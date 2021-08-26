塔利班的喀布爾：一位印度僑民撤離喀布爾的經歷

娜哈·沙爾瑪（Neha Sharma）

BBC新聞網，印度德里

15 分钟前

圖像加註文字， 諾欣（Nausheen）在電梯裏的自拍；她記得自己滿腦子惶恐不安，生怕節外生枝，功虧一簣

避難所、塔利班少年崗哨、等待使館來電時的焦慮和惶恐、機場的混亂不堪，還有令人無時無刻不提心吊膽的那種恐懼，生怕一不小心災難來臨的驚惶。

這是諾欣（Nausheen，化名）在塔利班控制阿富汗首都喀布爾之後倉皇逃離的故事。

我在電話上跟諾欣交談，8月21日下午，那是個星期六。不久前，她坐在喀布爾機場外一輛小型客車裏，沒有食品、水、飲料，也沒有廁所，度過了驚恐和絶望交織的20個小時，等待登上疏散外籍人士的美軍飛機。印度政府正在設法從喀布爾緊急撤僑。

至此，她的故事還沒有進入尾聲。遠遠沒有結束。事情怎樣一步步到了如此境地？

回到8月15日。諾欣的丈夫是阿富汗人，她從印度嫁到喀布爾，兩國都有親人眷屬。她早已訂好8月19日從喀布爾飛德里的印度航空公司機票。世事難料，塔利班掌控了喀布爾，所有商業航班停飛，包括諾欣計劃乘坐的那次航班。

8月15日那天早晨，諾欣起牀後發現絶大部分外國使領館都已關門，使領館員工都在爭相撤離。

諾欣的丈夫希望她盡快離開阿富汗。她抓起護照和藍布全身罩袍，跟丈夫一起趕往印度使館打聽撤僑專機的詳情。

「我們趕到印度使館，運氣不錯，那兒還沒有停止辦公，但可以感覺空氣中彌漫的緊張。人們在銷毀文件，焚燒文件資料。使館人員說，他們會一直工作到那天傍晚。我想給我在喀布爾的所有親屬申請印度簽證。他們讓我傍晚時帶著護照和其他材料去使館辦理。然後我就回家了。

「所有的人都在驚慌失措、倉皇逃難，因為懼怕塔利班。丈夫握著我的手，我們飛快跑回家。感覺就像城裏所有的人都在街上向機場跑去，恐怖不堪。我們到家時，公寓樓的保安已經變了，從制服保安換成了穿男式無領長衫的人。我住的公寓樓已經被塔利班圍住了。」

諾欣和她丈夫拿好材料，即刻趕回使館，得到了全家的簽證。

然後，他們開始等待，等印度外交部的電話。因為諾欣是印度公民，所以在印度政府撤僑計劃的優先名單上。

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「我是8月19日得到政府通知的。我需要去一個（出於安全考慮不得公開的）地方，撤僑計劃中的許多其他印度僑民也在那裏集合。我不得不留下家人，很難過。但我家裏人擔心我的安全，時間又緊迫。我們被告知每人只許帶一個小手提包。所以，我離開的時候就帶著手提電腦、硬盤、手機和充電器了。」

那個避難所還有220名其他等候撤離的僑民，有印度穆斯林、印度教徒、錫克族人， 還有幾家阿富汗人。

但那個避難所並不令人感到安全，人們在焦慮不安的心情中度過了兩天。

「沒有計劃安排，我們得不到任何有關什麼時候可以撤離的信息。避難所裏面沒有安全設施或保安。實際上，在門外守衛的是塔利班，防止其他武裝團伙襲擊我們。大家都感到脆弱無助，心裏害怕，徹夜難眠。」

8月20日，撤離命令兀然抵達，一個半小時之內，150個僑民分乘7輛小客車向機場奔去。

「護送我們的是塔利班。車隊前面有一輛轎車開道，後面有一輛壓陣。我們到機場時大約是半夜12點半左右。一群一群的人烏泱烏泱地聚在那裏，等著逃離那個國家。塔利班在一邊開槍，美國人在另一邊發射催淚瓦斯控制人群。我們被帶到機場北門；那裏主要是軍用通道。」

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到了北門，駐守的美軍擋住印度撤僑車隊不讓進，諾欣和其他僑民只得在車上待了一晚，束手無策。

「車上有婦女兒童老弱病殘，就這樣被困在公路上。沒有廁所，正好來月經的人也只得忍著。我們的車停在一片開闊地帶，真正是輕而易舉的襲擊目標。」

這還不是最糟糕的情況。

圖像加註文字， 諾欣偷拍的塔利班哨兵照片。她說有些人看上去像是十來歲的少年

「8月21日，上午9：30，塔利班到我們車隊前，開始盤問撤僑協調員。他們奪走了他的手機，還扇了他一巴掌。我們不知道出了什麼事。

然後，我們被車帶到一處工業區，就被扣押在那裏。塔利班有不少人非常年輕，有些看上去只有17、18歲。我們怕得要命，覺得一切都完了。那是我一生中最危險的幾個小時。我們都覺得這輩子再也見不到家人親友了，再也回不了家了。」

塔利班收走了這群僑民的護照，男女分開，坐在一個公園裏，開始逐一盤問。嫁給阿富汗男子的印度女子被帶到一邊單獨歸集，跟其他人分開。

「我說我是印度公民，希望跟印度人在一起，他們回答說我必須跟阿富汗人待在一起。我開始害怕，怕他們會對我的印度籍兄弟姐妹做社麼。要是把他們帶到什麼地方，對他們做些什麼，那可怎麼辦？

一個塔利班士兵問我，你為什麼想離開這裏？我們正在努力重建國家。他還問我會不會回阿富汗。我說，不會，我們怕你們。他們寬慰我們，讓我們放心，沒什麼可害怕的，還給我們水喝，但始終不跟我們直接對視。

後來，他們告訴我們出了險情，他們是在保護我們的安全。我跟其他印度僑民分開了，但收到那邊一人給我發的短信，說塔利班給他們食物，照顧得不錯。」

再後來，一名塔利班發言人對阿富汗媒體發表聲明，否認了綁架印度僑民的指稱，解釋說扣押這些凖備撤回本國的僑民是因為有懷疑，出於謹慎，希望確保每一個人的安全。

圖像加註文字， 塔利班把諾欣和其他印度僑民帶離機場，但否認那是綁架

又過了幾個小時，諾欣被帶到一輛搭載阿富汗公民和嫁給阿富汗人的印度公民的車上。回機場的路上遇到了其他印度僑民乘坐的車。下午14:00左右，車隊抵達機場北門，滯留結束。

「印度外交部一直在設法讓我們進入機場，但沒有成功。讓我非常憤怒的是，已經告訴他們塔利班拘押了我們，告訴他們我們感到多麼無助無奈，卻沒有採取任何行動。曾經有過怎樣的閉門談判我們並不知情，但自己身陷困境，我感到絶望、無助。

如果沒有把握，他們不應該讓我們離開自己家。我們可以躲在家裏。我們不必陷入險境。現在倒好，就暴露在光天化日之下，沒有任何遮蔽。」

21日還沒有結束。在那天餘下的時間裏，事態仍在快速變化。諾欣和其他人仍未進入機場。

下午17:00，這群印度僑民得到印度外交部通知，他們將於15-20分鐘後被帶進機場。這件事沒有發生。

到了18:00，外交部又來電話，通知他們返迴避難所。

缺覺、饑餓，情緒瀕臨失控的諾欣被告知，撤離行動可能會在夜深人靜時分再度開始。不過，類似的信息他們已經聽過不止一次。這時，他們已經三天三夜沒有睡眠。

晚上20:00，筋疲力盡、灰心喪氣的諾欣決定回家。

稍後，一批印度公民和阿富汗公民搭乘印度空軍一架C-17離開喀布爾。諾欣錯過了這次機會。

「別人告訴我一切發生得極快。那些人回到避難所之後立刻又被帶回機場。他們沒有時間通知我，所以我就錯過了。他們現在都到了機場。我不想苛責自己離開避難所。我們真的已經精疲力盡。。」

第二天，8月22日，印度外交部兩次聯繫諾欣，她的名字被列入一份新的撤僑名單。次日，23日凌晨2:30，她接到通知，5:30之前到一個地點集合。

早晨 08:00，兩輛21座客車抵達哈米德·卡爾扎伊國際機場正門，每一輛車載客多達80人。下車後發現，情況跟先前一樣糟糕。

「許多人還在爭取，在試運氣。我們看見塔利班的人揮鞭子抽人，向空中開槍。我們被告知關窗拉窗簾。場面很恐怖。機場正門有塔利班站崗，機場內也有。繼續往前靠近，然後就看到機場裏的美軍士兵。他們在向我們招手。幾個印度官員過來核查我們的護照。」

這時已經到了上午11:20。諾欣和同行的僑民坐在停機坪地上等候，一架印度飛機在等美國人髮放著陸許可。

一個小時之後，諾欣發現自己上了一架軍用飛機，飛往塔吉克斯坦。她的手機很快關機。

8月24日當地時間上午09:40，諾欣抵達德里英迪拉·甘地國際機場。持續9天的磨難告終。

她著陸後不久，我就給她打電話，跟她說「歡迎回家」。

她聞聲崩潰，再也撐不住了。