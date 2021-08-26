馬達加斯加：非洲島國滑向全球首個「氣候變化導致的饑荒」，人們用蝗蟲和仙人掌果腹

安德魯·哈丁（Andrew Harding）

BBC駐非洲記者

27 分钟前

圖像來源，WFP/Tsiory Andriantsoarana 圖像加註文字， 聯合國表示，至少有50萬五歲以下的兒童處於嚴重營養不良的危險之中。

聯合國稱，位於非洲東海岸的島國馬達加斯加正處於現代歷史上全球第一次「由氣候變化引發的饑荒」的邊緣。在部分地區連續四年沒有降雨的情況下，成千上萬的人正面臨「災難性」的饑荒和糧食風險。

這場四十年來最嚴重的旱災重創了該國南部與世隔絶的農業社區，使許多家庭不得不尋找昆蟲果腹。

「這些都是近似饑荒的情況，它們是由氣候而不是衝突造成的，」聯合國世界糧食計劃署（UN World Food Programme）的謝莉·塔克拉爾（Shelley Thakral）說道。

聯合國估計，目前有三萬人正處於國際公認的最高級糧食不安全水平——第五級。而且隨著馬達加斯加進入豐收前傳統的「欠收季節」，人們擔心受影響人數可能會急劇上升。

「這前所未有，這些人沒有做任何事導致氣候變化。他們並不用化石燃料……而他們卻首當其衝地承受著氣候變化的影響。」塔克拉爾表示。

在安博薩利（Amboasary）地區偏遠的村落凡迪奧瓦（Fandiova），一些家庭最近向到訪的世界糧食計劃署團隊展示了他們正在吃的蝗蟲。

圖像來源，WFP/Tsiory Andriantsoarana 圖像加註文字， 許多家庭不得不尋找蝗蟲飽腹。

「我只能盡力地清洗蟲子，但幾乎沒有水，」塔瑪利亞（Tamaria）說。她是四個孩子的母親。

「八個月來，我和孩子們每天都只吃這個，因為我們沒有別的東西吃，也沒有降雨讓我們能豐收，」她補充說。

「我們今天除了仙人掌葉，什麼都沒有吃，」三個孩子的母親博樂（Bole）坐在乾燥的土地上說。

她說，她的丈夫和一個鄰居最近都死於饑餓，後者給她留下了兩個孩子要養活。

「我能說什麼呢？我們的生活就是尋找仙人掌葉，一次又一次，只為了活下去。」

改善水資源管理

雖然馬達加斯加常遭遇乾旱，並常受到厄爾尼諾導致的天氣模式變化的影響，但專家認為，氣候變化可能與當前的危機直接相關。

「根據政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的最新報告，我們看到馬達加斯加的乾旱程度有所增加。如果氣候變化持續下去，這一數字預計還會增加。」

圖像來源，Ocha/Reuters

「在很多方面，這都可以被視為是人們要改變生活方式的一個非常有力的論據，」在南非開普敦大學工作的馬達加斯加科學家朗德羅·巴里馬拉拉（Rondro Barimalala）博士說。

在加州大學聖塔芭芭拉分校檢視同樣的大氣數據時，氣候危害中心（Climate Hazards Center）主任克里斯·芬克（Chris Funk）證實了其與「大氣變暖」的聯繫，並表示馬達加斯加當局需要努力改善水資源管理。

「我們認為短期內可以做很多事情。我們通常可以預測什麼時候會有高於正常水平的降雨，農民可以利用這些信息來提高他們的作物產量。面對氣候變化，我們並非無能為力，」他補充道。

馬達加斯加南部一些較大的城鎮也感受到了當前乾旱的影響，許多兒童被迫在街頭乞討。

「市場上的價格正在上漲，漲了三四倍。人們都在賣掉土地，來換取買食物的錢，」在馬達加斯加陶拉納魯（Tolanaro）慈善機構「Seed」工作的齊娜·恩多（Tshina Endor）說道。

她的同事隆巴·哈索瓦納（Lomba Hasoavana）說，他和其他許多人開始睡在木薯地裏，試圖保護他們的作物不受急需食物的人們的傷害，但這已經變得太危險了。