大千世界無奇不有 盤點十種你做夢也想不到的奇葩工作

12 分钟前

現代社會絶大多數人從事的是朝九晚五的普通工作，在主流的各行各業中發揮自己的技能與才幹。

你可曾想過，大千世界中，還有一些也需要有人去做的奇葩工作，有的稀奇古怪，有的聞所未聞。

這裏盤點十個令人難以置信的小眾謀生方式。如果你遇見做這些工作的人，不要表現得太過驚訝，因為他們也是千千萬萬打工者中的一員。

1.地球儀製作者

在英國倫敦北部的一個像倉庫的作坊裏，有一家名叫貝勒比地球儀製作公司（Bellerby & Co Globemakers），這是今天仍然用手工製作地球儀的少數公司之一。

圖像來源，Paul Marc Mitchell

要製作一個地球儀，首先要有半球型的模具，將石膏漿均勻地放入模具，幹透後再襯上紙或紙板加固球體。將兩個做好的半球體合攏，就是地球儀的最初樣子。

之後再刷上清漆，使球體密封也更為硬實，再將繪好的地圖剪成十二個球面三角均勻地粘貼在球體上，確保所有的經、緯、線對齊無誤，毫無重疊或遺漏。最後是手繪上色。

這家公司的創始人彼得·貝勒比談及製作球體的困難時曾說，世界上有很多東西要手工做出來非常困難，球體就是其中之一。

2. 水下送餐員

如果覺得騎自行車上街送披薩餅這樣的工作稀鬆平常，那麼穿上潛水裝備把披薩送到水下酒店去如何？

住在美國弗洛裏達州朱爾斯海底賓館（Jules' Undersea Lodge）的客人，晚餐點了披薩餅，送餐員必須潛水到7米深的海里才能把外賣送到客人的手中。

不要擔心披薩餅會被海水濕透，因為特製的塑料外賣箱密封防水。

但是這份工作的招聘啟事上有一項特別提醒：應聘者需要有潛水資格才能申請。

3.寵物食品試吃員

圖像加註文字， 寵物經常惦記主人的食物。人卻只有少數專業工作者有機會品嚐寵物的食品。

你有沒有想過狗糧、貓糧究竟是什麼味道？寵物們究竟每天吃的是什麼食品？

雖然寵物主人們不一定對寵物食品提出「色香味俱全」的高要求，但是生產高級寵物食品的公司聘請了人員專門負責試吃各類配方的產品，評估氣味和味道、檢查營養含量等。

狗和貓的口味與人類不同，試吃員工作的價值就在於確保每一種配方的原佐料都恰到好處，不多也不少。

或許有人會問，為貓、狗的幸福生活作貢獻的這份工作究竟會有怎樣的工資待遇？

在英國，品嚐貓糧、狗糧的試吃員年薪在2萬英鎊到5萬英鎊之間，薪金的高低根據工作經驗和味蕾發達程度而定。

4. 職業排隊者

如果你是那種從不感覺無聊，在哪裏都能找到樂趣的人，可以考慮成為職業排隊者。

那些想要最新版本的走俏商品但又抽不出時間在新款發佈前去零售店外扎營排隊的人，將是你提供服務的客戶。

既然排隊是工作，那麼你願意排隊等待的商品應有盡有：限量版鞋子、帽子、音樂演出門票、新款手機，甚至醫院門診掛號......

這份工作不需要任何經驗，只要有足夠的耐心。

5. 美人魚

托丹麥作家安徒生的福，他在童話《海的女兒》中描繪的美人魚，現在已經成為一種工作。

每個人都能做好這份工作，但是就職之前必須練就肌肉發達的胳膊，願意一輩子往身上點綴閃閃發亮的鱗片。

在美國加州的一個專業美人魚說，她的工作場所包括派對和水族館，能賺上6000美元。

在英國還有一個年度美人魚比賽，冠軍能與一個專門出租美人魚的公司簽約一年。

6. 高爾夫球潛水員

美人魚的工作在水邊，高爾夫球潛水員的工作在水裏。

這是一份要潛到水底尋找高爾夫球的工作。每年世界各地的高爾夫球場有數以萬計的高爾夫球被打入湖中，這為高爾夫球潛水員提供了工作機會。

這份工作的報酬是把打撈上來的球再拿到市場上賣，出售二手高爾夫球的利潤相當可觀。

有人聲稱，通過出售他們從水下撿來的白色寶藏，每年可以賺到15萬美元。

7. 專業臥牀休息者

躺著就能賺錢。這不是開玩笑，這是一份真正的工作。

美國宇航局需要這個工作人員在牀上躺上70天，作為該機構臥牀研究的一部分，目的是研究躺平的身體如何適應失重狀態。

願意做這份工作的人必須以俯臥姿勢吃飯、運動甚至洗澡，頭部向下傾斜六度，讓身體適應這種模擬的太空狀態。

8. 食品造型師

有沒有想過我們在烹飪美食書上看到的所有食物怎麼都那麼誘人好看？

那是因為出版社聘請了專業食品造型師設計過麵條該橫著擺還是斜著放，並噴灑醬汁以保持它們的新鮮。

雖然廣告和產品包裝造型可能會有各種秘密訣竅來美化產品，比如用發膠來增加光澤，但用於烹飪照片上的美食往往用的是真材實料。所以，要做一個食品造型師至關重要的還是懂得烹飪。

圖像來源，EPA

9. 屋頂掃雪人

冬天在芬蘭赫爾辛基這樣的城市街道上漫步，會聽到雪突然從屋頂掉下來砸在人行道上的轟隆聲。抬頭一看，你會看到有人在屋頂上清理堆積的雪。

這些雪每平方米可重達100公斤，威脅著商場和體育設施等大型建築物屋頂的結構安全。

於是便有了屋頂掃雪人這樣的工作。在冬季大雪紛飛的北國，各人自掃門前雪，還有人專管別人的瓦上雪。

10. 腋窩嗅探員

這是一項靠靈敏的嗅覺鑒定異味的工作。

嗅探員專職工作是鑒定產品使用後的氣味，包括紙巾、尿布、鞋墊、貓沙等。生產體味除臭劑的公司則聘請腋窩嗅探員鑒定產品的功效。