美國名城新奧爾良不斷成為颶風重災區的自然與人為原因

10 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 位於路易斯安那的龐恰特雷恩湖

美國南部名城新奧爾良近日再度成為颶風艾達（Ida）的主要受害者，受災區百萬人口斷電，並且受到洪水威脅。這不得不讓人們聯想到2005年那次幾乎「毀滅」新奧爾良的卡特裏娜颶風。

一座人口眾多的歷史名城為何不斷在自然災害面前顯得如此無能為力？BBC特此梳理新奧爾良不斷受災其中的自然和人為因素。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新奧爾良市市民

負海拔窪地

首先，新奧爾良平均海拔低於海平面，成為易受海水倒灌災害的天然原因。與此同時，一些人為因素也讓這座城市在進一步下沉。

新奧爾良市最古老的法國區（French Quarter）始建於18世紀早期，當時獲得最佳土地的歐洲定居者選擇了較高地勢建房，但也只是僅高出海平面10英尺（大約3米）。

隨著城市擴延，很多後來的建築只能選擇在地勢較低的沼澤地。排水建房，使得城區的地勢進一步下沉。整個新奧爾良市大部分地區地勢平坦低窪。而今天的新奧爾良市已經平均低於海平面6英尺（-1.8米）。

此外，新奧爾良位於密西西比河沿岸的防洪堤與龐恰特雷恩湖（Lake Pontchartrain）堤壩之間，形成一個碗狀的窪地效應，一旦水進入城市，很難排出。

土質松、建築物低矮

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新奧爾良的法國區地勢較高

隨著城市人口增加，設計師在建房時選擇低層建築，因為擔心當地海綿狀土質無法承受高層建築物。因此，該城市大多數為二層及二層半的低層建築物。

排水系統及濕地自然屏障的消失

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 為颶風來臨做凖備

杜蘭大學建築學院（Tulane University's School of Architecture）地質教授坎帕內拉（Prof. Rich Campanella）解釋說，大約在1900年，新奧爾良市安裝了複雜的城市排水系統，使城市進一步擴延到以前的沼澤地成為可能。但這樣做使土地失去了淤泥沉澱物以及土壤中的水分。

坎帕內拉說，沒有了沉澱物及水分來穩定地表，從前的沼澤地進一步下沉，同時濕地也迅速消失。

據新奧爾良《皮卡優恩時報》（New Orleans Times-Picayune）報道，到1930年代，城市三分之一地區地勢低於海平面，到2005年卡特裏娜颶風來襲時，城市的一半地區已經在海平面以下。

美國《時代》周刊曾在卡特裏娜颶風襲擊新奧爾良後撰文表示，防止陸地完全下沉的唯一途徑是讓土壤在每一次洪水後補充淤泥。

但人類活動讓密西西比河改道，並把新奧爾良圍起來，讓密西西比河在新奧爾良市外流淌，阻斷了淤泥的補充。這會讓得不到補充的濕地繼續下沉，同時也將最終使濕地消失。

由於海水越侵越深而導致濕地植被滅絶。植被消失就意味著它們的根莖無法再固定土壤。城市周圍的濕地對保護城市免受洪水襲擊非常重要，它起著一種自然屏障的作用。

一些美國學者表示，過去50年濕地正以每年60平方公里的速度消失。

氣候變化與海平面上升

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 安慰孩子

據美國CNN報道，根據美國地質調查局2003年一項研究，新奧爾良周圍大部分地區比海平面低1.5-3米之間。科學家發現，市區地面正以每年1厘米的速度下沉。

如果按這一速度繼續下沉，再加上氣候變化所導致的全球海平面上升，則意味著到2100年新奧爾良將低於海平面2.5-4米。

與此同時，科學家們認為，異常溫暖的大西洋表面溫度有助於增加風暴活動。雖然氣候變化對風暴頻率的影響目前尚不清楚，但海面溫度上升會加熱其上方的空氣，從而為颶風的形成提供更多的能量。

卡特裏娜颶風與新奧爾良

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 颶風吹倒了屋頂。

2005年的卡特裏娜颶風讓新奧爾良變成一片澤國，造成約1800多人死亡以及數百人失蹤，其中受災最嚴重的地區之一是下九區（Lower Ninth Ward）。

相對地勢較高和生活較富庶的法國區，下九區長期受失業率高和貧困人口多的困擾。卡特裏娜颶風給本來已經糟糕的就業環境帶來進一步巨大打擊。

新奧爾良是路易斯安那州的第一大港口城市，根據美國2020年最新人口普查該市人口接近39萬人。

但跟上一次卡特裏娜颶風相比，今日的災難還多了新冠疫情的雙重打擊。