黑鷹、悍馬上陣，美軍撤走後的塔利班是何種規格的武裝？這可能是一個擁有空軍的極端組織

維斯卡斯·潘迪（Vikas Pandey）、沙達布·納茲米（Shadab Nazmi）

發自德里

45 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 原阿富汗政府軍的大批武器裝備現在落入塔利班手中。

最近在社交媒體上流傳的一段視頻顯示，塔利班武裝分子看著標誌性的美式裝備——一架黑鷹直升機（Black Hawk）——在坎大哈機場飛過。

這種四螺旋槳的多用途飛機當時只不過是在停機坪上滑行，但是這一操作向世界傳達了一個訊息：塔利班不再是一群在皮卡車上揮舞著AK步槍的烏合之眾。

另一邊，自從8月15日喀布爾再度陷落於塔利班之手後，這個走強硬路線的伊斯蘭組織武裝分子，就常常在各種照片中炫耀著各種美式武器和車輛。

他們當中的一些人是全副武裝地出現在社交媒體帖文中，與世界各地的其他特種部隊無異。沒有特徵明確的長鬍子，也沒有傳統的長袍服飾，更沒有陳舊生鏽的武器。他們看起來是有模有樣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在喀布爾機場外圍巡邏的塔利班士兵全副美式裝備。

阿富汗國防和安全部隊失守一個接一個城市後，塔利班接手了這些武器。

社交媒體上的一些人表示，這使得塔利班成為了唯一擁有空軍的極端組織。

塔利班有多少飛機？

據位於美國的阿富汗重建特別督察長辦公室（Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction）在6月底的報告，阿富汗空軍原本有167架飛機在運作，包括攻擊直升機和飛機。

不過這167架飛機塔利班取得了多少架尚不明確。在星球實驗室公司（Planet Labs）向BBC提供的坎大哈機場衛星圖片中顯示，有一定數量的阿富汗軍用飛機停泊在機場跑道。

在塔利班奪取這座城市六天之後拍攝的一張照片中，顯示有五架飛機——據德里的觀察家研究基金會（Observer Research Foundation）軍事航空專家安加德·辛格（Angad Singh）指，當中至少有兩架MI-17直升機、兩架UH-60黑鷹直升機，還有另一架可能也是UH-60的直升機。

相比之下，在7月16日的另一張衛星圖片上可見，有16架飛機——包括九架黑鷹和兩架MI-17直升機，還有五架定翼飛機。

這意味著，這些飛機當中有一些已經飛離國境或者被移動到其他機場。

塔利班還佔領了餘下了九個阿富汗空軍基地，其中包括在赫拉特、霍斯特、昆都士和馬扎里沙里夫的基地——但是不清楚衛星圖片中失蹤的飛機有多少落在了塔利班手上。

塔利班武裝分子和當地媒體一直在發佈被佔領的機場圖片，以及這些機場上的無人機照片。一些獨立網站也對其中一些飛機作了定位。

但是，也有人認為，在落入叛亂分子之手前，其中一些飛機已經被駛出阿富汗。德里一名不願具名的航空專家對8月16日從烏茲別克泰爾梅茲機場拍攝的照片進行的分析顯示，該機場有超過24架直升機，包括MI-17、MI-25、黑鷹以及幾架A-29輕型攻擊機和C-208飛機。

塔利班接管的其他武器裝備

對於塔利班的制空能力尚有疑問，但是專家一致表示，他們是有處理尖端槍械和汽車的經驗。而在阿富汗，此類裝備有很多。

在2003至2016年間，美國將大量軍事硬件裝備轉給了與他們併肩作戰的阿富汗軍隊：據美國政府責任局（US Government Accountability Report）指，當中包括各類步槍358530枝、超過6.4萬枚機關槍、25327具手榴彈發射器以及22174輛悍馬全地型汽車。

北約（NATO）在2014年結束其參戰角色之後，阿富汗軍隊就接過了保衛國土的任務。由於他們難於對抗塔利班，美國向其提供了更多裝備，並更新了老化的軍備。

單在2017年，美國就提供了提2萬枝M16步槍。而據阿富汗重建特別督察長辦公室資料，之後在2017至2021年間，美國至少向阿富汗安全部隊提供了3598枝M4步槍和3012輛悍馬。

阿富汗陸軍還有突擊部隊車輛，用於在短時間內派遣部隊。這種車輪驅動的多用途車能夠運載人員和設備。

塔利班會用這些新獲取的武裝做什麼？

這將取決於具體的設備。

海軍分析中心（CNA）主任、美軍駐阿富汗部隊的前顧問喬納森·施羅登博士（Dr Jonathan Schroden）表示，奪取飛機對塔利班來說可能是容易的，但是要操作和維護則很困難。當中的部件經常要維護，有時候要更換，而且空軍需要依賴一個技術團隊來維持每一件飛機的適航性。

大多數飛機是由美國的私人承包商來維護，他們在8月塔利班進攻各省市之前就已經開始撤離。

喬治城大學（Georgetown University）全球政治與安全教授、曾於阿富汗服役的退役美國空軍喬迪·維托裏（Jodi Vittori）也同意，塔利班缺乏讓這些飛機可操作的專業能力。「所以目前並沒有塔利班可以立即使用這些飛機的危險，」她同時指出，飛機可能在阿富汗軍隊投降之前就已經被部分拆除。

不過，美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）研究員、美國國防部長政策辦公室的阿富汗事務前主任傑森·坎貝爾（Jason Campbell）表示，塔利班會嘗試迫使阿富汗的前空軍飛行員駕駛這些飛機。「他們會威脅他們和他們的家人。所以，他們有可能可以將部分飛機送上天，但是長期來說，他們的前景堪憂。」

塔利班有可能可以操作俄羅斯制的米-17飛機，因為它們在這個國家已經存在了幾十年。對於其餘飛機，他們可能會指望與他們關係好的國家幫助維護和培訓。

其他武器對於這些叛亂分子來說會更容易掌握。連塔利班步兵都似乎能很輕鬆地使用所奪取的地上裝備。多年來，他們所奪取的據點以及政府軍逃兵也讓他們能夠接觸到這些武器。

華盛頓智庫威爾遜中心（Wilson Center）的副主任邁克爾·科格爾曼（Michael Kugelman）指，這個組織能夠得到如此現代化的裝備是一場「巨大的失敗」。

但是其影響不會限於阿富汗。有外界擔心，小型武器可能會開始出現在黑市，從而助長世界各地的叛亂。

這不是即時的危險，維托裏說，但是供應鏈可能會在未來幾個月內出現。阻止這一切的責任就落在鄰近的巴基斯坦、中國和俄羅斯身上。

坎貝爾表示，塔利班似乎熱衷於擺出一副負責任的模樣，但是他們很難不去支持全世界那些和他們意識形態相近的組織。

塔利班內部的團結程度也是左右這些武器會如何被使用的另一個決定性因素。

維托裏表示，有一種可能是，塔利班內部的一些分支組織或會決定離開，同時將武器帶走。所以，這在很大程度上又決定於在重奪阿富汗初期的一陣亢奮過去後，其領導層如何團結整個組織。