阿富汗局勢：讓美軍撤走的那份「和平協議」

24 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 塔利班逐步接管首都，恐慌的喀布爾群眾湧到機場試圖逃離阿富汗。

塔利班伊斯蘭武裝在多國聯軍撤走後迅速佔領幾近阿富汗全境，但首先是什麼讓美國願意結束持續20年的戰爭？

2001年紐約與華盛頓發生「9·11」襲擊之後，北大西洋公約組織（NATO）部隊將塔利班趕出喀布爾。將近20年後，這個武裝組織回到阿富汗首都，在總統府裏歡欣地自拍，全國絶大多數土地盡在掌握之中。

也許最讓人意外的是，這並非以美國為首的北約聯軍災難性潰敗而帶來的結果，而是又一份經過小心談判而得來的和平協議。

這份協議緣何而來？一位總統簽署了條約，交給他的繼承者去執行，為何最終會錯得如此離譜？

美國為何想要跟塔利班達成和約？

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 以美國為首的北約聯軍最初成功地吧塔利班武裝驅離多座城市。

在紐約世界貿易中心的雙子塔（Twin Towers）倒下後翌日，時任美國總統喬治．布什（George W Bush）許諾：「這將是一場耗時且需要決斷的戰爭，但毫無疑問，我們終將得勝。」現實卻是美國從來沒有在戰場上打敗塔利班。

這個武裝組織曾經庇護策動「9．11」襲擊的「基地」組織（al-Qaeda）。它雖然被北約部隊迅速驅逐出阿富汗大小城市，但它們在之後幾年重新整備，到2004年，已經具備能力向西方聯軍和新成立的阿富汗政府策動反動攻擊。

隨著襲擊增加，接任美國總統的奧巴馬（Barack Obama）在2009年發起了一輪「進攻」，大幅增加駐當地北約士兵數目，最高峰時曾達14萬人。

這樣做再次把塔利班驅逐，但長遠而言效用有限。

隨著這場軍事衝突演變成美國最漫長的戰爭，耗資9780億美元，超過2300人喪生，美國群眾越來越不歡迎這場戰事，要求撤軍的呼聲日益壯大。

2014年，美軍部隊正式轉換至培訓與支援角色之後，陣亡人數相對降低，但阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）在2019年說過，在此前五年，「超過4.5萬名阿富汗保安部隊人員付出了終極代價」。

面對著這樣的局面，奧巴馬的繼承者特朗普（Donald Trump）開始加緊與塔利班武裝談判，並在2020年2月簽署協議。那是他在當年總統選舉前津津樂道的事情。

他對Axios新聞說：「順便一提，你大概也知道，我們幾乎都從阿富汗撤出來了。我們在那呆了19年了。我們會撤出來。」

美國與塔利班之間的協議都說了什麼？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2020年2月29日，美國與塔利班代表在卡塔爾首都多哈一座豪華酒店內簽署和平協議。

美國同意撤出在阿富汗的剩餘部隊，塔利班則稱不會允許「基地」或其他極端組織在其控制區內運作。

協議又提出以5000名塔利班囚犯交換1000名被俘阿富汗保安部隊人員，對塔利班的制裁措施也將被撤銷。

這份協議只有美國和塔利班武裝參與，但按計劃，塔利班隨後將與阿富汗政府談判，決定未來如何以及由誰來管治國家。

談判期間，耗資883.2億美元培訓，理論上兵力30萬的阿富汗保安部隊，將負責維持秩序。

據時任國家安全顧問約翰·博爾頓（John Bolton）所言，特朗普總統形容那是「了不起的協議」。特朗普又曾公開表示，這「有機會成為極棒」的計劃。

美國與塔利班雙方都有遵守諾言嗎？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 僅餘的駐阿富汗美軍士兵如今將協助撤離滯留美國公民。

美國在特朗普任內開始撤軍，塔利班武裝與阿富汗政府之間的面對面談判從2020年9月開始，但雙方距離達成協議一直都很遙遠。

雖然缺乏進展，但塔利班武裝的對手們仍然看漲行情，深信這份協議不會造成災難。

阿富汗總統卡尼2021年2月對BBC說：「這裏不是越南，這不是一個將要垮台的政府。」

到7月，一位塔利班發言人聲稱：「即使我們在戰場上佔了上風，我們對談判與對話還是非常嚴肅的。」

也許更有說服力的是，他們當時正以每周10個省會的速度攻城略地。

現任總統拜登（Joe Biden）雖然不同意特朗普的絶大多數政策，但仍繼續執行他留下的協議。拜登7月對媒體記者們說，他不會「把又一代美國人送進阿富汗戰爭，而又缺乏任何合理期望能達至一個截然不同的結果」。

拜登還說：「塔利班壓倒一切，囊括全國的可能性高度不可能。」

儘管近日形勢發展，拜登總統似乎還是鐵了心緊跟自己的決定。

剛過去的星期一（8月16日），拜登說：「過去一周的發展進一步說明，此刻結束美軍參與阿富汗戰事是正確的決定。」

不過對於許多人來說，塔利班領袖穆罕默德·阿巴斯·斯坦尼扎伊（Mohammad Abbas Stanikzai）去年9月跟世界最強大軍隊簽署和約以後，在某豪華酒店的宴會廳所說的那句話，顯得更為真實。