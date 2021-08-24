阿富汗局勢：過去20年阿富汗發生了哪些改變？

BBC 視覺新聞團隊

（Visual Journalism Team）

40 分钟前

圖像來源，Getty Images

將近20年之前，美國領導的聯軍將阿富汗塔利班趕下台，現在，塔利班又重新掌控阿富汗。

塔利班上次下台後，阿富汗人民看到了生活的改變，尤其是許多女孩有機會上學接受教育。現在，阿富汗人面對不確定的未來。

塔利班重新掌權

受到美國撤軍的鼓舞，塔利班在短短數周之內勢如破竹般控制阿富汗全境，其間沒有遭受阿富汗軍隊太多的抵抗。

很多阿富汗人現在試圖逃離自己的國家，而不願意生活在塔利班嚴格的伊斯蘭教法統治之下。

2001年以來死了多少人？

20年的戰亂在阿富汗和鄰國巴基斯坦邊境內已經造成雙方數以十萬計的戰鬥人員陣亡，聯軍的空襲行動和塔利班發動的襲擊也造成許多平民死亡。

在塔利班掌控全國之前，2021年的平民傷亡人數和2020年同時期相比就已經高出許多。

聯合國表示，平民死傷人數的增加主要是因為簡易爆炸裝置的使用和針對特定目標發動的攻擊。

2020年，阿富汗平民傷亡中，43%是女性和兒童。

有多少人逃離戰亂？

多年的戰亂迫使數以百萬計的阿富汗人逃離家園，一些人在鄰近國家避難，一些人到更遠的國家尋求避難，許多人在阿富汗流浪無家可歸，數以百萬計的人面臨生活困頓和饑餓。

去年，有超過40萬的人因為戰亂流離失所。2012年以來，大約有500萬人逃離家園。聯合國人權機構估計，阿富汗難民人數全球排名第三。

在塔利班重新掌控國家的同時，救援組織表示阿富汗國內難民人數已經增加。聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）表示，7月1日到8月15日之間，有超過17,500名難民湧進首都喀布爾。

新冠疫情也為阿富汗全國資源添加了額外負擔，封鎖措施和旅行限制讓許多人失去收入，尤其是在鄉下。

聯合國人道主義事務協調廳表示，超過30%的阿富汗人民面臨緊急情況或糧食危機。

許多女孩上學接受教育

過去20年裏，許多阿富汗人民的生活有所改善，女性權益發生了最大的變化。

塔利班政權下台讓女性的權利和教育發生了顯著的變化和進步，1999年當時，阿富汗沒有一個女孩能上中學，全國只有9000名女孩上小學。

到了2003年的時候，阿富汗全國有240萬女孩上學接受教育，現在阿富汗有350萬女孩上學，全國公私立大學裏有大約三分之一的學生是女性。

但是聯合國兒童基金會（Unicef）表示，阿富汗仍然有370萬兒童失學，其中60%是女孩子，主要是因為持續的戰亂動蕩，以及缺乏教學設施和女性教師。

塔利班表示，已經不再反對女性接受教育，但是人權觀察組織（Human Rights Watch）表示，在塔利班控制的地區，實際上只有極少數官員允許已屆青春期的女孩子繼續上學。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 外界擔心塔利班會重新限制女孩子上學接受教育

女性有更多機會

過去20年來，阿富汗女性已經參與到公共事務當中，擔任政府官員，從事商業活動，2019年已經有超過1000名阿富汗女性開辦自己的企業，所有這些活動過去在塔利班控制之下都是禁止的。

阿富汗憲法修改也規定了下議院必須至少有27%的女性議員，今年7月，249位議員當中有69名是女性。

還有哪些其他變化？

雖然阿富汗許多基礎設施欠佳，但是手機和互聯網的使用有很大的發展和進步。

2021年1月，阿富汗有超過860萬人，相當於人口的22%，能夠使用互聯網，數以百萬計的阿富汗人使用社交媒體。

手機的使用也持續增長，現在阿富汗有68%的人擁有手機，但聯合國表示，不時發生的手機服務訊號故障或中斷持續影響手機通訊。

許多阿富汗人沒有銀行賬戶，大約是80%的成年人，沒有銀行賬戶的人比許多低收入國家的平均還要高。

世界銀行（World Bank）表示，除了安全顧慮之外，阿富汗人沒有銀行賬戶主要是因為宗教和文化因素，對金融業缺乏信心，以及大多數人缺乏金融常識。

在首都喀布爾，原本山坡上布滿了傳統的泥磚房子，過去20年來城市天際線有了明顯的變化，一棟棟的高樓住宅平地而起，容納了激增的城市人口。

在塔利班上次垮台之後，喀布爾發生迅速的城市化發展，許多人從戰亂持續的鄉下地方搬到城市謀生，1990年代逃離阿富汗塔利班政權的人也從巴基斯坦和伊朗回到家園。

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許多人仍然生活在貧窮之中

美國2001年出兵阿富汗後國際援助也隨之而來，之後阿富汗經濟取得快速的成長，儘管如此，阿富汗仍然是全世界最貧窮的國家之一。

現在，隨著阿富汗安全局勢惡化，經濟成長放慢了，國際援助也停滯不前了。

政府對2016-17年生活條件的調查發現，超過54%的人生活在國家貧窮線之下，每人每月不到2064阿富汗尼，以2017年1月1日匯率換算，相當於每人每月不到31美元（25英鎊）。

2011-12年，生活在國家貧窮線以下的阿富汗人口比例為38%。

2019年8月，在新冠疫情全球爆發之前，蓋洛普（Gallup）所作的調查顯示，過去幾年的嚴重乾旱影響糧食安全。

調查發現，每10名阿富汗人就有六人在過去一年裏曾經缺乏足夠食物。

鄉下經濟依賴鴉片種植

阿富汗是全球鴉片劑最大生產國，英國政府估計，進入英國的海洛因毒品有95%都是源自於阿富汗。

儘管有多種方案輔導農場改變種植其他農作物，例如石榴或番紅花，但據聯合國統計顯示，過去20年來阿富汗的罌粟種植仍然大幅增長，全國34個省份只有12個省份沒有種植罌粟。

過去塔利班曾經在2001年短暫禁止種植罌粟，但罌粟種植已經成為千百萬美元的龐大產業，為阿富汗人和塔利班提供收入，種植罌粟的農人被迫向激進分子納稅。