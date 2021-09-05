《夜長夢多》——The Big Sleep：一部有史以來最令人費解的電影

尼古拉斯·巴伯 （Nicholas Barber）

BBC Culture

18 分钟前

圖像加註文字， 《夜長夢多》女主角扮演者，好萊塢傳奇影星勞倫·白考爾 (Lauren Bacall) 2000年接受BBC電視二頻道主持人馬克·卡森斯（Mark Cousins）採訪

影片《夜長夢多》於 75 年前上映後，觀眾就一直對它的情節感到困惑。雖然它的情節被批評為「神秘」和「令人困惑」，但這也可以是一種優點，尼古拉斯·巴伯寫道，他認為我們應該接受模糊的情節。

毫無疑問，這部導演霍華德·霍克斯 (Howard Hawks) 以洛杉磯為背景的經典電影，是所有美國最具娛樂性的電影之一。這要歸功於其犀利對白、暴烈動作、壓抑的氣氛，加之明星漢弗萊·鮑嘉 (Humphrey Bogart) 和勞倫·白考爾 (Lauren Bacall) 之間的火山爆發般的性愛。但另一方面，電影情節又雲山霧罩，難解究竟。1946 年《夜長夢多》問世時，《紐約時報》的博斯利·克勞瑟 (Bosley Crowther)稱其好像 「一張將人完全困住的網……包含如此多的神秘事件和狡猾陰謀，以至於觀眾看後，頭腦變得完全混亂」。

幾十年後，維基百科評價這部電影，稱觀眾「無法梳理其中邏輯」，但深受「追星族」喜愛，只是因為「他們認為鮑嘉和白考爾聯袂出演比講好電影故事更重要」。追星族們愛就愛了。

事實上，情節邏輯並非不可梳理，但如果你沒有筆、記事本，不按暫停按鈕，梳理情節也非常困難。你不僅要記住那些向電影中俏皮的私家偵探英雄菲利普·馬洛（鮑嘉飾）投懷送抱的漂亮圖書管理員、店主、服務員和出租車司機，而且你還必須區分許多男性謀殺兇手和受害者：哈里·瓊斯、喬·布羅迪、埃迪·馬爾斯、卡羅爾·倫德格倫、拉什·卡尼諾、歐文·泰勒和肖恩·里根。真的要抱怨嗎？看電影看到"腦子糊塗"是不是自己有問題？或者這有時是它吸引觀眾的重要原因之一？

沃倫·巴克蘭 (Warren Buckland) 是《敘事與敘事：電影敘事分析》 ( Narrative and Narration : Analyzing Cinematic Storytelling ) 的作者，也是電影情節分析專家。他告訴 BBC 文化欄目，《夜長夢多》的特別之處在於「它保持有限度的敘述：只展示一個人看到和聽到的東西——在此部電影中即是馬洛。因為重要情節是在電影開頭，馬洛對此知之甚少，這意味著觀眾也知之甚少。這令人沮喪，但也正常。」

這部電影令人頭疼還有其他原因。原著作者雷蒙德·錢德勒 (Raymond Chandler) 將之前出版的兩篇短篇小說拼湊在一起，寫出了他的第一部馬洛為主角的小說，這可能就是為什麼它似乎有兩個獨立的、偶爾重疊的主線。然後編劇威廉·福克納（William Faulkner）、利·布拉克特（Leigh Brackett）和朱爾斯·弗斯曼（Jules Furthman）努力調整故事。關於這部作品最著名的軼事是，沒有人知道劇中某個角色是自殺還是被謀殺，如果是謀殺，兇手是誰。霍克斯給錢德勒發電報詢問，錢德勒回電說他也不知道。

最重要的是，劇中馬洛揭露了各種醜聞，這些醜聞必須經過處理才能通過電影審查：同性戀關係和色情內容都需以最模糊的方式展現。電影大部分內容都需重新拍攝和處理，以充分利用鮑嘉和白考爾的人氣，他們剛剛因為霍克斯的另一部驚悚片《逃亡》（To Have and Have Not）而名聲大震。

製片人傑克·華納 (Jack Warner) 訂購了新外景，兩位明星之間的對話更加含蓄。為了留出遐想空間，霍克斯剪掉了可應證馬洛發現的片段，以及扮演馬洛妹妹的瑪莎·維克斯 (Martha Vickers)的出彩片段。以免她蓋過女主角白考爾的風頭。所以……一部本已晦澀難懂的小說因為這些亂七八糟的原因而變得更加混亂。總而言之，這部電影能連貫下來就足以令人驚訝。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 《穆赫蘭道》導演大衛·林奇獲金棕櫚最佳導演獎

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但如果說《夜長夢多》沒有好故事，那就錯了。儘管情節可能很麻煩，但迷宮式結構並不是缺陷，鮑嘉和白考爾的內心戲足以撐起戲份。你的腦袋必須跟上馬洛的節奏，這是這部電影吸引人的主要原因。

您不僅可以觀看劇情，還可以自己成為偵探，《夜長夢多》讓你保持清醒。「這歸結為輸入和輸出，」巴克蘭說。「你越投入，你觀影的樂趣就越多。如果一部電影情節簡單，那麼你的樂趣就很單一。對於燒腦電影，你必須投入且分析，你的回報就滿滿的了。」

什恩·卡魯斯（ Shane Carruth） 的《初始者》 （Primer） 這種燒腦電影，講述一個零預算的時間旅行故事，它實際上迫使您繪製圖表和流程圖。或者理查德·凱利（Richard Kelly）的處女作《死亡幻覺》（Donnie Darko），通過午夜場和 DVD 觀看網羅了一批狂熱鐵粉，因為觀眾可在跨維度的謎之情節中盡情享受。甚至是科恩兄弟的對《夜長夢多》的致敬之作《 謀殺綠腳趾》（The Big Lebowski），都屬這個類型。

情節簡單的動作電影可能會令人興奮，但燒腦電影不會告訴你所有問題的答案，能讓你不斷思考、談論和仔細閲讀互聯網上的討論文章。至關重要的是，它們也是讓你反覆看的電影。

「此類電影的特點是模棱兩可、不可能的謎團，有時甚至只是一些空白情節，但它們會一次又一次地把你拉回來，希望你反覆思考，解決謎團，」拍過《矩陣故障》（A Glitch in The Matrix）以及其他紀錄片的導演羅德尼·阿舍爾 (Rodney Ascher) 告訴 BBC 文化欄目，「那些把每一個鬆散的情節都綁起來的影片在短期內是令人感官滿足，但你在放映廳燈亮起之後就不再回味了。」

第一次看到它多年後，我們中的一些人仍在試圖破譯邁克爾·哈內克（Michael Haneke）令人不安的《隱藏攝像機》（Hidden/Caché）的最後一個鏡頭。大衛·林奇的職業生涯是通過拍攝《 橡皮頭》（Eraserhead）、《藍絲絨》（Blue Velvet）、《妖夜慌蹤》（Lost Highway） 和《穆赫蘭道》建立起來的，後者獲得了 BBC文化欄目評選的 21 世紀最佳電影。

「我喜歡神秘，」大衛·林奇在一次採訪中說。「我喜歡不了解的領域，因為神秘比熟悉讓我更有感覺。一旦你開始解釋，讓 20 人理解它，它就不再有魔力了。」

圖像來源，Warner Bros. Entertainment Inc. 圖像加註文字， 庫布利克和尼科爾森在《閃靈》拍攝現場

斯坦利·庫布利克 (Stanley Kubrick) 對製造神秘情節的技巧了如指掌。如果你看過《2001：太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）後一頭霧水，那就對了，庫布裏克想要的就是這個效果。巴克蘭說， 「亞瑟 ·克拉克（Arthur C Clarke），這部電影的合著者）寫了一個完整的畫外音來解釋一切， 當庫布裏克在最後一刻把它剪掉，克拉克有點生氣。」

至於庫布裏克由史蒂芬·金（Stephen King）小說改編的恐怖電影《閃靈》，眺望旅館（Overlook Hotel）中的鬼魂究竟是傑克（傑克·尼科爾森飾）想象出來的，還是他的通靈兒子丹尼（丹尼·勞埃德飾）變出的，還是旅館本身產生的，都無定論。 但這個謎團正是《閃靈》如此迷人的原因：阿舍爾導演過一部完整的紀錄片《第237 號房間》，其中有幾位粉絲對庫布裏克的意圖表達了見解。

阿舍爾說，我們知道，庫布裏克就是故意讓我們猜來猜去。「《閃靈》的最後一張照片是傑克在 60 年前參加派對的黑白照片。這貌似是為了揭開這部電影的謎底，就像《公民凱恩》的玫瑰花"的那一幕。但絶不是，事實上，這製造了更多的問題，在那一刻之後我們的問題更多了。」

不喜歡故弄玄虛的是史蒂芬·金本人。他一直對庫布裏克的電影不滿意，於是自己編寫了電視迷你劇《閃靈》，1997年播出。這個版本劇情比較好理解，但除了史蒂芬·金，沒有多少人認為這是進步。

在影評網站溶解 （The Dissolve） 上，塔莎·羅賓遜( Tasha Robinson) 批評這部迷你劇"轟轟烈烈的、過度解釋的表面含義"，該劇"以一個笨拙的展覽場景開始，展示了史蒂芬·金的象徵手法，並凖確解釋了故事結局"。同樣的事情發生在《夜長夢多》中：同樣在 1997 年，未剪輯版本終於發佈，完整的場景是通過馬洛的偵探向觀眾交代劇情。獲得普利策獎的芝加哥太陽報評論家羅傑·艾伯特（Roger Ebert）說，這樣的電影缺少「震撼力」：「電影公司的編輯是完全正確的事情。」有些謎團最好留著不要解開。

另一方面，我們喜歡感覺有人可以解開這些謎團，即使我們自己不能。如果一部令人困惑的電影只是自我放縱的爛片，觀眾很容易失去耐心，一些評論家認為克里斯托·弗諾蘭（Christopher Nolan）的《天能》（Tenet）就是這類。但是，如果似乎有一種有智慧、合乎邏輯的解釋超出了我們想象的範圍，我們就會為之嘆服。

「弗洛伊德的神秘概念可以解釋爛片電影和神秘電影之間的區別，」巴克蘭說。「不可思議意味著冷冰冰和反常。當我們看大衛·林奇（David Lynch）的電影時，我們會覺得驚奇，但我們仍然能感受到影片的內涵。」

最重要的是，也許我們認識到生活中無數事件自己不太了解。當一部電影乾淨俐落，它可能看起來是假的。用林奇的話來說，「生活不是這樣的，所以這部電影看起來完全無趣」。

但是當一部電影有難題和矛盾時，又與我們自己的經歷相吻合。不管它多麼奇幻，在某種程度上仍是真實的；而一些情節更清晰的電影則不然。

說《夜長夢多》是自然主義可能有點過頭了，但是當我們隨著情節跌宕起伏，遭遇紅鯡魚群，一瞥真相，一時錯誤判斷，一時又感覺預感正確時，我們會覺得這就是罪案調查真正的樣子，因為生活亦如是。