新冠疫情：高盛集團強制其美國員工接種新冠疫苗

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 高盛集團將會從9月7日起實施相關政策。

高盛集團（Goldman Sachs）強制要求其員工須完成新冠疫苗接種才能進入其美國的辦公室工作。

該投資銀行表示，從9月7日起，所有僱員、客戶以及來訪者，將需要接種完兩劑新冠疫苗，才能進入其大樓。

高盛還表示，將會在同一天開始對員工實施每周一次的強制檢測。

未完成疫苗接種的員工將會居家辦公。

高盛向BBC表示，該政策將只會在美國實施，不包括世界各地的高盛分公司。美國員工在7月已經開始回到辦公室工作。

該公司還表示，從10月起會要求員工通過一個應用程式登記作為完成疫苗接種的認證。

一名發言人在周三（8月25日）表示，即使接種冠疫苗，仍然會在其大樓的所有公共區域強制要求戴口罩——比如大堂、電梯、走廊、衛生間以及咖啡廳等，就座飲食期間除外。

該銀行此前已經下令其美國員工在返回辦公室工作前說明他們的疫苗接種情況，不過後來未將此作為強制要求。

這一公告是在美國食物及藥品管理局（FDA）批准全面使用兩劑輝瑞疫苗之後發出。該疫苗一開始僅獲批緊急使用。

預計，這一許可將會令更多美國僱主和機構開始強制要求員工進行疫苗接種。目前美國新冠病毒感染人數正在上升，而人們對接種疫苗的遲疑態度仍然很嚴重。

上月，高盛集團宣佈，回到其倫敦總公司辦公的銀行家們將會被要求在大樓內佩戴口罩，即使英國政府已經放寬了新冠防疫限制。

不過，高盛國際（Goldman Sachs International）執行長羅以德（Richard Gnodde）表示，銀行不會堅持要求人們接種疫苗，如果人們不願意的話，也不會強迫那些不情願的員工回辦公室工作。

「（我們會）繼續以謹慎和恰當的方式擺脫疫情的影響，以確保人們能感覺自在，」他向BBC表示。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦市中心的天際線。

「不同尋常舉措」

對於員工是應該完全回到辦公室工作還是每周部分或完全地居家辦公，各家銀行仍然態度不一。

高盛集團的首席執行官蘇德巍（David Solomon）曾經形容居家辦公是「不同尋常舉措」，而競爭對手美國投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）的老闆高聞（James Gorman）則表示：「如果你能夠去紐約的餐廳，你就能來辦公室上班。」