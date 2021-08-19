阿富汗局勢持續更新：流亡總統加尼否認逃離阿富汗

39 分钟前

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這是一個持續更新的頁面，我們將在本頁發佈有關阿富汗局勢的最新消息。

最新要點：

賈拉拉巴德市有抗議者揮舞旗幟，反抗塔利班統治。有槍手向民眾開槍，導致至少一人死亡

阿富汗總統加尼被證實抵達阿聯酋，他否認自己是「逃走」

美國總統拜登在一次電視採訪中被問及是否在阿富汗撤軍問題上犯錯，他表示：「沒有」

「哈卡尼網絡」的一位領導人會見了前總統卡爾扎伊，該網絡是塔利班的一部分，曾製造多次襲擊

流亡總統加尼否認逃跑

阿富汗流亡海外的總統加尼（Ashraf Ghani）否認他逃離阿富汗。此前，他被證實在阿拉伯聯合酋長國避難。

在一段社交媒體的演講中，加尼重申他因需要防止流血發生，必須離開阿富汗，避免他所稱的「巨大災難」。

他表示，自己是「迫於」安全團隊的要求而離開阿富汗的，因為「我很可能會被捕並被殺害」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 阿聯酋表示，該國出於人道主義原因歡迎加尼及其家人。

他稱，當塔利班後來進入喀布爾的總統府時，「他們開始一間房一間房地找我」。

加尼在喀布爾落入塔利班之手的當日，即周日（8月15日），離開了喀布爾。根據此前的報道，他被認為先乘飛機前往了塔吉克斯坦，隨後轉往阿聯酋。

加尼還稱自己的逃亡是因為塔利班的推進速度和阿富汗的局勢正在「惡化」。

加尼表示，他正在與有關官員聯繫，以便「繼續為阿富汗人尋求正義而努力」，但他沒有對此詳細說明。

他還否認了有關他帶著一大筆錢出國的傳言，稱該消息是毫無根據的。他說，他「甚至不被允許脫掉涼鞋來換鞋」。

阿富汗駐塔吉克斯坦大使曾聲稱他離開時帶走了大約1.69億美元（10.95億英鎊）。

早些時候，阿聯酋表示，該國出於人道主義原因歡迎加尼及其家人。

塔利班領導人回國

塔利班聯合創始人、最高政治領導人巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）已經從卡塔爾返回阿富汗，他被視為是塔利班的二號人物。

流亡海外的巴拉達爾從這個海灣王國回國具有重大意義。他曾是塔利班創始人和精神領袖穆罕默德·奧馬爾（Mohammed Omar）的副手，名列聯合國安理會1988制裁委員會的制裁清單之內，以強大的軍事指揮能力和狡猾的政治能力為人知曉。

他在2010年被美國和巴基斯坦抓獲，在2018年獲釋後前往卡塔爾。

作為阿富汗塔利班政治委員會負責人，他主導了有關美國撤軍和與阿富汗政府之間的談判，並在今年7月訪問中國天津，與中國外交部長王毅會面。

坎大哈是阿富汗塔利班的精神誕生地，也是該組織在20年前美國領導的軍事行動中被驅逐前，最重要的基地。

一段視頻顯示，巴拉達爾從坎大哈機場乘車離開時，聚集在那裏的人群發出歡呼。

阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）周日離開阿富汗，流亡海外。被罷黜的副總統阿姆魯拉·薩利赫（Amrullah Saleh）在周二（8月17日）聲稱自己成為該國新的臨時總統。

他表示自己仍在阿富汗，並稱戰爭還沒有結束。

塔利班首次記者會

塔利班在周二（8月17日）在喀布爾召開奪權後的首場記者會，此前一直沒有露出真容的發言人扎比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）對國際媒體稱，「經過20年的鬥爭，我們解放了（國家）並驅逐了外國人」。

他表示，該組織正在著手組建政府，並「將在完成後宣佈」。「我們要和平，我們要穩定」，穆賈希德稱，該組織「將組建一個伊斯蘭政府……所有相關各方都將參與」。

他還說，塔利班「赦免了所有人，不會有報復」，包括與美國合作的阿富汗人。他稱，該組織「為了阿富汗的穩定和和平而寬恕了所有人」。

在談及婦女問題時，他聲稱將致力於「在伊斯蘭教法體系下維護婦女的權利」，並表示「女性將活躍在我們的社會中」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿富汗局勢：塔利班發言人首度露面 記者會宣佈大赦所有人

他迴避了有關女性可以如何就業的具體問題，僅模糊地表示女性在衛生、法律、教育和警察部門是「需要的」。

在談及媒體自由時，他呼籲媒體「平衡和公平」地報道，並稱，「如果他們是公平的，他們可以批評我們。」

當被問及塔利班是否會庇護「基地」組織戰士或其他極端分子時，穆賈希德重申：「阿富汗的土地不會被用來對付任何人。」

阿富汗塔利班周二（8月17日）宣佈對所有現政府官員進行大赦，希望他們能帶著信心重返工作崗位。

法新社引述塔利班發言人的話說，「一個針對所有人的大赦已經宣佈……因此你可以滿懷欣喜重新開始日常生活。」

神秘的塔利班發言人

對於很多持續關注阿富汗局勢的人來說，此次記者會是他們第一次看到穆賈希德的臉。多年來，他一直在暗處工作，永遠只是電話那頭的一個聲音。

BBC記者雅爾達·哈基姆（Yalda Hakim）表示，她與穆賈希德聯繫了十年，這是第一次見到真容，讓她感到「震驚」。

在記者會上，穆賈希德試圖用和解的口吻向在場的國際媒體承諾塔利班將更加開放，但哈基姆表示，這與她此前從穆賈希德那裏收到的部分信息相去甚遠。

「其中一些信息是堅定的伊斯蘭內容。你們可能會認為：『他對美國人很嗜血，對阿富汗政府的所有人都很嗜血』，」她說。「但今天他坐在那裏說，不會有報復。」

事實上，穆賈希德在記者會上所坐的位置，直到不久前還屬於阿富汗當局的媒體和信息中心主任達瓦·汗·梅納帕爾（Dawa Khan Menapal），但他在本月早些時候被塔利班武裝分子暗殺。

多年來，也有很多人一直猜測，這位不露臉的發言人實際上可能不止一人，而是一個虛構的名字。

「這就是塔利班的特點：他們狡詐而迷人，他們知道如何使用正確的語言，但你永遠不確定你是否應該相信他們，」哈基姆說。

民眾反應

塔利班曾長期限制婦女權利，包括禁止女性工作、要求女性身著包括眼睛都會被遮蓋的嚴密罩袍「波卡」（Burka）等。該組織還曾執行嚴厲的伊斯蘭教法，對違背教法者實施殘忍的懲罰。

「我不相信他們說的話，」喀布爾一名婦女在電視上看到穆賈希德講話後反應道。

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「這是個詭計，我們是被引蛇出洞去受罰的。我不想在他們的法律下學習或工作，」這是另一個不敢離開家的女人的反應。

儘管很多阿富汗婦女對塔利班的態度存在很大懷疑，但也有一些人對塔利班爭取婦女權利的方式表示歡迎。

「如果我們能夠工作和接受教育，這就是我對自由的定義，這是我的紅線，塔利班還沒有越過這條紅線，」一位婦女說道。

「只要我的學習和工作權得到保護，我不介意戴頭巾。我生活在一個伊斯蘭國家，我願意接受伊斯蘭的著裝規範，只要不是波卡，因為那不是伊斯蘭的著裝規範。」

阿富汗現狀如何

BBC記者馬利克·穆達西（Malik Mudassir）在喀布爾報道說，阿富汗人正在重返工作崗位，很多商店開始開門營業，街上的車流也越來越多，城市秩序尚可。

他表示，首都的塔利班士兵數量有所增加，他見到的塔利班士兵對市民的態度不錯。

但他報道說，仍有很多變化正在發生。比如，有28名塔利班男子周二（8月17日）持槍來到他所住的酒店，索要食物，員工們都很緊張。

「看。我們需要保護這個地方，」酒店的安保經理說。「任何人都可以帶著槍來，聲稱自己是塔利班，但他們也可能是劫匪或小偷。所以你為何不告訴我們誰和你們是一起的，這樣我們就知道誰是塔利班，誰不是。你比我們更清楚。」

幾天前，塔利班在這裏還被當成敵人，但如今他們在這裏盡情用餐。

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穆達西表示，他所在酒店的男員工已經三天沒有刮鬍子了，而女性員工都離開了——無論是前台、客房服務員或清潔工。酒店也停止播放音樂。

BBC記者喬治娜·蘭納德（Georgina Rannard）報道說，出於對塔利班的擔心，阿富汗的一位音樂家已經銷毀了自己的樂器。

在塔利班90年代第一次統治阿富汗時，演奏樂器被嚴格禁止。最近幾天，一些被抓到聽音樂的人受到了該組織的殘酷懲罰。

「阿卜杜勒」（出於身份保護使用化名）說，在塔利班掌權之前，他可以自由地演出。他稱，「我們對未來很樂觀，從來沒想到有一天一切都結束了。這就像享受過自由，然後重回監獄」。

他表示，人們害怕塔利班並未改變，繼續毆打婦女、音樂家、藝術家和任何與他們意見不同的人。

各方反應

聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（António Guterres）敦促國際社會不要拋棄阿富汗人民。

2001年授權對阿富汗進行軍事打擊的美國前總統小布什（George W Bush）表示，他「懷著深切的悲痛關注著阿富汗發生的悲劇」。

「現在面臨最大風險的阿富汗人，正是那些一直站在他們國家進步前沿的人，」布什說。他表示美國有「法律權力在緊急人道主義危機期間為難民削減繁文縟節」。

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英國外交大臣拉布（Dominic Rennie Raab ; 藍韜文）向BBC表示，英國正在考慮為阿富汗難民作出特別安排，並將在適當的時候公布計劃細節。

但拉布又強調，「我們在能做的最重要的事......是努力維持情況穩定，這樣我們就不會看到這些大量的移民流動。」他說，喀布爾機場的情況已經「平靜下來」，英國能夠增加更多的航班。

土耳其則宣佈願意與阿富汗多股主要力量對話，包含塔利班。

拜登說了什麼？

美國總統拜登（Joe Biden）因塔利班閃電般地拿下喀布爾而飽受批評，但他周一（8月16日）發表講話捍衛自己的行動，稱其「堅定」支持美國從阿富汗撤軍。

他稱，儘管撤軍「混亂」，但「從來沒有一個撤軍的好時機」。「還有多少美國人的生命值得這樣做？」他反問道。

在周日（8月15日），隨著塔利班攻入阿富汗首都喀布爾，該國總統加尼（Ashraf Ghani）逃往海外，政府倒台，塔利班取得國家控制權。這也標誌著美國主導的盟軍在阿富汗近20年的行動結束。

塔利班在幾個月前開始勢如破竹地攻下一連串阿富汗主要城市，喀布爾是最後一個陷落的大城市，這一進程讓包括美國在內的國際社會措手不及。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拜登周一從總統度假地戴維營返回白宮發表講話。

拜登周一從總統度假地戴維營（Camp David）返回白宮，就阿富汗問題發表了近一周以來的首次公開講話。

「如果說有什麼區別的話，那就是過去一周的事態發展進一步證明，現在結束美國對阿富汗的軍事介入是正確的決定，」拜登表示。「美國軍隊不能、也不應該在阿富汗軍隊都不願意為自己而戰的戰爭中作戰和犧牲。」

今年4月，拜登決定在9月11日，即導致美國入侵阿富汗的「9·11」襲擊20週年到來之前，命令所有美軍撤出阿富汗。喀布爾的動蕩局面讓拜登面臨強烈的政治反彈。

參議院少數黨領袖、共和黨人米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）在推特上寫道：「我們在阿富汗看到的是一場徹頭徹尾的災難。拜登政府的撤退將給美國的聲譽留下污點。」

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拜登在演講中表示，美國在阿富汗的任務從來就不應是關於國家建設的。

他說，在擔任副總統期間，他曾反對前總統奧巴馬（Barack Obama）在2009年向該國增派數千名士兵。

拜登還指出，他繼承了前總統特朗普（Donald Trump）與塔利班談判達成的協議，即美國將在今年5月前從阿富汗開始撤軍。

拜登稱，他現在是指揮這場美國最持久戰爭的第四位總統，他不會把這一責任交給第五位總統。「我不會誤導美國人民，聲稱只要在阿富汗多呆一段時間就會改變一切。」

拜登在競選中是一位經驗豐富的外交政策專家，並在今年上任後宣佈「美國回來了」。