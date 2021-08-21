阿富汗局勢：瓦罕走廊的歷史與中國和阿富汗的現實聯繫

46 分钟前

圖像加註文字， 瓦罕走廊與四國接壤，戰略地位十分重要。

隨著塔利班迅速拿下喀布爾，國際社會也在密切關注中國下一步的舉動。連接中國與阿富汗的瓦罕走廊再次受到人們關注。

帕米爾高原南端和興都庫什山脈中的瓦罕走廊（Wakhan Corridor，又稱阿富汗走廊）是中國西部對外陸路關鍵通道之一。

從地理上講，它也是中國一帶一路上的一個關鍵節點。

瓦罕走廊到底重要性何在？為何說中國對阿富汗的影響與這條走廊密切相關？

四國接壤

瓦罕走廊是阿富汗與中國接壤的狹長地帶，歷史上曾是古絲綢之路的一部分，是古代中華文明、印度文明、波斯文明和歐洲文明交流的重要陸路通道。古往今來也都是兵家必爭之地。

歷史記載，中國東晉僧人法顯和唐代僧人玄奘，以及在東西文明交往史上傳奇的意大利人馬可波羅在13世紀都經古絲綢之路走過瓦罕走廊。

瓦罕走廊長約400公里，東西走向，西部直通阿富汗腹地，屬於阿富汗巴達赫尚省，東部在中國境內進入新疆維吾爾自治區塔什庫爾乾的塔吉克自治縣。

瓦罕走廊在中國境內長約100公里，南北寬約3至5公里，最窄處不足1公里；其餘300公里在阿富汗境內，最寬處約75公里。中阿兩國在瓦罕走廊東端相毗鄰，邊界線只有92.45公里。

瓦罕走廊也是中國與阿富汗分別與巴基斯坦和塔吉克斯坦接壤之地。

瓦罕走廊對中國的重要性，已經超出中國與阿富汗關係的範疇。因為這條東西走向的狹長地帶的東部，不僅是中國與阿富汗的邊境，還是中國與巴基斯坦、塔吉克斯坦接壤之地。中國與巴基斯坦的陸路戰略通道中巴友誼公路也從中國瓦罕走廊一側經過。

帝國爭奪和中國邊防

19世紀晚期，英國的地緣戰略學者哈爾福德·麥金德提出了世界中心地帶等地緣戰略理論概念，深刻影響了後來國際政治的發展，並成為20世紀下半頁冷戰的理論基礎之一。按這一理論，阿富汗正是世界中心地帶的核心處，任何世界大國不可忽略。

在19世紀沙俄帝國與大英帝國爭奪在亞洲的勢力範圍和權益之際，兩大帝國與日漸衰落的大清帝國的交鋒也在阿富汗與瓦罕走廊地區展開。

大清帝國雖然曾通過左宗堂收復新疆，但之後在沙俄的不斷武裝擴張下丟失了帕米爾高原大部地區。

最終，19世紀末中日甲午戰爭之際，大英帝國和沙俄帝國劃定了英俄緩衝區，將瓦罕走廊大部劃給阿富汗，只給大清帝國留下一小塊，就是大致今天瓦罕走廊中國境內的部分。當時中國政府雖然向英、俄進行了抗議和交涉但並無結果。

中國境內的瓦罕走廊部分一向是中國邊防重地。在中國國共內戰末期，國民黨政府邊防軍人在瓦罕走廊整個防區堅守邊境，全部等到解放軍部隊實地接收、平穩換防。

新疆與一帶一路

2009年，美國希望中國開放瓦罕走廊，以作為駐阿美軍後勤基地。但中國最終沒有同意。

隨著中國一帶一路戰略的不斷推進，中國方面很多人曾提出不少設想，建設一條陸上中歐物流運輸渠道，通過瓦罕走廊修建一條高速公路，經過阿富汗可抵達西亞，或穿過伊朗可到達歐洲。

圖像加註文字， 「一帶一路」基於古絲綢之路而設計，本圖中黃色路線正經過瓦罕走廊。

但近年來，不斷有消息稱，被中國政府視為恐怖組織的東伊運等組織將不少到海外比如敘利亞參加聖戰的新疆維族戰士安排到瓦罕走廊所在的巴達赫尚省。聯合國安理會2020年的一份報告估計，大約有500名東伊運成員仍在阿富汗，主要就在巴達赫尚省。

聯合軍演

關注阿富汗局勢的許多俄羅斯和中亞政治分析人士稱，一些極端組織一直在阿富汗境內的巴達赫尚省活動，他們包括了車臣人、烏茲別克人、塔吉克人、維吾爾人等等。那裏同時也是阿富汗的毒品產區。

在阿富汗政局劇變之前，中國還與塔吉克和阿富汗組織過在瓦罕走廊中塔阿邊境的三方共同巡邏行動。而在中巴邊境一側，中國與巴基斯坦邊防軍的聯合巡邏已經進行了多年。

圖像來源，Xinhua News Agency 圖像加註文字， 參加演習的俄方參演官兵8月初在中方教練員協助下使用中方裝甲炮車凖備實彈射擊。

美國媒體還有消息說，巴達赫尚省的塔利班中也有車臣、塔吉克和維吾爾人塔利班。

阿富汗塔利班7月份控制了巴達赫尚省後，俄國與塔吉克斯坦在邊境地區舉行聯合反恐軍事演習。