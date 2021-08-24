印度殘奧會羽球好手帕拉克講述自己生命的故事

1 小时前

羽毛球在 2020 年東京殘奧會上首次亮相，對印度的後起之秀帕拉克也是如此。過去帕拉克從來不知殘奧會存在，更沒想過代表自己的國家參賽。年僅 18 歲的她是唯一一位在東京參加三項比賽的印度羽毛球選手。