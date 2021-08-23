阿富汗同性戀者：「我可能會被當場處決」

16 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班不允許同性戀存在

在阿富汗塔利班捲土重來之前，像阿卜杜勒（化名）這樣的同性戀者生活已經很危險。

如果他向不可靠的人透露自己性取向的話，根據阿富汗法律，阿卜杜勒就有可能被捕，並因為性取向被送上法庭。

但自從8月中旬塔利班掌控阿富汗主要城市以來，阿卜杜勒說，一旦他的性取向被暴露，他們會「當場處決他」。

塔利班軍事組織以執行極端伊斯蘭教法而聞名。根據塔利班對伊斯蘭教法沙裏亞（Sharia Law）的解釋，同性戀是被嚴格禁止的，並且可以處以死刑。

塔利班上次掌權時（1990年代晚期）阿卜杜勒還沒出生。

他向BBC新聞記者柯絲蒂·格蘭特（ Kirsty Grant）解釋說，「我聽父母和長輩談到過塔利班。我們看過一些電影。但現在，就像電影裏一樣。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班把守喀布爾

「城市生活很豐富、熱鬧」

這段時間本來應該是阿卜杜勒大學期末考試的時候，他會和朋友一起吃午飯，去看他的男朋友。他和男友是3年前在游泳池遇到的。

現在他只能連續幾日呆在家中，塔利班士兵就在他家門外。

「即使從窗戶看到他們我就感到很害怕......我的身體就會發抖,」他說，「平民正在遭殺害，我想我永遠不會在他們面前講話。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班讓阿富汗女性穿上罩袍。

在阿富汗，性取向不被塔利班的新領導人查出來是不夠的。阿卜杜勒說，「作為阿富汗一名同性戀者，即使對家人或朋友也不能暴露。如果我告訴家人自己是同性戀，他們也許會打我，也許會殺死我。」

雖然阿卜杜勒隱瞞自己的性取向，但他在阿富汗充滿活力的市中心仍然享受自己的生活。「我學習進展很順利。城市生活豐富，也很熱鬧，」他說。

然而，一周之間，阿卜杜勒感覺自己的生活就從眼前消失了。他說，「對我們來說沒有未來了。」

「我想自己將不會再上學了。跟朋友們也失去了聯繫。我不知道他們是否還好。」

「我的伴侶和他的家人被困在不同的城市。我沒法去他那裏，他也不能來這裏。」

「他們會把LGBT當場處死」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 塔利班掌權一周：英國士兵阻擋逃亡民眾 女性擔憂前途未卜

阿卜杜勒的父親曾為政府工作，因為害怕塔利班而躲藏起來。他認識的大多數女性由於性命擔憂不敢離開家。有些女性冒著危險，但也只在有男士陪伴的條件下才敢出去。

過去一周，阿卜杜拉經歷了人生的至暗時刻。「我現在嚴重抑鬱。我有就此結束的想法。我不想過這樣的生活。我希望能有一個自由生活的未來，不會有人教訓我說在這裏不能是同性戀。」

阿卜杜勒對塔利班所承諾的將以不同方式統治、以及給女性更多機會不抱任何希望。

「即使塔利班接受政府和學校裏的女性，他們也絶將不會接受LGBT（LGBT是女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮寫。）人士。他們會當場把他們全處決。」

說到（電視畫面）有人緊緊抓住飛機想離開阿富汗時，阿卜杜拉說，「他們並不瘋狂」。

「他們在這裏有自己的生意，有工作，生活得不錯。緊抓飛機輪胎並不瘋狂，他們面臨的是死，他們知道自己不安全。」

「我有自由生活的權利」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 喀布爾機場到處是希望出逃的阿富汗人，場面極度混亂（英文字幕）。

阿卜杜勒，說他正在「等待尋找機會出國」。有一些慈善機構及活動人士試圖幫助像阿卜杜勒這樣的阿富汗人逃到安全地方。

阿卜杜勒說，聽說英國計劃接受2萬名阿富汗移民，但他說沒有人知道如何申請或是登記。

英國LGBT慈善機構Stonewall 呼籲英國政府「幫助阿富汗LGBTQ+（Q是指對性別認同自己疑惑者或性別酷兒，即拒絶接受傳統性別二分法者）群體難民生存、定居和繁榮。」

阿卜杜勒說，「我只想說......作為一名年輕人，我有自由生活的權利。我21歲。我一生都在戰爭、爆炸、失去親人和朋友中度過。」