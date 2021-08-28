新冠病毒：美國公布溯源報告概要，情報機構到底說了什麼

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美國國家情報總監辦公室提交報告，指屬下的情報機關無法就新冠病毒的源頭得出一致結論，也無法就新冠病毒是否由實驗室洩漏達成共識，但可以確定的是，它不是一種人工研發的生化武器。

其中，數家沒有具名的情報機關認為，病毒可能是由人類與染有病毒、或病毒近親的動物接觸，繼而傳染到人類。他們還表示，對這個結論的信心程度為「低度」 （low confidence）。

有一家情報機關指，第一宗人感染新冠可能是源於武漢病毒實驗室發生的一宗事故，對這個結論的信心程度為「中度」（moderate confidence）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 武漢華南海鮮市場起初被認為是疫情最早的爆發地，但科學家們隨後改變了結論。

報告概要公布後，美國總統拜登透過聲明，再次批評中國在新冠病毒溯源調查不合作。他在聲明指出，中國有許多關於這次疫情的重要資料，「但從一開始，中國政府官員就不斷阻撓國際調查人員和全球衛生人員取得這些資料」。

「世界需要這些答案，我會一直努力直到得到它們。」他說。

中國駐美大使館也就這份溯源報告發出聲明，批評報告由美國情報部門主導杜撰，「毫無科學性和可信度可言」。

「新冠病毒溯源是科學問題，應該也只能由科學家而不是情報專家研究。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 世衛特使：病毒溯源很少能找到明確路標

美國溯源報告還說了什麼？

完整的報告在周二（8月24日）已經送交白宮，但美國當局至今沒有公開完整報告，只發表了一份不到兩頁註明「不保密」的概要，闡述了幾點具體結論：

四家情報機構和美國國家情報委員會(National Intelligence Council)認為，最初的人類感染最有可能源於人接觸了感染這種病毒或者與之相近的始祖病毒的動物。這些機構對這個結論的信心程度為「低度」 （low confidence）。

一家情報機構認為，第一起人類感染最有可能源於武漢病毒研究所實驗室相關事故，包括實驗過程、動物搬運、取樣。該機構對這個結論的信心程度為「中度」（moderate confidence）。

概要的最後部份強調中國必須合作，外界才能就新冠病毒起源作可靠評估，同時批評中國不斷阻撓調查過程。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科學家們認為，新冠病毒很可能是通過蝙蝠經另一中間宿主傳播到人類。

中國有什麼反應？

北京政府在美國公開溯源報告概要後，透過中國駐美大使館發出總長超過1600字的聲明，形容美國政府再就溯源問題追究，會是「竹籃打水一場空」，不會得到什麼結果。

聲明又再次提到美軍基地德特裏克堡可能是新冠病毒起源的論述，指如果美國堅持病毒是由實驗室洩漏的說法，就應該邀請世界衛生組織前往德特裏克堡和北卡羅來納大學調查。

北京當局近期在國內外不斷宣傳，新冠病毒是由美國在這個稱為德特裏克堡的軍事設施製造並洩漏。

「德堡長期從事冠狀病毒研究、改造，2019年發生嚴重安全事故並被關停，隨後美國國內暴發與新冠肺炎症狀相似的疾病。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， WHO新冠溯源團隊訪問武漢病毒研究所

溯源調查之爭

除了美國，世衛今年1月曾赴中國就新冠病毒源頭進行調查，在中國實地考察了一個多月，最後今年3月發表報告。120頁的報告中稱，新冠病毒「非常可能」是通過另一種中間動物宿主從蝙蝠傳播給人類的，但是科學家們認為，目前沒有足夠的證據來確定具體物種。專家團隊還認為，許多早期病例與華南海鮮市場沒有明顯聯繫，可能表明華南海鮮市場不是疫情的最初源頭，但關於該市場在疫情起源中的角色以及疫情是如何傳入市場的，目前還沒有定論。

雖然也是得不到可靠的結論，但調查組當時也同樣批評，中國當局沒有完整地公開所需資料，令專家組無法達成結論。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當時指調查團隊在獲取原始數據時遇到困難，希望未來進行「更及時、更全面的數據共享」。

世衛之後建議就溯源問題作第二階段調查，但被中方反對。中國國家衛健委副主任曾益新在會上稱，世衛組織第二階段計劃將「中國違反實驗室規程造成病毒洩露」作為研究重點之一，這透露出計劃「對常識的不尊重和科學的傲慢態度」。