拜登稱如果台灣遭入侵將回應，「口誤」還是對台戰略不再「模糊」？

39 分钟前

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美國總統拜登在一次媒體訪問中表示，如果台灣遭到入侵，他將做出「回應」。 此番話一齣引發廣泛關注。

台灣總統府發言人對拜登表示感謝。 美國官員周四（8月19日）則強調，華盛頓對台政策沒有改變。

也有觀察者認為拜登是「口誤」。

中國外交部發言人華春瑩在周五（8月20日）的例行記者會上表示，已注意到有媒體將拜登的言論解讀為口誤。她重申台灣是中國領土的一部分，「因為的確台灣和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是任何國家都絶對不可以逾越的紅線和底線。」

華春瑩還說，「中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。」

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不再「模糊」？

拜登在當地時間周四（19日）接受美國廣播公司（ABC）關於阿富汗問題的訪問時被問到，美國在從阿富汗撤軍後，台灣還能否指望美國。

他說，「我們對第五條款做出了神聖的承諾，即如果真有人入侵或對我們的北約盟友採取行動，我們會做出回應。日本也是，韓國也是，台灣也是。」

根據北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation）的公約第5條規定，每個成員國都應將針對任何成員國的攻擊視為對自己國家的攻擊。但拜登的這番話似乎背離了華盛頓長期以來對台採取的「戰略模糊」政策。

美國一直都避免明確表示，如果北京武力對付台灣是否會進行軍事干預。支持者認為，這一政策刻意模棱兩可，既阻止了北京採取軍事行動，又維持了美國與海峽兩岸的關係。但越來越多觀察者認為，由於中國的實力日漸強大，如果美國不能明確對台戰略，或讓北京作出誤判，導致雙方滑向戰爭的風險加大。

但拜登政府的印度太平洋政策協調員庫爾特·坎貝爾（Kurt Campbell）在5月份發聲明表示，明確對台防禦的做法有「顯著的負面影響」。

美國在1979年與中國建交，並宣佈與台灣斷交。美台之間不存在正式的軍事協議，但法律要求美國要確保台灣有能力自衛。

對於拜登的言論，台灣總統府發言人張惇涵周五（8月20日）表示，感謝美國總統拜登及拜登政府上任後，持續以實際行動履行《台灣關係法》及六項保證，比如近日宣佈的首次對台軍售案，展現了對台灣承諾的堅若磐石。

美國廣播公司播出拜登採訪的同一天，美國國務院發言人內德·普萊斯（Ned Price）被問及政府是否考慮放棄「戰略模糊」政策。普萊斯說，政府「沒有計劃」在現有協議之外升級對台灣的支持。

「我們將繼續支持和平解決兩岸關係，這符合台灣人民的願望和最大利益，」普賴斯在例行新聞發佈會上說。

美國國家安全顧問傑克•沙利文（Jake Sullivan）在本周被問及台灣問題，他稱台灣問題與阿富汗問題是「在不同背景下性質根本不同的問題」。

沙利文稱，美國對盟友和合作伙伴的承諾一直是神聖不可侵犯的，「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實。」

近日，阿富汗局勢的發展引發台海兩岸的關注。台灣的國民黨人士及中國大陸官媒認為「今日阿富汗，明日台灣」，質疑美國的誠信和蔡英文政府的親美路線，引發激烈討論。

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「口誤」 之說

有觀察者認為，拜登的話並非嚴肅思考後的結果。

美國德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的台灣問題專家葛來儀（Bonnie Glaser）在Twitter上表示，「中國解放軍長期認為，如果中國攻打台灣，美國會參與進來。美國無條件地承諾對台防禦......後果難以預測。」

葛來儀還對路透社表示，拜登對台灣問題的明顯曲解「令人遺憾」。 「1954 年到 1979 年期間，美國對台灣有過類似第 5 條承諾。但正如坎貝爾 的公開聲明所表達的，拜登政府沒有考慮回歸這一承諾。」

台灣前外交官劉仕傑則直指「拜登口誤」。他在Facebook上寫道，「台美關係必須回到基本面來看，不要去脈絡化，也不要斷章取義。」

劉仕傑還認為，台灣總統府的回應「也等於委婉地證實」台美關係並非出現明顯改變。