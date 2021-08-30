朝鮮似已重啟寧邊核反應，美韓密切關注

4 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 平壤曾在2009年驅逐國際原子能機構觀察員。

聯合國國際原子能機構（IAEA）表示，朝鮮似乎已經重啟其寧邊5兆瓦（MW）核反應堆，這是2018年12月以來首次觀察到這一反應堆有運作跡象。

國際原子能機構在其落款為8月27日發佈的年度報告中指出，自今年7月以來，觀察到朝鮮5兆瓦反應堆有排放冷卻水等運作跡象出現，並稱這一情況「令人深感不安」。

5兆瓦核反應堆及其所處的寧邊核基地是朝鮮核武器項目核心所在。據信這座反應堆生產了朝鮮核武器所需的鈈（plutonium）。

報告

自2009年平壤驅逐國際原子能機構觀察員之後，該機構一直無法直接接觸朝鮮，如今其對朝鮮的監測與評估大部分依賴衛星圖像進行。

除5兆瓦核反應堆外，國際原子能報告中指出，寧邊核設施的放射化學實驗室及多個其他設施也有運作跡象。

國際化原子能機構曾在今年6月警告稱，寧邊的放射化學實驗室可能正在進行核反應堆廢棄燃料再處理作業，以便從中分離出可以被用於核武器的鈈。

27日的報告中表示，這一實驗室自今年2月中旬至7月上旬運行了約五個月，這種時間跨度明顯長於此前觀測到的可能的廢料處理或維護活動所用時間，但卻符合朝鮮當此前向國際原子能機構提交的處理5兆瓦反應堆經輻射燃料完整堆芯所需的所需要的時長。

報告還稱，還有跡象表明，平山的一座鈾礦和工廠有採礦和濃縮活動進行。

各方反應

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 寧邊的衛星圖像（2019年12月）

國際原子能機構表示，5兆瓦反應堆與實驗室的動向「令人深感不安」，明顯違反了聯合國安理會決議。

韓國統一部及國防部30日分別表示，韓方與美方正密切追蹤朝鮮核武器動向。但韓統一部發言人也表示，無法針對朝鮮核設施重啟跡象等信息給予確認。

一名美國國務院高級官員向法新社表示，華盛頓已經注意到國際原子能機構報告，這份報告顯示出實現朝鮮半島完全無核化所需的「對話與外交工作的緊迫性」。

「我們持續尋求同朝鮮進行對話，以便我們可以解決這一報告提及的活動以及無核化相關的所有問題，」這名官員稱。

與此同時，韓國政府核問題特使盧奎德已於美國時間29日抵達華盛頓，他將同美國方面就與朝鮮重啟對話的方式進行會談。

朝鮮最後一次進行核試驗為2017年。在2019年美朝領導人峰會上，朝鮮領導人金正恩曾向時任美國總統特朗普（Donald Trump）提議廢除寧邊核設施，以換取放寬國際社會對朝鮮的一系列制裁，但遭特朗普拒絶。

美國政府朝鮮事務特別代表金聖上周重申，他願同朝鮮方面「在任何時間、任何地點」進行會面。

BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）分析

在同特朗普的談判中，金正恩將寧邊核設施放在談判的中心位置。

這裏的5兆瓦反應堆一直是平壤武器級鈈的主要來源，不過許多分析人士指出，這些設施正變得越來越老舊。

有報道稱金正恩用廢棄這裏換取放寬制裁的提議遭到特朗普的拒絶。據我了解，這也導致了2019年在河內兩位國家領導人談判走向破裂。

今年1月，金正恩承諾將進一步發展他的核武器。他表示，他的科學家們將會研究將彈頭小型化，以及開發戰術武器和一顆「超大氫彈」。

截至目前，很少有跡象顯示朝鮮正在推進這些項目。

與此同時，這個政權聚焦的是該國每況愈下的經濟狀況和糧食短缺問題。

但似乎有些事情已經發生了變化。

專家們很難從衛星圖像上明確了解到，寧邊到底正在發生什麼事情，但這份報告表示，重新出現的活動「令人深感遺憾」。

這可能還會給拜登（Joe Biden）政府帶來另一個難題。拜登已經表示願意進行對話，但目前為止這屆政府尚未把朝鮮作為一個政策優先項。