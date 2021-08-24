阿富汗局勢：塔利班掌權了，這裏的女性擔心什麼

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗女性的前路充滿不確定性。

20多年前塔利班第一次掌權時，對阿富汗女性實施斬首、石刑和強迫穿罩袍等殘暴行為。這幫武裝分子被趕下台後，阿富汗女性在職業發展上取得重大進展，她們成為部長、市長、法官和警察。現在她們的未來不確定性極高。

五位在各自領域有所建樹的阿富汗女性向BBC講述了他們對未來的擔憂。

鬥爭和犧牲在所難免

在世界大部分地區，女記者面對面採訪高級官員並不是新聞。

但鑒於塔利班鎮壓女性的殘酷歷史，當塔利班高級官員馬瓦維·阿卜杜勒哈克·赫馬德（Mawlawi Abdulhaq Hemad）同意接受私營媒體Tolo新聞主播貝赫斯塔·阿爾漢德（Beheshta Arghand）的採訪時，許多人感到驚訝。

圖像來源，Tolo News 圖像加註文字， 這是塔利班領導人第一次走進直播室，第一次接受女記者的採訪。

上周二的採訪打破了另一個傳統：這是塔利班領導人第一次在電視演播室裏這樣做。儘管有這些明顯的讓步，阿爾漢德仍有疑慮。

「他們說，『我們對阿富汗女性工作沒有任何問題。我們支持她們工作』。但我很害怕。」她後來告訴BBC。

她說，喀布爾的工作環境和城市環境已改變，她不再與嘉賓自由談論有爭議議題。她小心翼翼地選擇自己的言辭。

「一兩個月後，他們（塔利班）會對我們制定一些法律。我認為他們不會允許我們做想做的事。他們將使我們難以獨立。現在他們沒有任何反應，但我們必須小心。我非常小心。」

在20世紀90年代末和21世紀初，該組織根據對伊斯蘭教法的嚴格解釋統治著阿富汗，禁止了電視、音樂和電影。在他們被趕走後的幾年裏，阿富汗出現幾十個電視網絡和170多個調頻廣播電台。

塔利班重新掌權後，一些電視頻道不再讓女主播出鏡，甚至用討論伊斯蘭神學的節目來取代政治節目。

報復行為沒有發生，許多頻道又恢復了正常節目。

在最近的一次新聞發佈會上，現在統治著3900多萬人的塔利班甚至說，將允許女性「在伊斯蘭法的框架內」工作和學習。

但8月17日另一位新聞主播哈迪賈·阿明(Khadija Amin）在社交媒體上說，塔利班已將她和這家國有電視公司的其他女員工無限期地停職。

圖像來源，BBC 圖像加註文字， 哈迪賈·阿明（Khadija Amin）擔心在塔利班治下，要做獨立記者很難。

在阿富汗的許多地方，武裝分子阻止女性工作。一些女性告訴BBC，她們因恐懼而不敢工作。

阿爾漢德回到工作崗位，她認為在關鍵時刻需要回到新聞編輯部工作。「我對自己說，回去工作……對阿富汗女性來說，這是重要時刻。」在去辦公室的路上，她被塔利班戰士攔住，他們問她為什麼獨自旅行，為何沒有按照伊斯蘭教法由男性親屬陪同。

「我們的情況不妙，這對阿富汗女性來說不是好事。為了子孫後代的利益必須有鬥爭和犧牲。」

「與上次掌權時不同」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在阿富汗農村的許多地方，衛生服務極少或根本不存在。

一位擁有私人診所並在喀布爾一家醫院工作的婦科醫生告訴BBC，她的工作生活沒有受到政治動蕩干擾。

「三天後我就來上班了。情況很正常。」這位不願透露姓名的醫生說說，塔利班已經宣佈女醫生可以繼續在醫院和私人診所工作。

這位醫生說，在一些地方，塔利班正積極要求人們回去工作，但由於恐懼氣氛，許多人仍沒有去上班。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗現在有更多訓練有素的護士，但人們對女性是否能夠工作感到擔憂。

「很多醫生和助產士沒有來醫院，因為他們害怕，也不相信塔利班的公告。」

在阿富汗農村的許多地方，衛生服務極少或根本不存在。

該國已採取措施增加護士和助產士的數量，來幫助降低孕產婦的死亡率。聯合國人口基金會表示，所有孕婦和新媽媽都「有權獲得拯救生命的助產和其他孕產婦以及新生兒保健服務」。

就目前情況而言，這位喀布爾婦科醫生是樂觀的。在去醫院的路上，她看到街上的人很少，許多商店仍然大門緊閉，但塔利班並沒有攔住她要求檢查衣著。

「這和他們上次統治時不一樣。 與上次相比，（這次）情況要好一點。」

圖像來源，Farzhana Kochai 圖像加註文字， 法爾扎納·科查伊（Farzhana Kochai）不確定塔利班是否會讓女性在新政府中任職。

「他們從不談論女性議題」

阿富汗議會的250個席位中27%為女性而留，目前有69名女議員。

但塔利班的領導層中沒有女性，目前還不清楚他們是否會組建一個包容性政府。

「我們不知道他們的議程。我們擔心的是他們從不談論女性問題。」議員法爾扎納·科查伊（Farzhana Kochai）說。

她說，一個沒有女性的政府將不會被國際和民間社會視為負責任的政府。

圖像來源，Farzhana Kochai 圖像加註文字， 在阿富汗議會的250個席位中，27%為女性而留。

「阿富汗女性不應被排除在社會之外。我們應繼續我們的工作，在政府和我們想工作的地方享有一席之地」。

但她對親眼所見的巨變深感不安，比如街上的女性越來越少，儘管她承認有些女性正返回工作崗位和學校。

「不是所有女性都感到害怕，都把自己關在家裏，」她說，「但女性在社會上、心理上和政治上都發生了變化。我們大多數人都在躲藏。我們甚至不能在社交媒體上出現，我們不能做我們的工作，我們不能走出家門。在喀布爾，女性正大量購買罩袍。在電視屏幕上，我們想念女性身影。我們在其他地方也想念她們。」

甚至在塔利班接管之前，科查伊就面臨來自武裝團體的威脅。許多對極端主義持批評態度的女政治家現在都躲了起來。

扎裏法·加法裏(Zarifa Ghafari)在26歲時被任命為阿富汗最年輕的市長，她甚至說在等塔利班來殺自己。

「我坐在這裏等著他們來。沒有人可以幫我或我的家人。我只是和他們，和我的丈夫坐在一起。他們會來找像我這樣的人，並殺死我。」扎裏法告訴英國《獨立報》。

「我不會相信他們」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 許多人希望塔利班不會剝奪女孩上學的權利。

阿富汗教師和人權活動家帕斯塔納·杜拉尼（Pashtana Durrani）說，塔利班關於女性權利的說法和他們的實際做法是兩回事。

她告訴BBC，她呼籲明確哪些女性權利是伊斯蘭組織可以接受的，過去他們強迫女性穿罩袍，不贊成10歲以上的女孩上學。

杜拉尼說，儘管擔心自己的生命安全，她還是不得不說出來。「我今天必須鬥爭，這樣下一代就不必面對這些衝突。」

杜拉尼說，塔利班領導層對女性權利的態度非常模糊，但塔利班的步兵在過去幾天的表現不出所料。

「赫拉特（Herat）的女孩不能上大學；坎大哈（Kandahar）的女孩被要求回家，她們的男性親屬被要求取代......她們在銀行的職位。所以他們（塔利班）正從不同國家尋找合法性，以期國際社會接受為阿富汗的合法政府，但與此同時，他們在實踐中做了什麼？」

「要麼是他們控制不了步兵，要麼是他們想要合法性但不願做這些工作。這是兩件不同的事情。」

杜拉尼還質疑塔利班提到 「女性權利」時的含義。

圖像來源，BBC 圖像加註文字， 阿富汗教師和人權活動家帕斯塔納·杜拉尼（Pashtana Durrani）說，塔利班關於女性權利的說法和他們在實際做法是兩回事。

她問道：「他們是指流動性權利、社會化權利、政治權利、他們的代表權還是投票權？ 」

德國已經表示如果女性權利得不到保護，將停止對阿富汗的所有援助。一些分析家說，塔利班將給予女性部分自由，以贏得全球領導人認同。

獲得過馬拉拉基金教育冠軍獎（Malala Fund Education Champion award）的杜拉尼認為，如果塔利班禁止女孩上學，女孩將不得不求助於互聯網教育。

她擔心激進分子可能會改變學校科目。

她問道：「女孩們能繼續學習普通課程，還是只學習每個阿富汗人都要學習的伊斯蘭課程？在這一點上，我不會相信他們。」

「我想要的是自由」

一位居住在阿富汗首都的年輕女企業家也對塔利班的承諾持懷疑態度，為保護自己的身份她使用化名阿扎達。

「阿扎達的意思是自由的人。我現在所想要的就是自由。這就是我選擇這個名字的原因。」

她對新的統治者感到恐懼，並提出一個簡單的要求。

「我想要一個涵蓋所有阿富汗人的新政府，我希望由塔利班、抵抗組織、正常組織、來自所有宗教派系的人組成。如果這樣，我們將有一個新國家和新未來。甚至是一個更光明的未來。」

但現實的打擊巨大。她已失去經濟自由，因為她的企業被關閉了，當許多人正在逃離這個國家時，阿扎達說她不能離開。

舊的塔利班統治記憶困擾著她。 她說，他們當時對女性很有攻擊性，她不指望現在有更好的行為。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗女企業家的未來面臨不確定性。

「他們的衣著、頭髮或鬍鬚都沒變，他們怎麼可能改變他們的想法？我不相信這種謠言。」她解釋說。