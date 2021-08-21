伯恩斯將被任命為美國駐華大使，曾主張與盟友合作應對中國

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伯恩斯在2005至2008年擔任副國務卿。

美國白宮在周五（8月21日）表示，總統拜登打算提名美國資深外交官尼古拉斯‧伯恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐華大使，這個職位自去年10月特朗普任期末期就開始空缺。

在中美兩國關係緊張下，這則任命備受關注，有別於過往傾向任命政客出任大使，這次的選擇則是經驗豐富的外交官，美媒分析稱這反映美國把對華關係放在外交首要議程。

伯恩斯表示，期待重返公共服務，並稱任命獲確認後會展開工作，應對「美中之間的策略性競爭，以及兩國關係處於重要路口下所面對的其他困難和複雜挑戰」。

白宮同日宣佈，拜登計劃提名前白宮幕僚長、前芝加哥市長拉姆‧伊曼紐爾出任美國駐日本大使。

伯恩斯是誰？

拜登上台8個月，終落實選擇提名伯恩斯出任新駐華大使，經國會參議院通過確認後，他就可以赴京就任。

今年65歲的伯恩斯在2005年至2008年喬治.布殊時代出任副國務卿一職，亦擔任過駐北約代表和駐希臘大使，也做過國務院發言人，再往前在國安會專責蘇聯和俄羅斯事務。白宮的聲明形容他是「備受尊敬」的前外交官。

他精通法文、阿拉伯語和希臘語，但不懂中文。

他從政府退休後，在哈佛大學肯尼迪政府學院擔任外交與國際關係實踐系的教授，並同時在智庫阿斯彭戰略集團和安全論壇（Aspen Strategy Group and Security Forum）以及諮詢公司科恩集團（Cohen Group）工作。

阿富汗近日遇到20年以來最大的政治危機，隨著美軍撤走，塔利班武裝在短時間內進駐首都控制阿富汗，致大批民眾逃亡，令外界質疑拜登的外交決策。與此同時，中國與塔利班則展開溝通，令阿富汗可能成為中美之間另一個角力場，地區形勢充滿不確定性。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伯恩斯（右）曾任美國駐北約大使，熟悉與美國盟友溝通。

伯恩斯「並非中國專家」

雖然白宮強調伯恩斯與中國相關的背景，但路透社分析稱，伯恩斯不被視為中國政策專家，此前四任美國駐華大使也不是這方面的專家。

特朗普期間的駐華大使特裏‧布蘭斯塔德（Terry Branstad）職業早期與習近平相識，於1980年代共同促成愛荷華與河北省結成姐妹州省，本來希望能改善雙方貿易關係，但美中關係在他在任期間，因疫情、香港、新疆等問題，跌至建交以來最低點。

分析人士指出，伯恩斯與拜登關係密切，曾擔任其競選顧問，多年來也與拜登的幕僚合作，兩人對華政策的想法亦很類似。

今年2月，美國媒體就猜測伯恩斯有機會出任駐華大使一職，他接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，美中關係對美國「最重要，也最具挑戰性」，他形容兩國關係過去四、五年有很大改變，中國變得強捍（aggressive），近乎是美國的競爭對手（near competitor），而美國國內民主共和兩黨在對華立場上一致，美國不能夠把二戰以來在印太地區的軍事主導地位讓給中國，並且在知識產權及貿易上，要更加保護美國企業。

伯恩斯認為美中除了在貿易、軍事上的競爭，也是民主與威權政權的對抗，所以他認同拜登的對華政策，認為美國應該和盟友緊密合作抗衡中國，使中國要跟規則辦事，他在今年4月曾經批評歐洲與中國達成投資協議時，是造成美歐分化的「戰略錯誤」。

喬治城大學學者麥艾文（Evan Medeiros）曾經是前總統奧巴馬的亞洲專家，他對路透社表示，美中兩國在意識形態加劇競爭下更難展開高層對話，這次伯恩斯的任命反映拜登正尋求與北京溝通的新模式。

「我們需要一匹會幹活的馬，不單是用作展示的馬，」他說，「我們想大使成為美中關係的重要一員，需要他明白大國政治。」

喬治城大學美中全球議題對話項目高級研究員郭嘉明（James Green）對路透社表示，拜登政府將受惠於伯恩斯深入了解外交官僚架構，亦可以清晰在美中之間傳達訊息。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國官方上月底證實，原任副外長秦剛接替崔天凱出任中國駐美國大使。

中國官方上月底亦證實，原任副外長的秦剛接替崔天凱出任中國駐美國大使。