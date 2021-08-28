英國外交難題：查戈斯群島爭議的前因後果

49 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 以後世界其它各國將不再流通英國海外領土查戈斯群島的郵票。

毛里求斯要從英國手中奪取印度洋查戈斯群島的控制權：禁止在島上使用英國郵票。這個群島對印太地區有何重要性？

2021年8月，在毛里求斯等國的推動下，負責世界郵政政策的聯合國機構萬國郵政聯盟（UPU）投票決定禁止查戈斯群島使用英國郵票。

查戈斯群島的所有郵遞現在都必須加貼毛里求斯的郵票。

這是毛里求斯從英國手中奪取印度洋查戈斯群島的控制權邁出了具有象徵意義的一步。

但英國政府表示，在不再需要將這些島嶼用於安全目的之前，不會放棄控制權。

查戈斯群島的歷史

查戈斯群島位於印度洋正中心，處於國際航空海運要道上，具有非常重要的戰略價值。

該群島是16世紀由被葡萄牙探險家達·伽馬發現的無人定居的群島，18世紀初作為毛里求斯的一部分被法國佔領，並從非洲輸入一批黑奴建立椰子種植園。1814年，根據維也納和約，法國將該群島割讓給英國。之後，英國將其歸毛里求斯殖民地管理。

1965年， 英國以300萬英鎊的價格從毛里求斯買下該島，將其歸於英屬印度洋領地。

但毛里求斯說，它當年是被迫將群島賣給英國殖民地，以換取1968年的獨立。

軍事戰略重要性

查戈斯群島的主島是迭戈加西亞島，這裏也美國在印度洋上的重要軍事基地，由英國出租給美國使用。

這個島位處非洲大陸、南亞次大陸、澳洲大陸的正中間位置。從軍事上看戰機從這裏起飛，只需數小時就能抵達海灣、南海和中亞等熱點地區。

美軍在這裏建設的軍事基地是其全球軍事戰略重要一環，輻射印太，中東，中亞和北非地區。

島上儲備大量軍用物資，機場的跑道可供B-52大型轟炸機起降，港口可供艦隊航母停靠。美軍在海灣戰爭，伊拉克戰爭和阿富汗戰爭等等國際戰事中，均使用迭戈加西亞島軍事基地做為空襲和進攻出發地之一。據報道，中情局還曾利用該島上設施審訊恐怖主義嫌疑人。

2016年，基地的租約延長至2036年。

「拆遷」爭議

為修建軍事基地，1965年至1973年，英國強迫2千多島上居民遷居到上千公里以外的毛里求斯和塞舌爾群島。

失去家園財產、遭受歧視和不公但倖存的數百島上居民在2000年後，起訴英國政府反人道罪行。英國政府後來多次為查戈斯群島強制拆遷道歉，提出了各種經濟補償方案。

英國還在2002年通過法律，承認被強制拆遷原島上居民在1965到1982年期間出生的孩子均為英國公民。

但英國政府拒絶承認毛里求斯對查戈斯群島提出的主權要求。

國際爭議

包括聯合國和海牙國際法庭在內的國際組織裁定，認為該群島屬於過去大英帝國的殖民領土，應該移交給毛里求斯。

圖像來源，Science Photo Library 圖像加註文字， 英國廣播公司駐非洲記者安德魯·哈丁說，在查戈斯群島的問題上，英國已經幾乎沒有國際盟友支持了。

2019年5月在聯合國大會上，116個國家投票贊成將查戈斯群島歸還給毛里求斯，6個國家反對，56個國家棄權。

當時英國再次表示，不承認毛里求斯對查戈斯群島的主權申訴。英國外交部當時發表的聲明說，英國有權繼續控制這些島嶼，「自從1814年以來，（英屬印度洋領地的）主權一直歸屬英國」。

在萬國郵政聯盟（UPU）決定禁止查戈斯群島使用英國郵票後，BBC駐非洲記者安德魯·哈丁分析說，一套漂亮的郵票上印有海魚和天使魚，可能看起來不像是國際外交的焦點；

但是，萬國郵聯幾乎一致投票決定，這些印有「英屬印度洋領地」的郵票在全球範圍內不再被承認，後果雖然不能說是「災難性」的，但對英國繼續堅持對查戈斯群島的控制也是一個打擊，同時也是英國在查戈斯群島主權問題上日益孤立的又一跡象。

記者說，下一步，毛里求斯可能會試圖禁止國際航班飛越該地區：這涉及印度洋的一大片地區。