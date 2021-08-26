阿富汗喀布爾機場發生爆炸 造成「平民和美國人傷亡」

30 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿富汗首都坎布爾機場附近發生爆炸後冒出濃煙，過去幾天各國正在機場加緊撤退行動。

美國五角大樓證實，阿富汗首都喀布爾機場外發生爆炸，傷亡人員包括美軍和平民。

五角大樓發言人約翰·科比（John Kirby）在推文中說，（喀布爾機場）的艾比門（Abbey Gate）發生的爆炸事件是一起"複雜的攻擊行動"，造成「數名美國人和平民傷亡」。

科比還證實，在距離艾比門不遠的拜倫酒店（Baron Hotel）也發生一起爆炸。

負責艾比門周邊地區守衛工作的包括美軍和英軍。

白宮說，爆炸事件已經通報給拜登總統。

塔利班控制喀布爾之後，美國及其盟國開始爭分奪秒展開撤僑行動。8月31日是美軍全部撤出阿富汗的最後期限。

襲擊預警

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 喀布爾機場外連日聚集著大批試圖撤離的人

爆炸事件發生前，美國、英國等幾個西方國家已經先後發出預警，喀布爾機場存在發生恐怖襲擊的高風險。

由於不少國家先後宣佈即將在未來幾天結束撤離行動，大批人試圖聚集在喀布爾機場外等候撤離機會。

周三（25日），美國駐喀布爾使館發出警告，鑒於"安全威脅"，提醒公民不要前往機場、已經聚集在機場外的人要立即離開。

英國也向目前停留在阿富汗的公民發出警告，因為存在發生襲擊的危險，不要前往喀布爾機場。

澳大利亞也以恐怖襲擊的風險為由要求公民和簽證持有者離開喀布爾機場。

但是路透社援引一位在喀布爾的外交官說，儘管發出警告，但機場外仍然擠滿了試圖逃離阿富汗的人。