阿富汗以來，這個國家的經濟還是有所增長。

阿富汗的經濟數據雖然並不可靠，但根據世界銀行的數據顯示，從2003年開始的10年裏，阿富汗經濟平均每年增長超過9%。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 毒品貿易一直是塔利班的重要經濟來源。

此後，增長速度放緩（這很可能反映了外國援助金額的減少），在2015年至2020年期間平均增長率為2.5%。

阿富汗確實擁有大量的自然資源，如果放在一個安全更好和腐敗更少的國家，這些資源對國際商業很有吸引力。

阿富汗有幾種豐富的礦藏，包括銅、鈷、煤和鐵礦石。此外，還有石油和天然氣以及寶石。

其中潛力特別突出的是用於移動設備和電動汽車電池的鋰。這種金屬的應用隨著汽車行業的發展和運輸行業向二氧化碳零排放過渡將變得極為重要。

早在2010年，一位美國高級將領曾向《紐約時報》表示，阿富汗的礦產潛力「令人驚嘆」，「當然如果所有的假設都能成為現實的話」。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國呼籲塔利班履行承諾，確保阿富汗局勢實現「平穩過渡」。

《紐約時報》還報道說，美國國防部的一份內部備忘錄說，阿富汗的鋰可以像沙特阿拉伯的石油一樣重要，成為「鋰礦石的沙特阿拉伯」。

然而，這種實實在在的潛力遠遠沒有被開發出來，而且阿富汗人民幾乎還從來沒有從這些潛力中得到任何好處。

中國考量

曾有許多報道說中國很想參與阿富汗的事務。與西方大國相比，中國與塔利班的關係似乎更好，所以如果塔利班政權真的上台，中國可能會有優勢。

不過，中國公司雖然確實拿到過開發銅和石油業務的合同，卻沒有什麼進展。

可以預見的是，中國對阿富汗是有興趣的，機會似乎也非常多，而且兩國還有一段很短的接壤邊界。

但任何中國機構、無論是國家機構還是企業都希望對做出成績有十拿九穩的信心。在他們認為安全和腐敗問題能夠得到很好的控制，使他們能夠開採出有價值的商品之前，中國方面對實際的投入可能會非常猶豫。

對於任何執著的投資者而言，無論他們來自中國還是其他地方，一個要考慮的關鍵問題是塔利班是否有可能比以前的阿富汗政府更有能力創造出他們所需要的環境。

而在最近的這段時間，阿富汗是否能確保金融穩定仍有很大的不確定性。成群結隊的阿富汗人一直在想盡辦法從銀行提取現金。。

總部設在巴基斯坦的阿富汗伊斯蘭新聞社報道說，一名塔利班發言人向銀行老闆、貨幣兌換商、商人和店主們保證，他們的生命和財產都將受到保護。

但有人對金融業者的人身安全提出質疑本身就讓人震驚。阿富汗的金融系統要平穩運作，確實需要金融從業者對人身安全有信心， 更需要客戶感到他們的錢是安全的。