比語言的歷史要悠久的人類手勢歷史

豎起大拇指

手勢和語言

葛恩和庫伯萊德都說,「掌心聳肩」似乎很常見,儘管它的起源還不確定。列奧納多·達·芬奇(Leonardo da Vinci)在15世紀寫下並畫出了這個手勢(《最後的晚餐》(The Last Supper)中有三名觀眾似乎在聳肩)。但庫伯萊德也研究了現代文化,包括阿拉伯語和祖魯語,在這些文化中,這個手勢似乎是翻譯過來的。

手勢的分類

香港城市大學(City University of Hong Kong)手勢研究研究員哈里森(Simon Harrison)認為,手勢的基本分類應該被普遍理解。當有人試圖在他們面前塑造一個物體,或當他們模仿一個動作時,即使試圖傳達的內容沒有被理解,人們也能分辨出來。

像豎起大拇指一樣,mano在fico或「fig手勢」中也有不同的含義,可以粗俗,可以無害,在世界各地都有。這是1832年出版的《那不勒斯和古典時期的手勢》(Gesture in Naples and Gesture in Classical Antiquity)一書中所詮釋的20個手勢之一。在意大利和其他歐洲國家,這相當於向別人豎中指,但在其他地方,比如克羅地亞,這表示沒有別人想要的東西(你只有一個fig)。對英美讀者來說,這個手勢更像是一個成年人假裝摳鼻子時對孩子做的手勢。