阿富汗局勢： 美國稱無人機空襲「消除了機場炸彈威脅」

20 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國稱喀布爾的一次無人機襲擊阻止了機場的另一次致命的自殺式襲擊。

美國軍方說，美國在阿富汗首都喀布爾的一次無人機襲擊阻止了機場的另一次致命的自殺式襲擊。

美國中央司令部（CENTCOM）說，這次襲擊的目標是一輛載有至少一名所謂的「伊斯蘭國」組織在阿富汗地方分支的人員。

美國此前警告說，隨著撤離工作的結束，可能會再次發生襲擊事件。儘管如此，美國表示將繼續從喀布爾機場撤離阿富汗人，直到「最後一刻」。

美國和目前控制阿富汗大部分地區的塔利班，就8月31日這一撤離任務的最後期限達成共識。

美國將是最後一個完成撤離任務的國家，所有其他國家都已經完成撤離。美國說，自8月14日，也就是塔利班控制首都的前一天以來，已協助11萬多人從喀布爾機場撤離。

從阿富汗返回的載有英軍士兵的最後一架飛機已於上周日（7月29日）抵達英國。

在喀布爾的BBC首席國際事務記者萊斯‧杜塞特（Lyse Doucet）說，她和她的同事仍然收到來自阿富汗人的緊急求救信息，他們感受到了塔利班的威脅，這些人包括音樂家、大學生和女政治家。

杜塞特說，發出求救信息的的許多人表示，經過二十年的國際接觸，他們仍然無法擁有為之凖備的那種未來，許多人又說塔利班正在阻止他們離開。

美國中央司令部發言人比爾·厄本（Bill Urban）在周日說，美國進行了一次有針對性的無人機襲擊，旨在「消除針對喀布爾機場的迫在眉睫的威脅」。

他說：「我們有信心成功擊中目標，」他並補充說： 「車輛的二次爆炸表明，車中存在大量爆炸物」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 社交媒體上發佈的一些圖片顯示，建築物上方有黑色的雲煙升空。

他後來說，中央司令部知道無人機襲擊後有平民傷亡的報告。他說：「目前還不清楚情況，我們正在進一步調查。」但他補充說，中央司令部將對 「任何潛在的無辜生命損失深感悲痛。」

他的評論是在各界稱在喀布爾機場附近聽到巨大爆炸聲後發表的。社交媒體上發佈的一些圖片顯示，建築物上方有黑色的煙霧升空。

美國情報官員早些時候說，他們收到了針對機場的「具體和可信的」威脅，美軍將繼續在必要時進行有針對性的打擊。美方建議人們遠離該地區，儘管對於仍在試圖進入撤離航班的人來說，時間已經不多了。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 喀布爾機場爆炸後恐懼籠罩城市 死者親屬停屍房悲痛尋親

另外，喀布爾警方在周日表示，機場附近的一棟房子遭到火箭彈襲擊，一名兒童被炸死，但關於這次襲擊的細節尚不清楚。

上周四在機場發生的炸彈襲擊造成多達170多人死亡，包括13名美軍人員。所謂的「伊斯蘭國」組織的一個地方分支——「伊斯蘭國呼羅珊分支」（Islamic State Khorasan，簡稱IS-K）聲稱發動了這次襲擊。

作為報復，美軍周五在阿富汗東部展開了一次無人機打擊行動，兩名IS-K「高級成員」在空襲中被擊斃。

美國總統拜登（Joe Biden）周日會見了在周四喀布爾機場襲擊事件中喪生的13名美軍人員家屬。拜登還參加了德拉瓦州多佛爾空軍基地（Dover Air Force）舉行的紀念受害者的儀式。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 上周四在喀布爾機場機場發生的炸彈襲擊造成多達170多人死亡，包括13名美軍。

除了在IS-K炸彈襲擊中喪生的美國人員外，在機場排隊希望離開該國的幾十名阿富汗人也被炸死。兩名英國國民和一名英國國民的小孩也因此喪命。

IS-K是阿富汗所有聖戰激進組織中最極端和最暴力的一個，與現在控制該國大部分地區的塔利班存在重大分歧。 IS-K指責塔利班放棄戰鬥，轉而與美國人通過談判達成和平解決方案。

IS-K的幾千名極端分子，多數據信藏身在喀布爾以東的阿富汗楠格哈爾省。