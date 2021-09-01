阿富汗局勢：部份人成功撤離到美國 卻被迫遺下家人

這些阿富汗人曾經為美國軍隊工作，現在這個身份令他們或他們的家人，成為塔利班的目標。

美國當局和一些志願機構嘗試幫助他們離開阿富汗，但有工作人員坦言，滯留的人太多，不可能完全把他們撤離。

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