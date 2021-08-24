美國副總統哈里斯訪亞洲批中國在南海「威脅他國主權」

28 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 哈里斯在新加坡發表的演講中談到了南海問題。

美國副總統卡瑪拉·哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）在新加坡的一場演講中就南海問題批評中國。

在東南亞訪問之行的首站，哈里斯指責北京在南中國海實施一系列威迫和恫嚇的行動。該區域在近年一直是亞太區域地緣政治衝突的一個爆發點。

哈里斯表示，美國將會「與我們的盟友一起面對威脅」。

中國官媒新華社稱，中國外交部發言人汪文斌8月24日針對美國副總統哈里斯近日涉華消極言論表示，「美國試圖拿規則、秩序為自己的自私自利和霸道行徑辯護，但是現在又有幾個人會相信？」

對於阿富汗局勢引發外界對美國的批評，她則未有詳細回應。

哈里斯的這次訪問之行，被看作是美國繼續投身這一區域事務的一次表態。

她的講話還涉及一系列其他議題，包括美國從阿富汗撤軍的行動。她堅稱相關決定是「勇敢而正確」的。

對於中國，哈里斯批評北京「對南中國海大部分區域」的主權聲張，表示北京的主張是建基於恫嚇與威迫。

「這些不合法的主張已經被2016年的仲裁庭裁決所否定，而北京的行動繼續破壞這項基於規則的命令，並威脅一些國家的主權，」她說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中美南海交鋒：為何南海是兵家必爭之地

哈里斯指的是2016年一宗標誌性的國際仲裁案，菲律賓針對中國在南中國海涉及領海入侵的相關訴訟當中勝訴。儘管仲裁庭有此裁決，但是自2012年以來，中國海岸防衛隊一直存在於南中國海區域，菲律賓漁民報稱受到了中國武裝人員的滋擾。

近年，中國越來越強勢地斷言在這個爭議區域擁有主權，依據是幾個世紀的歷史，並且在這一區域迅速加強其軍事上的存在感，以支持相關的主權主張。

包括日本在內的其他幾個國家也聲稱對這片海域的一些小型島礁擁有主權，且有權開採這一區域的資源。

南中國海問題是一個重大的區域議題，但是哈里斯此行很大程度上被美國從阿富汗倉促撤軍的狀況所籠罩——撤軍行動的限期定於8月31日。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC記者來到斯卡伯勒淺灘（黃岩島），近距離觀察中國如何在南海維護自己的實力以及影響力。

對於這個已經令美國受到國際社會廣泛批評的問題，哈里斯並沒有在新加坡的講話中詳細描述，只是表示美國已經「完成我們原定要去那裏做的事情」，並且表示他們目前是「精確聚焦於」幫助為美軍工作的阿富汗人撤離。

塔利班在10天之內迅速重奪阿富汗的控制權，令舉世震驚。

這一進程被外界用來與1975年越南所謂的「西貢淪陷」相提並論。