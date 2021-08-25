北溪2號與德國總理默克爾的謝幕之行

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 默克爾在離任前最後一次訪問基輔時就北溪2號項目安撫烏克蘭總統澤倫斯基。

德國總理默克爾在卸任前最後一次訪問美國之後又訪問俄羅斯和烏克蘭，期間都談到俄德北溪2號天然氣項目。

分析說，默克爾此輪出訪目的之一是要為爭議已久的北溪2號管道開通鋪平道路。

北溪2號項目是什麼？對歐洲來說它會有什麼重大影響？

在訪問烏克蘭之際，默克爾表示，如果俄羅斯利用北溪2號作為針對烏克蘭的工具，就可能會對俄羅斯實施進一步制裁。

默克爾在離任前最後一次訪問基輔時告訴烏克蘭總統澤倫斯基，她理解烏克蘭方面對北溪2號項目的擔憂。澤倫斯基反對開通這條天然氣管道，他說這威脅到烏克蘭的安全。

不過，這條天然氣管道原來最大的反對方美國已經與德國達成了協議，為開通消除了最大障礙之一。

北溪2號與西歐

北溪2號是一條由俄羅斯經波羅的海海底通到德國的天然氣管道。

德國能源供應嚴重依賴從俄羅斯進口的天然氣。比如2017年德國從俄羅斯進口的天然氣約佔德國天然氣消費總量的40%，俄國天然氣對德國能源有重大影響。

過去在沒有北溪1和2號之前，德國從俄國進口天然氣要通過歐洲陸地其它國家，比如烏克蘭。

一旦北溪2號建成，俄羅斯對德國的天然氣出口量將翻一番。

目前這條管道項目已經大部分完工，只剩下在德國境內約一小段沒有完成。俄羅斯總統普京在默克爾訪問俄國之際表示，北溪2號項目距離完工只剩15公里(9英里)。

這個按原計劃早應完工的項目推遲的原因是2019年底，美國特朗普政府突然要求停建，否則將制裁參與修建的公司。

目前俄國向歐盟輸送天然氣經過的歐洲大陸國家、特別是烏克蘭堅決反對建設北溪2號。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 北溪2號會讓烏克蘭失去俄國天然氣過境費收入

東歐能源過境收入

目前俄羅斯已經供應了歐盟約40%的天然氣，超過挪威對歐盟的供應量。北溪2號新管道將使波羅的海下的天然氣輸送量增加到每年550億立方米。

德國總理默克爾試圖向中東歐國家保證，這條輸氣管道不會使德國在能源方面依賴俄羅斯。

但對於烏克蘭等國來說，現在每年從俄國輸送歐盟的天然氣過境可收取數十億美元的過境費用。

澤倫斯基表示，他擔心3年以後，通過烏克蘭管道輸送俄羅斯天然氣的合同到期後，烏克蘭不知道會發生什麼。數十億美元的過境費損失將給烏克蘭經濟造成沉重打擊。

而默克爾訪問烏克蘭之前先訪問了莫斯科，與俄羅斯總統普京舉行了會談，承諾提供超過10億美元給烏克蘭，幫助擴大烏克蘭的可再生能源領域發展。

地緣政治和經濟

烏克蘭擔心，俄羅斯主導的北溪2號天然氣管道將加強莫斯科對歐洲能源供應的控制，並增強其影響力。

即使在默克爾在德國總理任上最後一次訪問烏克蘭兩國首腦舉行的聯合記者招待會上，澤倫斯基仍將北溪2號項目描述為「克里姆林宮的地緣政治武器」，並說這將「對整個歐洲都很危險」。

但2021年7月下旬，在德國的堅持下，考慮到項目已經接近完工，默克爾在總理任上最後一次訪問美國時，拜登政府做出了妥協，與德國政府達成了協議，宣佈放棄制裁參與修建北溪2號工程的歐洲企業。

德美一致表示，在2024年後繼續通過烏克蘭運輸俄羅斯天然氣符合烏克蘭和歐洲的利益。此外，德國將盡一切努力促成烏克蘭和俄羅斯之間的天然氣過境運輸協議再延長10年。

默克爾在訪問烏克蘭時強調，柏林同意與華盛頓達成的共識，即不應將北溪2號變成可以針對烏克蘭使用的工具。

她說，如果天然氣被當做武器來使用，根據德國和美國之間的協議，可以對莫斯科實施制裁。

盟國分歧

在美國、歐洲和德國國內，都存在對北溪2號項目的爭議。

自冷戰以來，歐洲是否應該依賴俄羅斯天然氣而構成地緣戰略軟肋也是一個西方盟國一直未解的爭議難題。

2021年美國和德國達成了協議後，美國和德國盟友關係得到加強。有分析人士說，隨後德國就同意向南海派出一艘戰艦，加入美國主導的國際維護南海自由航行的行動。

但是烏克蘭和波蘭這些俄國輸歐油氣過境國仍堅持反對。理由就是俄國可能會以能源作為打擊、針對它們的武器，而它們都可能面臨未來能源過境費用減少的問題。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯鋪管船在波羅的海進行海底管道鋪設作業，普京說「北溪2號」工程已經完成了約99%。

不過，分析人士認為，默克爾執政16年後將於今年秋天卸任德國總理一職，但此前為未來的德國政府鋪平了北溪2號項目完工的道路。

在默克爾訪問俄國與烏克蘭之際，美國對參與北溪二號管道的俄羅斯船隻和兩家公司實施一系列新的制裁，而莫斯科誓言要對美國採取報復措施。