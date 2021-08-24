阿富汗局勢：百萬難民大軍去向何方？各國如何幫助難民？

BBC視覺新聞團隊

The Visual Journalism Team

30 分钟前

圖像來源，Getty Images

近20年前被美國為首盟軍驅逐的塔利班重奪阿富汗控制權之後，成千上萬該國民眾爭相逃離這個國家。

最新一輪逃離潮之前，在長年的軍事衝突與政治動蕩之下，已經有220萬阿富汗難民居住鄰近國家，350萬無家可歸者滯留於邊境。

多少阿富汗人在逃亡？

目前尚不明確。

塔利班控制著阿富汗主大陸上與鄰國的所有過境點，而且武裝分子已經表明，他們不想讓阿富汗人離開這個國家。有報道指，只有商人或者持有效旅遊證件的人被允許過境。

「絶大部分阿富汗沒有能力通過常規渠道離國，」聯合國難民署（UNHCR）的一名發言人在上周五（8月20日）表示，「至今，那些可能身處險境的人並沒有明確的出路。」

不過，一些難民還是找到了逃離國境的辦法。

數千名阿富汗人據稱已經在塔利班控制喀布爾之後不久越境前往巴基斯坦，據報有大約1500名阿富汗人進入了烏茲別克斯坦，並且在邊境附近居住在帳篷裏。

在喀布爾，數以千計民眾一直在爭相擁向國際機場，絶望地試圖在目前全車唯一仍在運轉的機場逃離。

上周五，北約一名官員表示，自塔利班接管政權以來，已經有超過1.8萬人在這個機場乘飛機離開，但是並不清楚當中有多少是阿富汗國籍人士。

多少人逃離家園？

阿富汗最新的逃亡潮，是一場歷史性大逃亡當中的一部分。這個國家已經多年陷於動蕩與衝突。

據聯合國難民署資料，在塔利班重奪控制權之前，今年已經有超過55萬人因戰事而被迫逃離家園。

這意味著，據估算有350萬阿富汗人目前在國內正流離失所。

除了在阿富汗國境線內的人之外，至去年末，有大約220萬難民和尋求避難者在鄰近國家尋求庇護。

今年，阿富汗人還必須面對全國大多數地區的旱災和糧食短缺。聯合國糧食計劃署（UN World Food Programme）6月的一份報告指，目前正遭受饑荒的有1400萬人——超過該國人口的三分之一。

阿富汗難民會去哪裏？

鄰國巴基斯坦和伊朗在去年接收了最多的阿富汗難民和尋求避難者。

據聯合國難民署數據，2020年有近150萬阿富汗人逃至巴基斯坦，伊朗則接收了78萬。

第三多的是德國，接收超過18萬，而土耳其則接收了近13萬。

如果只看尋求避難者的人數——即那些在他國申請避難但尚未獲得許可的人——土耳其、德國和希臘是排在前三位，分別有12.5萬、3.3萬和2萬。

雖然在伊朗並沒有阿富汗人尋求避難，但是持有難民卡——一種認可其地位的官方文件——的人能夠享用該國的醫療與教育系統。

各國如何幫助難民？

一些國家向阿富汗人提供避風港，另一些國家則已經表示，它們將不會給這些逃難者提供庇護。

伊朗

伊朗在三個與阿富汗接壤的省份設立的緊急帳篷。但是伊朗內政部的高層官員已經表示，任何越境進入伊朗的阿富汗人「一旦狀況改善，就會被遣返」。據聯合國資料，伊朗已經接收了350萬名阿富汗人。

巴基斯坦

總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）在6月表示，假如塔利班奪取控制權，他的國家將會封鎖與阿富汗的邊境。不過，有報道稱，數千名阿富汗人已經越境進入巴基斯坦，而且至少有一個過境點是開放的。塔利班據稱是將過境許可限制在商人和持有有效旅遊證件的人士。

塔吉克斯坦

確切人數不明，但是有報道指，至少有數百名阿富汗人，包括阿富汗國民軍士兵，已經在近日越境進入塔吉克斯坦。7月，塔吉克斯坦表示凖備接收多達10萬阿富汗難民。

烏茲別克斯坦

據稱有約1500名阿富汗人超過了阿富汗與烏茲別克斯坦接壤邊境，並設起了營地。報道指，塔利班只允許有有效簽證的人使用官方的過境點。

英國

英國宣佈，計劃在一段較長時間內接收約2萬名阿富汗難民。英國政府的阿富汗公民重新安置計劃（Afghan Citizens' Resettlement Scheme）旨在於第一年允許5000名阿富汗人在英國定居，並且會集中於女性、兒童，以及在塔利班手面臨最大危險的宗教及其他少數族裔。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一架美國軍機內的阿富汗家庭在等候飛機離開喀布爾機場。

美國

總統拜登（Joe Biden）批准了5億美元（3.67億英鎊）用於「意料之外的緊急難民和移民急需，為難民、軍事衝突受害者和其他在阿富汗局勢下處於危險的人們提供所需，包括特別移民簽證的申請者」。美國並未宣佈接收難民的確切數字。

加拿大

加拿大表示，將會重新安置2萬阿富汗人，集中於那些在塔利班手下處於危險的人，包括政府工作人員和女性領導者。

澳大利亞

澳大利亞表示，將會在其人道主義簽證計劃當中提供3000個名額給逃離國境的阿富汗人。但是這些名額將會來自已經存在於人道主義簽證計劃中的可用名額，並不會增加名額總數。

歐盟

數個歐盟國家的官員表示，他們會盡量避免讓2015年的移民危機重現。當時有大量難民被允許進入歐盟，引致民粹主義的反彈。

德國

德國已經表示，會接受一些阿富汗人，但是未公布具體數字。總理默克爾（Angela Merkel）在2015年向移民敞開大門的政策受到尖銳的批評，而她表示，她的的政府將會集中於確保難民「在鄰近阿富汗的國家有一個安全的逗留地點」。

法國

總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，歐洲必須保障自己不讓「大量非法移民擁入」。他說，法國將會「保護那些處於最大危險的人們」，但表示：「歐洲不能獨力承擔目前狀況的後果。」

奧地利

奧地利已經排除了接收任何阿富汗難民的可能。該國內政部長已經表示贊成繼續將未能申請避難的阿富汗難民驅逐出境，並且游說在阿富汗鄰近國家設立「驅逐中心」，以在直接遣返無法執行時使用。

瑞士

瑞士表示，將不會接收大量從阿富汗直接到來的難民。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 土耳其安全部隊在與伊朗接壤邊境巡邏，並幫助一個精疲力盡的阿富汗家庭。

土耳其

總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，他的政府將會與巴基斯坦合作，幫助穩定阿富汗局勢，避免新一波移民進入土耳其。政府還加快了與伊朗接壤邊境牆的建設，來抵擋移民。

北馬其頓、阿爾巴尼亞、科索沃

北馬其頓和阿爾巴尼亞表示，它們在美國的請求下將會暫時分別收容450名和300名難民。這些難民預計將會逗留至美國移民簽證能夠安排完成的時候。科索沃也計劃向前往美國的難民提供暫時庇護所，但未確認具體數字。

烏干達