阿富汗局勢、美國新冠溯源報告、台灣「高端」疫苗和本周更多重要故事

44 分钟前

圖像來源，Anadolu Agency via Getty Images 圖像加註文字， 在喀布爾，包含女性頭像的美容院海報被塗毀。

8月的最後一周，塔利班奪下阿富汗控制權後，阿富汗局勢持續成為全球焦點。美國情報機構關於新冠溯源的報告引發熱議。在中國，「清零」和與新冠病毒共存的討論正在繼續；美國情報機構按照總統拜登要求提交了新冠病毒溯源報告，詳細內容還未公布，但已引發強烈關注。

剛剛過去的一周，BBC中文的以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

圖像來源，Getty Images

在美國情報機構關於新冠溯源的報告出爐之際，一場聲稱病毒源自美國馬里蘭州一座軍事基地的虛假新聞宣傳攻勢正在中國獲得越來越高的人氣。

今年5月，美國總統拜登（Joe Biden）下令要求進行為期90天的調查，調查新冠病毒究竟是來自一場實驗室事故，還是源自人類與受感染動物的接觸。

過去幾周，各中文消息源一直在宣傳一個毫無依據的指控，暗示新冠病毒是在美國製造出來的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 喀布爾的一名男孩拿著塔利班旗幟出售。

塔利班組織奪下阿富汗控制權後，持續成為全球的關注焦點。在阿富汗的鄰國中國，這一國際事件也在社交媒體掀起了多日的討論。

但與巴黎、布魯塞爾、雅典等全球多個城市爆發反塔利班抗議不同，相當一部分中國民眾在網絡上對這個武裝組織表示肯定，有人說塔利班已經變得更加溫和，還有知名網絡作者甚至稱讚基地組織領導人本·拉登（Osama bin Laden）「渴望救國救民族」。

有分析稱，塔利班在中國的形象正在悄悄發生變化，這和日益上升的反美情緒有關。 這也是為什麼會有人認為，美國的撤出是承認失敗，而塔利班的勝利是民心所向。

但持相反觀點的網民們也不少，後者批評塔利班的殘酷統治，尤其是對婦女權利的限制。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 有中國疾控專家稱，重開國門或許要到明年年初的冬奧會。

中國關於「清零」和與新冠病毒共存的討論正在繼續，也許2022年2月的北京冬奧會是中國「重開國門」的時機。

這是來自中國國家國家衛健委高級別專家組成員、中國疾控中心流行病學首席科學家曾光的預測。這也是繼前中國衛生部部長高強言辭激烈地發聲力挺感染清零後，中國官方第一次鬆口，認為中國可以放寬嚴厲入境管制，但不是現在。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣本地生產的"高端"疫苗8月23日開始接種。

台灣本地生產的「高端」疫苗將在下周一（8月23日）開始正式接種。第一輪計約有50萬人登記，包括台灣總統蔡英文及副總統賴清德。

這款疫苗採用「免疫橋接」（immunobridging）技術，以牛津/阿斯利康疫苗（AstraZeneca 台稱AZ）的「中和抗體」做為替代療效指標。這也是全球首款以「免疫橋接」技術研發並投入緊急使用的新冠疫苗。

有台灣醫學界人士指出，免疫橋接在疫苗研發中十分常見。譬如台灣過去施打的流感疫苗就是採取這種技術研發而得。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣軍事博物館

美國總統拜登在一次媒體訪問中表示，如果台灣遭到入侵，他將做出「回應」。 此番話一齣引發廣泛關注。

台灣總統府發言人對拜登表示感謝。 美國官員則強調，華盛頓對台政策沒有改變。

也有觀察者認為拜登是「口誤」。