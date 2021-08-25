阿富汗局勢：撤離期限臨近，美國和盟友各有打算

18 分钟前

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 過去的周末以來，喀布爾機場的撤離行動正加緊進行。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，由於阿富汗境內來自伊斯蘭國（Islamic State）組織的威脅日益升高， 美國正「按部就班」執行8月31日從阿富汗撤離的期限。但美國一些盟友呼籲將這一截止日期延長，以承擔對阿富汗人民的「道德責任」。

阿富汗首都喀布爾在九天前落入塔利班手中。目前已有至少70700人乘飛機離開喀布爾。塔利班組織已經發出警告，不會允許延長8月31日這一撤離期限。

拜登表示，撤離行動不得不很快叫停， 國際社會會根據塔利班的行動對這個組織作出判斷。

他稱，伊斯蘭國發動襲擊的風險嚴重，美國在阿富汗停留的時間越長，伊斯蘭國「發動襲擊的風險便越高」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC記者萊斯·杜塞特（ Lyse Doucet）在喀布爾看到，擁擠在機場的阿富汗百姓急欲撤離之餘，也有人選擇返回已被塔利班佔領的家鄉。

G7討論阿富汗

拜登是在出席七國集團（G7）領導人線上會議時發表上述言論的。出席會議討論阿富汗問題的各方包括加拿大、法國、德國、意大利、日本、英國、美國及歐盟。英國及其他盟友此前敦促美國，在阿富汗留至8月31日之後，以安排更多救濟航班。

主持會議的英國首相鮑里斯·約翰遜表示，英國會繼續撤離人員「直至最後一刻」。他還敦促塔利班允許阿富汗人在期限後仍可離境。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉· 馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，七國集團領導人已經「同意我們有道德責任幫助阿富汗人民、在條件允許的情況下提供力所能及的幫助」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過去的周末以來，喀布爾機場的撤離行動正加緊進行。

目前有近6000名美國士兵與超過1000名英國士兵在喀布爾機場維持安全，他們還負責組織外國人及符合條件的阿富汗人撤離。

北約（Nato）成員國法國、土耳其也向當地派遣了規模更小的隊伍。

空運撤離行動正在加緊進行。自8月22日以來已經有超過21000人得到撤離。

阿富汗局勢其他方面的發展還包括：

世界銀行（World Bank）中斷對阿富汗境內項目的資金支持，給出的理由是，擔憂塔利班接管對該國發展前景、尤其是對女性群體帶來的影響。

世界衛生組織（World Health Organization）警告稱，阿富汗境內的醫療品供應只夠維持一周時間。該組織表示，受喀布爾機場限制措施影響，試圖向該國運送醫療品供應的嘗試均被阻斷

住宿平台愛彼迎（AirBnB）承諾，為幫助難民重新安置，免費向2萬名難民在全世界範圍內提供臨時住所

圖像來源，PA 圖像加註文字， 阿富汗人等待登上英國專機。

CIA局長據報秘會塔利班

多家美國媒體報道稱，美國中央情報局（CIA）局長威廉·伯恩斯（William Burns）8月23日在坎布爾秘密會見了塔利班領導人毛拉·巴拉達爾（Mullah Baradar）。

塔利班與中情局均未對報道內容進行證實。

消息人士向《紐約時報》、《華盛頓郵報》、美聯社及美國全國公共廣播電台（NPR）透露了這一消息，但未給出太多細節。

如果報道屬實，這將是8月15日塔利班佔領喀布爾以來與美國之間進行的最高級別接觸。

圖像來源，Marcus Yam 圖像加註文字， 8月20日在阿富汗首都喀布爾，一名男童正在販賣塔利班旗。

《華盛頓郵報》報道稱，二者之間的討論可能包括美軍結束空運任務的最後期限。

8月24日，塔利班表示不再允許阿富汗人前往機場，也不會延長美國撤離的最後期限。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，機場的混亂情況使得「人們有失去生命的危險」。但目前尚不清楚這是否意味著旅行手續齊全的阿富汗人也將會無法離境。

8月22日，兩名美國國會議員在未向外界公布的情況下飛入喀布爾，在社交媒體上引起強烈抗議。據美聯社報道，民主黨議員塞斯·穆爾頓（Seth Moulton）與共和黨議員彼得·梅傑爾（Peter Meijer）在喀布爾機場停留了數小時。