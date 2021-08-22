阿富汗局勢：美軍生物識別設備是否會有利於塔利班識別目標

克里斯·瓦倫斯（Chris Vallance）

BBC科技事務記者

1 小时前

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 2012年，一名美國士兵正在收集一名村民的生物識別信息。

「我們之前會走進各個村莊，讓人們登記這個生物識別數據系統，」美國海軍陸戰隊特種作戰司令部老兵彼得·基爾南（Peter Kiernan）表示。

「那個設備大約12英寸x 6英寸寬，會掃描他們的指紋，掃描他們的視網膜，還會拍一張他們的照片。」

對基爾南來說，過去一周十分忙碌。在阿富汗時，他曾負責12名口譯員。在我與他交談時，其中一些人仍然身在阿富汗，他正試圖幫助他們離開。

對於曾經為美國部隊工作過的人來說，離開是當務之急。

BBC最近瀏覽過的一份聯合國文件顯示，塔利班（Taliban）正在加緊尋找曾經效力於或曾與北約（Nato）及美國部隊合作過的人。

而有些人認為，美軍及阿富汗政府收集的大量生物識別數據可能會給那些面臨報復的人帶來危險。

活動人士組織「人權第一」（Human Rights First）高級顧問布萊恩·杜利（Brian Dooley）向BBC播客節目《科技帳篷》（Tech Tent）表示，雖然目前確切知道的信息很少，但「一個很有依據的猜測是（塔利班）或是已經得到，或是將要得到大量的生物識別數據」。

基爾南等美國士兵會使用一種叫做HIIDE（手持式跨部門身份認證設備）的手持設備，將阿富汗人的身份信息加入到一個美國生物識別信息庫中。

基爾南稱，這樣做有助於識別炸彈製造者，也可以用於確認與美國軍方合作的承包商和當地人身份。

軍方最初的目標是在這個系統上覆蓋80%的人口（2500萬人），但實際達到的數字據信遠遠低於這一水平。

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 2019年，某投票站內正在讀取指紋。

8月18日，新聞網站《攔截》（Intercept）報道稱，有美國軍方消息人士表示，一些HIIDE設備已經落入塔利班手中。一名喀布爾（Kabul）居民向路透社表示，塔利班正在使用一個「生物識別機器」進行逐戶檢查。

一名阿富汗官員告訴《新科學人》（NewScientist）雜誌，生物識別基礎設施現在已在塔利班組織手中。

基爾南目前是美國智庫杜魯門國家安全計劃（The Truman National Security Project）的成員，他表示，塔利班獲得聯盟一些生物識別數據是有可能發生的事件，但不確定的是他們是否有足夠的技術知識對其進行使用。

對軍事生物識別技術有所研究的記者兼作家安妮·雅各布森（Annie Jacobsen）認為，即便擁有HIIDE機器，塔利班也不太可能訪問聯盟收集的大量數據。

她還表示，出於防止「某些腐敗官員」同可能的犯罪分子提供線索的考量，聯盟在阿富汗的合作伙沒有得到這些數據的批量分享。

她稱，HIIDE設備收集的數據沒有儲存在阿富汗，而是在五角大樓的自動生物識別系統（Automated Biometrics Identification System）之中。由於這一系統十分複雜，她將其稱作「系統們的系統」。

雅各布森認為，在實際操作層面，社交媒體可能是一個對塔利班來說更容易獲得信息的來源。

BBC已經請美國國防部置評。

圖像來源，Getty Images

平民數據

使用生物識別技術的還有阿富汗政府。

阿富汗的國家數據與信息管理局（National Statistics and Information Authority）已經處理了超過600萬份生物識別身份證（e-Tazkira）申請，其中包括指紋、虹膜掃描及照片等信息。

在2019年選舉中，人臉識別等生物識別技術還在檢查選民註冊時得到使用。

阿富汗甚至還啟動了一份企業登記系統，並計劃從伊斯蘭教學校收集學生的生物識別信息。