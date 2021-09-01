新冠疫苗：日本停用上百萬被污染疫苗後，莫德納針劑又發現黑色顆粒

24 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一名藥劑師在一瓶莫德納疫苗針劑中發現幾枚黑色顆粒。

日本在一瓶莫德納（Moderna）新冠疫苗針劑中發現異物之後，宣佈暫時使用這批疫苗。

官方稱，神奈川縣一名藥劑師在一小瓶疫苗中看見幾枚黑色顆粒。

已經有大約3790人接種了該批次的疫苗，而同一批次餘下的疫苗已停用。

這一消息讓日本的新冠疫苗推廣再次蒙上陰影——日本在不到一周前以受到污染為由停用約163萬劑莫德納疫苗。

該藥劑師在疫苗投入使用前進行異物檢查，結果發現了黑色顆粒。

這批疫苗針劑的當地經銷商已經將懷疑受污染的疫苗回收。

當地媒體報道指，目前未有證據顯示這些可能受污染的疫苗造成了任何健康風險。

經銷和分發該疫苗的武田藥品工業株式會社（Takeda Pharmaceutical）上周已經暫停了三批莫德納疫苗的使用，此前他們在一批約56萬劑疫苗的某些針劑當中發現了「異物」。

負責給疫苗裝瓶的西班牙藥廠「ROVI」發表聲明指，問題可能源自於西班牙的某一條生產線。

該公司還表示，正在就事件進行調查。

周二（8月31日），日本厚生勞動大臣表示，在沖繩縣南部的針劑中出現異物是由於注射器插入針劑瓶過程中操作不正確。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為何不應通過有效率比較新冠疫苗？

日本正在主辦殘奧會，同時正在應對新冠疫情感染病例急劇上升的狀況。

其疫苗推廣計劃進度相對緩慢，目前只有剛剛超過40%的日本人完全接種完疫苗，約50%的國民接種完第一劑。

莫德納是一款由美國生產的信使核糖核酸（mRNA）疫苗，世界衛生組織（WHO）於今年5月批准其緊急使用。

據美國食品藥品監督管理局以及世衛組織的信息，該疫苗從首劑接種14天後開始，有效率超過90%。

今年7月，歐洲監管機構表示，莫德納（Moderna）與另一款新冠疫苗輝瑞（Pfizer）一個「非常罕見」的副作用是心肌炎。

其中，歐洲藥管局對病例的分析發現，在2000萬劑莫德納疫苗接種人群當中出現19例心肌炎和19例心包炎。