阿富汗局勢：「今日阿富汗，明日台灣」？ 美國安顧問稱兩者截然不同

10 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿富汗首都喀布爾國際機場外的隔離牆外，民眾蜂擁而至，尋找機會出逃。阿富汗目前的混亂局勢引發了各方對中美台三方關係的討論。

美國撤軍後阿富汗政府迅速垮台，總統逃往國外，塔利班重新掌控喀布爾引發逃難人潮，阿富汗局勢的發展引發台海兩岸的關注和熱烈討論。

不久前重返國民黨的中廣董事長趙少康質疑，阿富汗是台灣的前車之鑒，未來台灣如果也面臨他國兵臨城下，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌是戰是逃？

蘇貞昌則表示，從阿富汗的教訓可以看出，如果國家內部亂，外面也沒辦法幫忙，台灣人要堅定信念，相信只有自己守住這片土地，別人才攻不進來，吞不下去，唯有自助才能人助。

這波「疑美」聲浪中，台灣的國民黨人士及中國大陸官媒以「今日阿富汗，明日台灣」的說法，質疑美國誠信和蔡英文政府的親美路線。國民黨主席江啟臣便在臉書發言批評，阿富汗淪陷證明民進黨「抱美國大腿」的戰略不可行。

美國國安顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）17日在白宮記者會時回應稱，阿富汗與台灣的情況是截然不同。他稱，美國對盟友和合作伙伴的承諾一直是神聖不可侵犯的，「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實。」

澳大利亞國立大學亞太學院講師宋文笛接受BBC中文採訪時表示，美國「拋棄」阿富汗的做法在歷史上有類似案例，並不新鮮。他認為，美國是為了減少對於「次要戰場」之部署，騰出資源，面對主要挑戰，也就是拜登口中的「最大地緣政治挑戰」中國。

圖像來源，US Air Mobility Command 圖像加註文字， 數百人乘坐美國軍機從喀布爾撤離的場景。

「今日阿富汗，明日台灣」？

針對阿富汗局勢，中國官媒《環球時報》引述中國外交學院國際關係教授李海東表示，美國逃離阿富汗是對台灣分離分子的一種警告，或者說是一種預測。

他說，如果台灣繼續在分裂份子的誤導下，繼續與中國直接對抗，美國將像對待越南和現在的阿富汗一樣，將台灣拋在一邊。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在首都喀布爾，群眾星期一擁至機場試圖逃離塔利班統治，混亂中槍聲驟起。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮也表示，美國對台灣只是「空口說白話」，就和對阿富汗的態度一樣，任何思想明確的人都應該了解，台灣是不能指望美國的。

《環球時報》的社論還指出，台灣當局需要從阿富汗汲取教訓，一旦台海爆發全面戰爭，台灣的抵抗將按照「以小時計」的速度土崩瓦解，死抱美國大腿是「靠不住的」。

根據台媒報導，國民黨籍的台前外交部長歐鴻煉，在國民黨智庫研討會上批判美國「誠信破產」。他說：「此次與西貢撤軍非常類似，美軍連北越、塔利班這種武裝政權都打得這麼狼狽，若出兵台海對上解放軍，「你能想像下場會有多難看！」

此外，前高雄市長韓國瑜顧問，台政治大學教授蔡增家亦發表評論稱，從阿富汗陷落看出台灣對美國的「單相思」十分不智，「美國隨時會為了自己的國家利益而拋棄你，它不會為你而戰，過去的南越及現今的阿富汗就是最好的例證。」

引發爭論

對於趙少康質疑阿富汗是台灣的前車之鑒，台灣的民進黨立法院黨團表示，這個類比不倫不類，非常不恰當，反過來說，這比較像過去國共內戰，國民黨戰敗流亡的樣子。

圖像來源，Facebook Eric Chu/Johnny Chiang 圖像加註文字， 美軍撤離阿富汗正好發生在國民黨黨主席競選開始的時候，朱立倫（左）和江啟臣（右）兩位候選人都將美國議題作為重中之重。

台灣前總統馬英九則說，阿富汗不能跟台灣相比，歡迎外國援助台灣，但台灣也要有自我防衛的力量。

宋文笛認為，美軍撤離阿富汗，凸顯印太區域尤其是東北亞才是重中之重。「日後東北亞比較無須擔心像往年美國於伊拉克與阿富汗忙得心力交瘁之際，被美國擱置的往事重演。若能騰出資源投注於印太策略，對於當下秉持親美外交路線的台灣而言，或許反而更添幾分信心。」

對於「今日阿富汗，明日台灣」的說法，也有台灣學者發表了不同觀點。

台灣前外交官，現任本土政黨「時代力量」國際部主任的劉仕傑對BBC稱，無論是哪個政黨執政，「美國都是台灣最重要的盟邦，台美關係永遠是重中之重。」