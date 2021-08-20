阿富汗局勢：從喀布爾美軍飛機上墜下身亡的國家青年隊足球員安瓦裏

10 分钟前

圖像來源，Afghan Sports Society 圖像加註文字， 在社交媒體上，很多人髮帖悼念扎基·安瓦裏。

阿富汗當局確認，在喀布爾機場試圖爬上美軍飛機逃亡的人當中包括一名青年足球隊國腳，他在事件中摔下身亡。

19歲的扎基·安瓦裏（Zaki Anwari）曾經代表阿富汗國家青年隊出場比賽。

目前未有公開關於他死亡的更多細節。

自塔利塔重新控制阿富汗之後，西方國家加緊撤走本國僑民和他們的阿富汗同僚，而當地數以千計民眾擁向喀布爾機場，試圖跟隨逃亡。

周一（8月16日）傳出的畫面顯示，數以百計民眾奔跑著追趕一架正在離開機場跑道的美國空軍飛機，畫面中一些人扒上飛機側面。

當地媒體報道，至少有兩人在飛機起飛後從機身上摔下死亡。美國空軍亦確認，在一架空軍飛機抵達卡塔爾之後，在飛機的著陸設備上發現人體殘骸。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 阿富汗人擁至機場逃避塔利班，混亂中槍聲驟起

阿富汗體育總會（General Directorate of Physical Education and Sports）在臉書（Facebook）上發佈聲明，悼念安瓦裏。

「願他在天堂安息，為他的家人、朋友以及體育界同行向上帝祈禱，」該體育機構的聲明說。

其他人亦在社交媒體上表示悼念。

「他的離開是極大的悲痛，」一個Instagram用戶帖文說，「你給我留下永遠珍貴的回憶。」

大約有4500名美軍暫時控制了阿富汗首都喀布爾的卡爾扎伊國際機場（Karzai International Airport）。

塔利班不讓沒有旅遊證件的阿富汗人進入機場，但是有合法許可的人要進入亦很艱難。

在機場出現混亂場面之際，美國總統拜登為自己對美軍撤離阿富汗的安排作辯護。

「要沒有混亂地撤離的方法是有的，我不知道這一切如何發生，」他在周三向美國廣播公司新聞（ABC News）表示。