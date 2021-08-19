詳解阿富汗塔利班的五大領導人

30 分钟前

圖像來源，Afghan Islamic Press 圖像加註文字， 阿胡恩扎達是塔利班第三代最高指揮官。

塔利班在短短10天內橫掃阿富汗，迅速控制了眾多城鎮，令許多人感到意外。

目前還不知道誰將接管新政府，但我們對今天塔利班的領導層了解多少呢？

1.希巴圖拉·阿胡恩扎達（Hibatullah Akhundzada）

阿胡恩扎達在2016年5月成為塔利班的最高指揮官。

上世紀80年代，他參加了伊斯蘭抵抗運動，反對蘇聯在阿富汗的軍事行動，但當時他的地位更像是一名宗教領袖，而不是軍事指揮官。

阿胡恩扎達在20世紀90年代擔任伊斯蘭宗教法院的負責人。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 塔利班創始人奧馬爾在2013年死亡。

在上世紀90年代首次掌權後，塔利班根據他們對伊斯蘭教法的嚴格解釋引入並實施了各項懲罰，他們公開處決殺人犯和通姦者，並砍下小偷的四肢。

在隱居的塔利班創始人和精神領袖奧馬爾（Mullah Mohammed Omar）的領導下，塔利班還禁止電視、音樂、電影和化妝，並禁止10歲及以上的女孩上學。奧馬爾據信在2013年死亡。

據報道，阿胡恩扎達現年60多歲，其一生大部分時間都在阿富汗度過。

然而，有專家表示，他與所謂的「奎達舒拉」（Quetta Shura）保持著密切聯繫。「奎達舒拉」是一個由阿富汗塔利班最高領導層組成的組織，他們據稱長期駐扎在巴基斯坦城市奎達。

作為塔利班的最高指揮官，阿胡恩扎達掌管著政治、軍事和宗教事務。

2.阿卜杜勒·加尼·巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）

巴拉達爾是1994年在阿富汗建立塔利班組織的四人之一。

2001年，塔利班被美國領導的盟軍推翻後，他成為反叛組織的關鍵人物。

但在2010年2月，他在巴基斯坦南部城市卡拉奇的一次美巴聯合行動中被捕。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴拉達爾（中）是建立塔利班組織的四人之一。

他在監獄裏呆了八年，直到和平進程計劃開始後被釋放。自2019年1月以來，他一直在卡塔爾擔任塔利班政治委員會的負責人。

2020年，巴拉達爾與特朗普（Donald Trump）通了電話，成為第一位與美國總統直接溝通的塔利班領導人。

今年7月，巴拉達爾到訪天津，會見了中國國務委員兼外交部長王毅。

巴拉達爾曾是塔利班和談團隊的一員。他如今是塔利班的主要政治領導人。

「我們取得了出乎意料的勝利……現在要考慮的是如何服務和保護我們的人民，」巴拉達爾在卡塔爾首都多哈錄製的聲明中說。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴拉達爾和時任美國國務卿的蓬佩奧。

3.穆罕默德·雅各布（Mohammad Yaqoob）

雅各布是塔利班創始人奧馬爾之子。

據信，他年僅30多歲，目前是該組織的軍事行動領導人。

2016年，前塔利班領導人阿赫塔爾·曼蘇爾（Akhtar Mansour）去世後，一些武裝分子希望雅各布成為該組織新的最高指揮官，但其他人認為他過於年輕，缺乏經驗。

據當地媒體報道，雅各布住在阿富汗。

4.希拉傑丁·哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）

哈卡尼是塔利班的另一名高級副領導人。

哈卡尼的父親賈拉勒丁·哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）去世後，他成為「哈卡尼網絡」的新領導人。

圖像來源，FBI 圖像加註文字， 美國聯邦調查局發佈的針對「哈卡尼網絡」的海報。

所謂的「哈卡尼網絡」被認為是近年來在阿富汗發生的，主要針對政府軍及其西方盟友的嚴重暴力襲擊事件的罪魁禍首。

「哈卡尼網絡」目前是該地區最強大、最令人恐懼的武裝組織之一。有人說，它在阿富汗甚至比「伊斯蘭國」（IS）更有影響力。

該組織被美國認定為恐怖組織，但它負責監督塔利班在巴基斯坦和阿富汗邊境的金融和軍事資產。

哈卡尼據信約45歲，目前下落不明。

5.阿卜杜勒·哈基姆（Abdul Hakeem）

2020年9月，塔利班任命哈基姆為塔利班多哈談判小組的新負責人。

他大約60歲。據報道，他在巴基斯坦的奎達開辦了一所伊斯蘭宗教學校。他還負責監督塔利班的司法機構。

據報道，許多塔利班高級領導人在奎達避難，並在那裏領導該組織。「奎達舒拉」（Quetta Shura）指一個由阿富汗塔利班最高領導層組成的組織。據說從2001年起，它的總部一直設於奎達。「舒拉」意為「協商會議」。

但巴基斯坦方面否認「奎達舒拉」的存在。