阿富汗局勢：最後一架美軍飛機離開，美國結束20年阿富汗戰爭

36 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 周二早些時候，塔利班武裝分子進入喀布爾機場，迅速利用了廢棄的美軍軍事裝備。

美國最後一架軍事飛機已經離開喀布爾，標誌著美國結束了長達20年的阿富汗戰爭。

美國在該地區的最高軍事指揮官肯尼斯·麥肯齊（Gen Kenneth McKenzie）將軍表示，最後一架C17飛機在當地時間周二午夜後不久離開喀布爾，美國大使也在飛機上。

他還說，將繼續外交任務，以幫助那些無法在最後期限前離開的人。

最後一架飛機起飛後，塔利班以槍聲表示慶祝。

最後一架飛機的離開標誌著美國結束了歷時最長的戰爭。這場大規模撤離行動於8月14日展開，那時塔利班剛佔領阿富汗不久。

麥肯齊將軍表示，美國和盟國飛機總共撤離了超過12.3萬平民，在此期間平均每天撤離7500多名平民。

有關最後一架軍機撤離的聲明宣佈後，美國國務卿安東尼·布林肯（Anthony Blinken）在華盛頓發表講話，稱這次撤離是「大規模的軍事、外交和人道主義行動」，也是美國有史以來最具挑戰性的行動之一。

「新的篇章已經打開，」他說。「軍事任務結束了。新的外交使命已經開始。」

但他說，塔利班需要獲得合法性，而這一判斷將建立在塔利班在多大程度上履行了其承諾和義務，即允許平民自由往返該國，保護所有阿富汗人包括婦女的權利，以及防止恐怖組織在該國獲得立足點。

布林肯還說，儘管美國已經暫停了在喀布爾的外交存在，將相關運行任務轉移到了多哈，但將繼續「不懈的努力」以幫助美國人和持有美國護照的阿富汗人離開阿富汗，如果他們有此意願。

布林肯是拜登內閣中第一個談及撤軍的成員。

美國總統拜登發表了一份簡短聲明，感謝過去17天裏所有參與撤離行動的人，並表示將在周二晚些時候向全國發表講話。

與此同時，有報道稱，美國無人飛機在阿富汗對一名疑似自殺式炸彈襲擊者發動襲擊，造成多名平民死亡，其中包括6名兒童和一名在美軍擔任翻譯的男子。美國尚未對此做出解釋。