《夜長夢多》——The Big Sleep:一部有史以來最令人費解的電影

18 分钟前

沃倫·巴克蘭 (Warren Buckland) 是《敘事與敘事:電影敘事分析》 ( Narrative and Narration : Analyzing Cinematic Storytelling ) 的作者,也是電影情節分析專家。他告訴 BBC 文化欄目,《夜長夢多》的特別之處在於「它保持有限度的敘述:只展示一個人看到和聽到的東西——在此部電影中即是馬洛。因為重要情節是在電影開頭,馬洛對此知之甚少,這意味著觀眾也知之甚少。這令人沮喪,但也正常。」

最重要的是,劇中馬洛揭露了各種醜聞,這些醜聞必須經過處理才能通過電影審查:同性戀關係和色情內容都需以最模糊的方式展現。電影大部分內容都需重新拍攝和處理,以充分利用鮑嘉和白考爾的人氣,他們剛剛因為霍克斯的另一部驚悚片《逃亡》(To Have and Have Not)而名聲大震。