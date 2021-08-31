阿富汗「夢想者」少女逃離塔利班的故事

20 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 墨西哥外長馬塞洛·埃布拉德到機場迎接她們

她們曾被稱為是「阿富汗夢想者」，女性的「希望燈塔」。她們是一支最初有約20位年齡在13至18歲之間少女組成的阿富汗歷史上第一支女子機器人研發製作團隊。

在這個連年戰亂、科技與文化落後的中亞內陸國度能出現這樣一支女子科技團隊實屬不易與罕見。

近來，隨著親西方的民選政府迅速崩潰和主張極端伊斯蘭教義的塔利班重新掌權，女孩子們所取得的一切成就以及繼續「夢想」的自由受到直接威脅。

在塔利班上次（1990年代）當政時，就曾在極大程度上限制了阿富汗女性參與工作和學習的權利。當年，成千上萬的「夢想者」都曾由於害怕遭塔利班鎮壓和報復便做出了艱難抉擇——逃離到國外避難。

這一次，最初參與組建機器人小團隊的5名年輕女性（法蒂瑪·卡德良Fatemah Qaderyan、利達·阿齊茲Lida Azizi、考薩爾·羅斯漢 Kawsar Roshan、瑪麗亞姆·羅斯漢Maryam Roshan和薩加爾·薩利希Saghar Salehi）在歷盡磨難並輾轉六國之後，終於在北美墨西哥獲得臨時庇護。

儘管背井離鄉，她們仍然保持樂觀，並誓言她們的故事「不會有悲傷的結局」。

「打造性別平等世界」

墨西哥外長馬塞洛·埃布拉德發推文對這些來自阿富汗的女青年表示歡迎；她們是阿富汗機器人小組的成員，她們為夢想而奮鬥：打造一個性別平等的世界。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 墨西哥還為阿富汗記者和家庭提供避難

據墨西哥政府介紹，他們向這些女孩頒發了人道主義簽證，讓她們可以在墨西哥至少逗留6個月，並有可能會獲得延簽。

她們在墨西哥還將得到免費食宿。

阿富汗少女的夢想歷程

「阿富汗夢想者」是4年前由運營數字公民基金（Digital Citizen Fund）的技術企業家馬布布幫助組建的。

數字公民基金是一個總部設在美國的非政府組織，致力幫助發展中國家的女孩和婦女獲得技術，並提供科學、工程、數學以及人工智能等學科的課程。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「阿富汗夢想者」少女團隊參加2017國際機器人大賽

上述項目主要集中在阿富汗西部省份赫拉特，旨在推動女性學習科學並賦權於女性。

2017年，即組織成立不久後，她們在美國華盛頓舉行的國際機器人大賽中獲得特別獎，由此開始引起國際間的關注。

她們當時獲獎令人驚訝，不但因為她們是來自一個女性缺少基本權利國家的一群少女，同時還因為她們必須克服重重障礙才得以到美國參加比賽。

在獲得參賽資格後 - 也是阿富汗人的第一次 - 她們從家鄉赫拉特省經過800多公里的陸路旅行來到首都喀布爾美國大使館申請簽證。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 夢想者2017 年獲特國際機器人大賽特別獎

但卻遭到美國大使館的兩次拒簽。最後在時任總統特朗普的特殊干預下她們才獲准赴美簽證。

而在她們前往華盛頓前不久，阿富汗政府還沒收了她們計劃參加比賽的一些材料。

在她們克服了種種障礙最終抵達華盛頓時，引起了美國媒體的關注。

為抗擊新冠做努力

華盛頓之行後，她們開始在阿富汗走紅。

當2020年新冠疫情爆發後，她們召集在一起，試圖與醫生、工程師以及學者一道為抗擊新冠找到答案。

圖像來源，The Digital Citizen Fund 圖像加註文字， 一名「夢想者」在新冠疫情期間參與研製組裝呼吸器

當時，赫拉特省急缺人工呼吸器。她們建議使用麻省理工學院（MIT）工程師的一個設計和汽車零部件製造呼吸器。

在獲得美國專家許可使用原型後，這些女孩開始動手操作。當時正值穆斯林齋月期間，因此該團隊的許多女孩是在禁食期間工作。

由於社交距離，她們不得不單獨工作，有些人甚至只在組裝每個人的工作部件時才有機會聚在一起，其中幾個團隊成員還感染新冠病毒而生病。

逃離塔利班

這群「阿富汗夢想者」在國際和國內都得到認可，她們的隊伍也隨之壯大，包括許多在2001年9·11後出生的女孩，當時塔利班已經被美國領導的國際部隊趕下台。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在墨西哥城的新聞發佈會上，一名「夢想者」感謝墨西哥政府為她們提供庇護

隨著塔利班捲土重來，她們擔心遭到打擊報復。在幾次試圖離開阿富汗失敗後，在數字公民基金的幫助下，9名成員成功飛抵卡塔爾。

數字公民基金董事會成員伊麗莎白·布朗對BBC表示，當他們聽說喀布爾即將淪陷後，他們與卡塔爾外交部取得了聯繫，後者立即加速她們的簽證申請手續，讓她們離開阿富汗。

之後，他們得知墨西哥批准了他們的避難申請。在抵達墨西哥城後召開的新聞發佈會上，她們說：「他們不僅救了我們的命，還挽救了我們的夢想，我們努力實現的夢想」。

「我們的故事將不會有悲傷的結局」

她們解釋說，因為塔利班重掌政權，局勢對她們以及女性不再有利。她們說能來到墨西哥非常感恩。

她們進一步解釋說，在塔利班當政下推行的伊斯蘭法將很難再讓他們繼續從事科學研究。

但她們說，「我們的故事將不會因為塔利班而以悲劇結束」。