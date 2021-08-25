阿富汗成為頭號鴉片生產國，塔利班是罪魁禍首嗎
- 事實核查團隊
- BBC News
塔利班聲稱，該組織上次在阿富汗掌權時便已停止了罌粟種植和非法毒品的交易。
然而，儘管在其上次掌權的最後一年，即2001年，罌粟種植量已急劇下降，但塔利班控制地帶的罌粟種植在隨後幾年不降反升。
阿富汗生產了多少鴉片？
罌粟可以被提煉成幾種高度成癮性毒品的原料，包括海洛因。
根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的數據，阿富汗是世界上最大的鴉片生產國，其鴉片產量佔世界供應量的80%以上。
該機構在2018年估計，鴉片產業對阿富汗經濟的貢獻高達11%。
塔利班自稱將如何處理鴉片？
塔利班控制阿富汗後，發言人扎比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）說：「在我們執政之前，沒有毒品生產。」
他稱，「我們將再次把鴉片產量降至零」，並且不會有走私活動。
塔利班的相關記錄
起初，罌粟種植在塔利班統治時期大幅增長。根據美國國務院的數據，其面積從1998年的約4.1萬公頃增長到2000年的逾6.4萬公頃。
這主要發生在塔利班控制的赫爾曼德省（Helmand），那裏的鴉片佔世界非法鴉片產量的39%。
但2000年7月塔利班在他們控制的地區禁止了罌粟種植。
2001年5月的一份聯合國報告觀察到，「在塔利班控制地區，這項罌粟種植禁令幾乎完全取得成功」。
在塔利班禁止種植罌粟之後，2001年和2002年全球鴉片和海洛因的緝獲量明顯下降。
然而，此後情況發生了變化。
儘管直到最近前政府控制的地區還有種植，但大多數罌粟種植都集中在塔利班控制的地區。
例如，2018年，在塔利班控制下，阿富汗南部的赫爾曼德省和坎大哈省（Kandahar）被用於種植罌粟的土地最多。
鴉片種植成為阿富汗的主要就業來源，根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室進行的調查，2019年鴉片種植為當地提供了近12萬個就業機會。
美國國務院表示，塔利班通過對鴉片作物徵稅，以及通過加工和販運間接獲利。他們向鴉片種植戶徵收10%的種植稅。
將鴉片轉化為海洛因的加工廠以及走私毒品的商人也要交稅。
據估計，塔利班每年在非法毒品經濟中所佔的份額在1億至4億美元之間。
據美國監管機構阿富汗重建特別檢察長辦公室（Special Inspector General for Afghan Reconstruction）稱，非法毒品佔塔利班年收入的60%。
毒品最終流向哪裏？
由阿富汗種植鴉片製成的海洛因佔據了歐洲市場95%的份額。
然而，根據美國緝毒局的數據，美國的海洛因供應中只有1%來自阿富汗，大多數來自墨西哥。
在2017年至2020年間，90%以上的鴉片類藥物通過公路運輸。但最近，在印度洋和歐洲之間的海上緝獲量有所上升。
雖然有波動，但鴉片生產和與鴉片有關的緝獲量在過去二十年中呈上升趨勢，這與阿富汗的罌粟種植情況一致。
阿富汗重建特別檢察長辦公室說，緝毒和人員拘捕行動對阿富汗罌粟種植的影響甚微。
該機構稱，自2008年以來鴉片的緝獲量僅相當於該國2019年鴉片產量的8%。
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