新冠溯源：美情報機構報告可能「沒有結論」 科學家警告溯源「機遇之窗」正在關閉

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據美國媒體報道，美國總統拜登（Joe Biden）要求該國情報機構在90日內提交的有關新冠病毒起源的報告將沒有明確結論。

報道稱，對於這個最初在中國發現的病毒是由動物自然傳染給人類的結果，還是由實驗室事故造成的，情報機構存在分歧。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）此前稱，該調查將在周二（8月24日）的最後期限前完成，但需要「幾天時間」整理出面向公眾的非保密版本。

中國外交部長王毅則將該報告形容為對中國的「栽贓」。北京表示，美國情報機構的報告，不是一份「基於事實和科學方法的科學報告」，而是為了「推卸美國自身抗疫失敗責任、向中國甩鍋推責」。

與此同時，世界衛生組織（WHO）研究病毒起源的專家周三（8月25日）警告，目前溯源工作已經「停滯」，溯源調查的進一步拖延可能會導致有關疫情起源的關鍵證據流失。

「沒有明確結論」

《華爾街日報》周三（8月25日）援引兩名美國高級官員的話稱，情報機構沒有就病毒起源得出明確結論，這「在一定程度上是因為缺乏來自中國的詳細信息」。

「這是一次深挖，但目前形勢下也只能深挖到此，」一位美國官員說。「如果中國不允許獲得某些數據，你永遠也不會真正知道答案。」

新冠疫情最初於2020年初在中國中部的武漢爆發，目前在全球範圍內奪走了400多萬人的生命，但有關該病毒如何感染人類，為何突然能在人際之間大規模傳播，如果是經動物傳播到人，那潛在的宿主是什麼等問題仍沒有答案。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 武漢華南海鮮市場起初被認為是疫情最早的爆發地，但科學家們隨後改變了結論。

由13人組成的世衛組織新冠病毒溯源專家組在今年1月抵達武漢，與中國科學家會面，並拜訪了多個機構，包括幾家傳染病醫院、華南海鮮市場和武漢病毒研究所。武漢病毒研究所曾對蝙蝠冠狀病毒進行了十多年的研究。

隨後專家組發佈了一份報告，結論是新冠病毒很有可能是從市場上出售的動物身上傳播的，而從武漢病毒研究所實驗室洩漏的說法「極不可能」。

但很多科學家仍呼籲對實驗室洩露論進行更多調查。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也表示，不應過早就病毒是否涉及實驗室洩漏下定論。

《華爾街日報》在今年5月曾援引一份情報報告稱，武漢病毒研究所的幾名研究人員於2019年11月住院。這一事件加上中國拒絶世衛組織對實驗室洩露論進行調查，推動了拜登做出這一決定。

但在今年6月，美國國家情報總監艾薇兒·海恩斯（Avril Haines）淡化了得出結論的可能。她對雅虎新聞（Yahoo News）說：「我們希望找到鐵證，但這可能不會發生。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 武漢病毒研究所一直處於病毒源頭的輿論風暴中心。

據《紐約時報》報道，美國現任和前任官員一再警告說，找到新冠大流行的確切起源可能是科學家的工作，而非間諜。官員們還警告稱，90天的調查可能過於簡短，無法得出任何明確結論。

路透社援引一位美國官員的話說，該報告可能會指出美國官員們可以採取的更多調查方式，包括對中國提出要求。但在中美關係處於數十年低點之際，對中國的要求可能會進一步加劇兩國緊張關係。

報道還稱，熟悉情報報告的人士說，最近幾個月來，幾乎沒有證據證明病毒在野生動物中廣泛自然傳播。

中國反擊

在美國發佈溯源報告前夕，中國正加大力度鼓吹另一種實驗室洩露論——病毒起源於美國軍方的德特裏克堡（Fort Detrick）。該設施曾經是美國生物武器計劃的中心，目前設有生物醫學實驗室，研究包括埃博拉和天花在內的病毒。

以民族主義著稱的官方小報《環球時報》在網絡上發起了一份號召中國網民要求世衛組織調查德特裏克堡的公開聯署。參與的網民只需要點一下鼠標便可「簽名」，據稱該聯名信已收到超過2500萬個「簽名」。

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中國外交部發言人汪文斌周三（8月25日）再次提及此事，他稱美國應首先邀請世衛組織專家對德特裏克堡展開調查。他反過來指責美國稱，美國疫情發生的時間線不斷提前，但美國自己「避而不答、諱莫如深」。

「這樣一份栽贓報告、政治報告，自然不可能就病毒溯源得出任何科學的結論，只會對國際溯源和全球抗疫合作造成干擾和破壞，」他說道。

中國駐美國大使館也於同日在官網以《支持科學溯源，反對政治病毒》為題發文。文章序言稱，中國使館近期向多家美國媒體投稿這篇文章以闡述中國立場，但都遭到了拒絶。

「你可以無憑無據指責別人，卻不給別人辯護的機會，這難道就是美國的『新聞和言論自由』嗎？」文章寫道。

溯源瓶頸

在美中就新冠病毒溯源問題針鋒相對時，科學家警告稱，對於疫情起源進行關鍵研究的可行性窗口正在迅速關閉。世衛組織溯源小組的專家周三（8月25日）說，目前相關調查已經「停滯」。

在科學雜誌《自然》（Nature）的一篇文章中，他們呼籲政治和科學領袖「趁還有時間」加快這些研究。專家們表示，進一步的拖延可能會使關鍵研究「在生物學上不可能」完成。

目前，大多數科學家仍認為新冠病毒經動物傳染給人類是最有可能的情況。

世衛專家組在3月的報告中曾建議，在中國和其他國家的血庫中尋找2019年12月疫情爆發前幾個月血液樣本中的病毒抗體，並從水貂等飼養的野生動物中提取樣本，判斷其是否可能是中間宿主。

但由於養殖動物的壽命有限，而且血庫儲存捐贈的血液有固定期限，研究人員擔心有價值的生物信息可能已經丟失。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒已在全世界流行超過一年半。

曾前往武漢進行調查的世衛組織溯源專家組成員、荷蘭病毒學家瑪麗安·庫普曼斯（Marion Koopmans）對BBC說，有關病毒是否從實驗室洩露的問題頗具政治爭議，也讓工作變得更困難。

今年7月，中國已明確表示拒絶世衛組織提出的新冠溯源第二階段調查計劃。中國官員稱，世衛組織第二階段計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒洩露」作為研究重點之一，這透露出計劃「對常識的不尊重和科學的傲慢態度」。

「如果我們討論的是實驗室發生的事故，那麼實驗室中仍必須有完全相同的病毒，才會意外釋放出來，」庫普曼斯說，「我們沒有發現任何跡象。」

但一些其他科學家希望檢查武漢病毒研究所持有的病毒數據庫，該數據庫已於2019年9月12日關閉。

「回想起來，明確的措辭『極不可能』也許不是最明智的表述方式，因為這已成為爭論的核心，」庫普曼斯說道。「但鑒於我們所知道的一切，這關係到你會（在下一個科學步驟）優先考慮什麼。」

在周三的記者會上，世衛組織緊急情況項目負責人邁克爾·瑞安（Michael Ryan）委婉批評中國兜售美國德特裏克堡起源論。