阿富汗局勢：宣稱發動喀布爾機場爆炸的IS-K是家什麼組織

弗蘭克·加德納（Frank Gardner）

BBC 防衛事務記者

17 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 伊斯蘭激進組織被認為是最近幾年一連串重大襲擊行動的策劃者。這是2019年喀布爾一個婚禮遭遇襲擊後的情景。

8月26日，阿富汗首都喀布爾機場發生的襲擊造成至少90人死亡，其中包括13名美軍和很多平民百姓。

「伊斯蘭國」（IS）組織在阿富汗的一個分支——IS-K聲稱對事件負責。

爆炸發生之前，西方國家政府曾多次警告，IS-K的襲擊很可能發生。

誰是IS-K？

IS-K 的全稱是「伊斯蘭國呼羅珊分支」（Islamic State Khorasan），是「伊斯蘭國」組織的一個地區分支。

它是阿富汗境內所有聖戰武裝組織中最極端和最暴力的一個。

IS-K成立於2015年1月，當時正是「伊斯蘭國」（IS）在伊拉克和敘利亞迅速擴張的巔峰時期。後來，這個自封的哈里發帝國被國際軍隊擊潰。

IS-K的成員主要是來自阿富汗和巴基斯坦的聖戰分子，但該組織與塔利班存在重大分歧，他們指責塔利班放棄聖戰和戰場，支持通過談判達成和平解決方案。

IS-K有多少成員？

在其鼎盛時期，該組織約有3,000名戰士。

然而，與美國和阿富汗安全部隊以及塔利班的衝突導致該組織人員大幅度減少。

IS-K發動了哪些襲擊？

IS-K的目標是阿富汗安全部隊、阿富汗政治人物和政府部門、塔利班、宗教少數派，包括什葉派穆斯林和錫克教徒、美國和北約部隊，以及包括援助組織在內的國際機構。

它還聲稱2018年9月在伊朗發動了一次襲擊。

該組織被指責是近年來一些最嚴重襲擊事件的罪魁禍首。他們的目標包括女子學校、醫院、甚至產科病房。包括孕婦、嬰兒和護士在內的無辜人士被槍殺。

與利益僅限於阿富汗的塔利班不同的是，IS-K是全球IS網絡的一部分，盡其所能尋求對西方、國際和人道主義目標進行攻擊。

IS-K的基地在哪裏？

IS-K的基地在阿富汗東部的楠格哈爾省，靠近進出巴基斯坦的毒品和人口走私路線。

雖然它的大部分活動都在楠格哈爾和喀布爾，但它也聲稱在庫納爾、朱茲詹、帕克蒂亞、昆都士和赫拉特等省發動過襲擊。

IS-K與塔利班有聯繫嗎？

IS-K通過「哈卡尼網絡」（Haqqani network）與塔利班有接觸。「哈卡尼網絡」被視為是塔利班旗下一個重要但相對獨立的武裝組織。

據研究人員稱，IS-K和哈卡尼網絡之間有很強的聯繫，而哈卡尼網絡又與塔利班有密切聯繫。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Isis-K 的根據地在阿富汗東部省份楠格哈爾（Nangarhar）,這裏靠近進出巴基斯坦的毒品和人口走私路線。

現在負責該組織喀布爾運作的人是哈利勒·哈卡尼，他曾被美國懸賞500萬美元捉拿，是美國通緝的恐怖分子之一。

亞太基金會（Asia Pacific Foundation) 的薩迦安·戈赫爾博士（Sajjan Gohel）多年來一直監測阿富汗的激進分子網絡。

他說，「2019年和2021年之間的幾起重大襲擊，是IS-K、塔利班的哈卡尼網絡和其他以巴基斯坦為基地的恐怖組織之間合謀進行的。」

塔利班8月15日接管喀布爾時，IS-K從位於首都喀布爾的國家監獄（Pul-e-Charki）釋放了大量囚犯，據說包括IS和基地組織武裝分子。這些人現在都在逃。

IS-K為何挑戰塔利班？

IS-K與塔利班有重大分歧，指責塔利班放棄聖戰和戰場，而選擇在卡塔爾多哈的「豪華酒店」裏通過談判達成和平解決阿富汗問題的方案。

IS-K認為塔利班成員是「叛教者」，而根據他們對伊斯蘭法的解釋，消滅塔利班完全合法合理。