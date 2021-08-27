台日黨派高層會議 形容兩地面對中國是「命運共同體」

24 分钟前

圖像來源，DEMOCRATIC PROGRESSIVE PARTY 圖像加註文字， 周五的視像會議中，自民黨在桌上並排放置台灣和日本旗，民進黨就放置了兩支黨旗。

台灣和日本的執政黨高層成員舉行視像會議，就新冠疫情、亞太地區局勢等議題對談，日方代表同時指兩地在官方正式交流上有所限制，因此希望透過執政黨主管議員的交流，能強化雙方合作。這是兩地的執政黨首次舉行類似的會議。

雙方各自派出兩名代表參加周五（8月27日）的會議，日本執政自民黨有身兼外交防衛委員會委員的參議員佐藤正久和自民黨國防部會會長的眾議員大冢拓。民進黨就派出立法委員羅致政和蔡適應，台灣媒體形容兩人都十分熟悉台日相關議題。

北京當局早前多次批評會議，要求日本不要干預中國內政。而會議舉行的前一天，日本防衛省表示偵測到三架中國軍機，穿過日本沖繩本島與宮古島之間的空域，飛向太平洋，其中一架是偵察用無人機BZK-005。日本自衛隊的戰鬥機緊急升空回應。

台灣外交部發言人歐江安表示，樂見台灣政黨與理念相近國家的主要政黨與國會議員互動往來，但外交部基於行政中立，對政黨間交流的內容和活動沒有評論。

有民進黨立委表示，這次會談是日方主動邀請，代表了雙方關係「大幅邁進」，「幾乎就是兩邊政府直接進行安保對話」，具有「跨時代意義」。國民黨國際部副主任何志勇則表示，該黨也在推動政黨外交，正規劃與自民黨主要幹部視訊會議。

分析認為，日本與台灣這單一次會面，並不會達成什麼成果，但仍然要觀察兩地政黨和民間團體等以後還會不會有其他的交流活動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 會議期間，兩黨的代表都有提到中國大陸軍事發展的影響。

「命運共同體」

視像會議原定一小時，但最終花了一個半小時才能完成，兩黨的代表都有提到中國大陸軍事發展的影響。日本自民黨代表大冢拓形容，日本和台灣同樣位處東海附近、同樣面樣中國，是「命運共同體」。

佐藤正久就指出，北京當局片面改變區域現狀，影響日本和台灣的安全，因此日方認為應該與台灣加強溝通，期待日後可以持續交流。他又認為，這次對話可以幫助自民黨日後的決策過程。

民進黨代表發言時，首先由羅致政代表民進黨感謝自民黨主動促成此次交流會的舉行，並恭喜日本成功舉辦奧運，在疫情期間展現日本的決心與能力。羅致政也感謝日本政府及自民黨對推動日本捐贈台灣300多萬劑新冠疫苗上的努力。

他又說很清楚亞太區域最大的挑戰，就是在中國崛起後，帶來軍事、經濟、科技等各方面的衝擊。

另一名代表蔡適應就說，此次對話象徵著兩國間的羈絆關係，也期待這種對話成為慣例。

周五的視像會議中，自民黨在桌上並排放置台灣和日本旗，民進黨就放置了兩支黨旗。

圖像來源，DEMOCRATIC PROGRESSIVE PARTY 圖像加註文字， 這是兩地的執政黨首次舉行類似的會議。

台灣過去多次嘗試參加國際社會不同的事務，但往往因為礙於北京的壓力未能成事。台日的關係過去數月不斷成為外界關注的焦點。轉播東京奧運開幕儀式的日本放送協會在以「中華台北」名義參賽的台灣代表隊出場時，直接稱之為「台灣」，引起中方不滿。台灣政務委員唐鳳原定在奧運期間到訪日本，但最終因為日本的新冠疫情而取消行程。

曾經在日本京都大學讀博士的香港公開大學人文社會科學院助理教授趙雨樂指出，台灣一直想拓展自己的國際空間，但過去一直感到來自中國大陸的威脅，因此希望連結一些其他地方取得共識。

趙雨樂接受BBC中文訪問時說，他認為台灣是希望透過這次機會讓其他亞洲國家、以至世界知道，台灣「有自己的一種想法，包括在政治、社會、民生等」。

台灣的優勢

美國近年不斷強調要重返印太地區，而台灣因為地緣政治的關係，在美國針對中國的「第一島鏈」的政策上可以發揮自己的優勢。

所謂「第一島鏈」即從北部的千島群島開始，向南經日本，台灣，菲律賓到加裏曼丹島等圍繞中國的一連串島嶼。美國從韓戰開始就視這個島鏈為制衡中國、以至共產主義陣營的重要戰略，可以防止中國進入太平洋地區，也可以切斷中國途經馬六甲海峽的海上石油運輸航線。

此外還有「第二島鏈」，由美國屬地關島、西巴布亞和一些位於西太平洋的島嶼連結而成。

趙雨樂認為日本方面的考慮其實與台灣差不多。隨著中國的軍事和經濟力量不斷壯大，兩國在東海和釣魚島主權爭議也仍然未解決，因此它希望在美日軍事聯盟的情況下，有更大的角色。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 安倍特別顧問：夾在中美間的日本如何尋找出路

跟進行動

趙雨樂認為中國在外交上對台日交流表達不滿是正常的事，但未必會立即進行具體的反制措施，因為中國和美國始終在貿易、科技等領域上仍然有許多磨擦。他認為因此北京會強調外國必須尊重中國的主權，例如在香港、新疆議題等，但至於一些「小動作」就未見中方有太大反應。

而台灣政府也不斷強調這次對話是黨與黨之間的交流，外交部發言人早前在一個記者會表示，當局原則上樂見台灣政黨與全球理念相近國家的主要政黨與國會議員互動往來，但基於行政中立，外交部對政黨間交流的實質議題內容或是舉行特定活動「沒有評論」。

趙雨樂認為，這次視像會議只是雙方初步的交流，更重要的是雙方之後會否深化類似的交流。