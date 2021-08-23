阿富汗局勢：塔利班強調的沙裏亞法是什麼？這對女性意味著什麼？

41 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 塔利班發言人首度露面 記者會宣佈大赦所有人

塔利班（Taliban）表示，他們將根據被稱作「沙裏亞（Sharia）」的伊斯蘭教法統治阿富汗。

在攻佔阿富汗首都喀布爾（Kabul）後，塔利班宣告勝利。這也標誌著美國為首的聯盟在阿富汗境內長達近20年的存在宣告結束。

馬拉拉的擔憂

在塔利班獲得控制權後的第一場記者發佈會上，該組織發言人表示，媒體及女性權益等問題將會在"伊斯蘭教法框架內"得到保障，但對於這在實踐中如何操作等問題，該組織尚未提供任何細節。

諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）曾因為巴基斯坦女童教育問題發聲，在15歲時遭塔利班槍擊。她日前警告稱，塔利班對沙裏亞法的詮釋可能對阿富汗的女性及女童的安全帶來災難性後果。

「我得以同阿富汗的一些活動人士進行對話，包括一些女性權益活動人士，他們表達了自己的擔憂，擔心不知道生活會變成什麼樣子，」馬拉拉向BBC表示。

「他們中的許多人都還記得1996年至2001年間發生的事情，他們十分擔心自己的安全、權利、保護（以及）是否還能上學。」

塔利班以對沙利亞法的嚴格詮釋著稱，其中一些懲罰措施包括，對被定罪的殺人犯和通姦者進行公開處決。

沙裏亞是什麼？

圖像來源，Getty Images

沙利亞是伊斯蘭教的法律制度。

它源自伊斯蘭教的聖經《古蘭經》（Koran），以及由先知穆罕默德（Prophet Muhammad）的生活傳統或行宜，以及語錄編成的聖行（Sunnah，又譯遜奈）和聖訓（Hadith，又譯哈諦斯）。

如果無法從上述這些出處直接找到答案，宗教學者可以作出裁決，作為在特定話題或問題上的指引。

從字面意義上來看，沙裏亞意為「通向水的清晰且踏得平坦的道路」。

沙裏亞法是所有穆斯林生活中應該遵循的凖則，其中的規定包括禱告、禁食及向窮人捐款。

它旨在幫助穆斯林理解他們應該如何在各個方面根據安拉的意願進行生活。

如何操作？

沙裏亞可以對穆斯林日常生活的方方面面提供信息。

例如，如果一名穆斯林想知道應該如何處理同事邀請他們下班後去酒吧的情況，這名信徒可以向沙裏亞學者尋求建議，以確保他們是在宗教的法律框架內行事。

在日常生活的其他方面，穆斯林還可以在家庭法、財務及商業問題上向沙裏亞尋求指引。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 沙裏亞法規定男性與女性著裝都應端莊，不過每個國家對此的詮釋有所不同。

嚴厲的懲罰措施

沙裏亞法將罪行分為兩大類：有既定懲罰方式的嚴重犯罪行為——「固定刑」（hadd）罪行，以及懲罰措施由法官酌情決定的「酌定刑」（tazir）罪行。

在固定刑罪行中，盜竊罪可以判處截取犯罪人的手部，通姦罪也可以被判處嚴厲懲罰。

在應用固定刑懲罰措施時，有許多保障措施且重視舉證責任。

一些穆斯林國家對固定刑罪行採用或執行類似懲罰措施。有調查結果顯示，穆斯林人群對這些嚴厲懲罰的態度差別極大。

如何裁決？

與其它所有法律體系一樣，沙裏亞十分複雜，且實踐完全依賴於專家的素質及他們接受的培訓。

伊斯蘭法學家們會發佈指引及進行裁決。被視為正式法律裁決的指引被稱作「法特瓦」（Fatwa）。

沙裏亞法有五個不同流派。遜尼（Sunni）派中有四個學派：罕百里( Hanbali）、馬立克（Maliki）、沙斐伊（Shafi'i）及哈乃斐（Hanafi），什葉（Shia）派有什葉賈法裏（Shia Jaafari）。