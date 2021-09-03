好萊塢電影中關於分娩的六大「謊言」

露西·布拉斯科

BBC巴西語記者

16 分钟前

圖像來源，Universal Studios/BBC Mundo 圖像加註文字， 2007年，《好孕臨門》（ Knocked Up） 中凱瑟琳·海格爾（Katherine Heigl）分娩場景與現實生活中的情況有大相徑庭。

美國電影無數次描寫過分娩，但大多數與現實生活毫無相似之處。

我們有多少次見過歇斯底里的產婦，突然間她們的羊水不合時宜地破裂？他們的男伴甚至不知道自己該做什麼，最後昏倒在分娩室？

還有可愛的嬰兒出現在巧妙放置的牀單下，並且可愛地望向天花板或相機。

英國醫生亞當·基（Adam Key） 在新書《絶對笑噴之棄業醫生日誌》（This is Going to Hurt）中詳細描述產房情況，我們根據這本書以及三位專家的分析，揭露好萊塢延續的六個分娩神話。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 好萊塢對分娩的描述往往與現實世界的經驗大相徑庭。

1. 我們出生時不會抬頭看

在大多數分娩過程中，首先離開陰道口的是嬰兒的頭部。

這也發生在電影中。

但銀幕上的新生兒往往頭朝上，所以你可以看到他們可愛的小臉。這並不是現實。

90%以上的嬰兒在出生前處於頭位：他們的頭朝下，下巴靠在胸前，臀部抬起，腿和胳膊彎曲並貼近身體。

這意味著他們的臉朝向母親的背部，攝像機看到的只是嬰兒的後腦勺。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 我們不是生來就可以上鏡的，各位看官。

西班牙巴塞羅那的婦產科醫生達米安·德修斯（Damián Dexeus）說：「在分娩過程中，最自然的姿勢是嬰兒頭朝下，或者至少是朝向一側。」他說：「對嬰兒來說，這個朝向純粹是有效地節省空間：如果他們頭向下，則可以充分利用母體的骨盆空間。」

他說：「在電影中，嬰兒往往是抬頭挺胸，睜著眼睛出來。甚至還在笑！這很不尋常」。

此外，嬰兒出生時並不像電影中那樣乾淨。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 電影中很少顯示絨毛的存在，一種出生時覆蓋在嬰兒身上的白色物質。

「嬰兒出生時從來不是乾乾淨淨。我不知道這是電影中的審美問題還是時代不同的問題，」德修斯醫生補充說。

他解釋說，過去醫院的普遍做法是在分娩後立即清洗嬰兒，並去除嬰兒皮膚上的絨毛，這是一種在出生時覆蓋嬰兒皮膚的白色脂肪物質。嬰兒完全乾淨後再交給母親。

這位產科醫生解釋說，在擁有最現代醫療做法的地方，這種情況不再發生。這是因為研究表明，嬰兒出生後在皮膚上保留幾小時的絨毛會給嬰兒帶來一些好處。

2. 羊水到底如何破裂？

產婦羊水突然破裂，羊水湧出的畫面在電影和電視節目中也很常見。

電影裏，產婦則立刻進入分娩狀態。

一個例子是在《慾望都市》（Sex and the City ） 電視劇中，夏洛特在一家餐館門口吵架時羊水破裂，然後她匆忙坐上一輛出租車。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 從破水到嬰兒出生的過程比《慾望都市》等電視節目中描述的要複雜得多。

「事實上，確認和檢查是否羊膜（含有嬰兒生長的羊水）破裂的情況並不少，因為病人意識到液體流失，但她並未看清是什麼液體，」德修斯醫生說。

這是因為區分羊水和尿液往往不像許多人想象的那樣簡單，特別是如果只是感到下體潮濕或有液體滴落。

而且通常羊膜破損並不標誌著開始分娩，而是過程中的一部分。

「孕婦宮縮後會意識到自己正在分娩，這個情況更為常見。它是分娩過程中自然進展的一部分，」國際助產士聯合會（ICM）的助產士安·耶茨（Ann Yates）說。

「事實上，如果在分娩前，即嬰兒出生之前，羊膜破裂很長時間可能意味著出現併發症，」這位在世界多個地區從事分娩工作40多年的助產士補充說。

3. 分娩姿勢

電影中另一個常見的場景是即將成為媽媽的產婦坐在高高的分娩台上分娩。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 與我們通常在電影或電視劇中看到的情況不同，現實世界不止一種分娩姿勢。

有很多例子：從電影《鴻孕當頭》（Juno）中的艾倫·佩吉（Ellen Page）到《好孕臨門》（ Knocked Up） 中的凱瑟琳·海格爾（Katherine Heigl）和《老友記》（Friends）中的珍妮弗·安妮斯頓（Jennifer Aniston）。

這的確是很好的分娩姿勢，但並非全世界最常用的姿勢。

「在英國和美國，孕婦通常採取半坐姿，雙腳放在[分娩]台上，雙腿抬高，」德修斯醫生說。「但在西班牙，最常見的姿勢是截石位（lithotomy position），即產婦躺下，雙腿放於置腿架上，膝蓋後面得到支撐，而不是那麼直立。」

截石位與婦科檢查中使用的體位相同，在巴西也是最常見的體位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 分娩姿勢因文化、國家和個人喜好而異。

除了這兩種，還有幾種在電影和電視中很少提及的可能的分娩姿勢：站立、蹲下、坐在凳子上和側臥。分娩姿勢也取決於凖媽媽所處的分娩階段。

產婦在分娩時也可以改變姿勢，以幫助加快分娩速度。

耶茨認為，這種對分娩的特殊虛構描述會在現實世界中造成問題。「產婦以某些姿勢分娩是很困難的，而且不幸的是，她們中的許多人都期望像電影那樣做。」

4. 被遺忘的產後階段？

產後通常被描述為分娩後的頭六周。

「產後是電影中被遺忘的最大的事」，德修斯醫生說。

分娩後的一些事很少被好萊塢展示；諸如胎盤（在懷孕期間繞著胎兒的膜）的排出，以及母親在分娩期間產生的傷口或撕裂處的縫合（關閉）情況。

但不止於此。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 雖然好萊塢被批評對產後抑鬱症等問題的呈現很膚淺，但像布魯·希爾茲（Brooke Shields）這樣的電影明星在現實生活中也面對過這些問題。

婦產科醫生說：「電影中的產後抑鬱症展現得非常膚淺，」他指的是根據世衛組織的統計數據，全世界每10個分娩的產婦中至少有一位受產後抑鬱症的影響。

電影通常也不會顯示母乳餵養有多複雜，分娩會如何影響產婦的膀胱並導致尿失禁，以及其他幾十種可能對女性來講非常難以適應的身體變化情況。

「他們也沒有展示剖腹產後的身體恢復有多困難，」德修斯醫生補充說：」所有這些，導致我們認為分娩是一張玫瑰牀的事，這非常危險。 因為它並不總是如此。」

5. 痛苦尖叫

電影中描述虛構分娩場景的另一經典橋段是產婦因疼痛而尖叫。

古巴醫生何塞菲娜·洛佩斯（Josefina López）解釋說：「在過去，分娩的母親不打麻醉劑。誠然，宮縮是痛苦的，當宮縮持續很長時間時，病人會感到疲憊不堪。但這並不是一種一定要迫使她尖叫的疼痛，儘管顯然每個人對它的忍受程度不同。」

「如果有硬膜外麻醉，這通常不會發生。」

耶茨認為，電影有時會讓女性在分娩場景中看起來很脆弱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 專家說，現實生活中的分娩比電影中的尖叫情況少得多。

「女性很強大。這是普遍事實，"助產士說，"而且她們能應對分娩，往往不用尖叫。分娩很痛苦，這毫無疑問。」

「有時她們會發出聲音，但幾乎從不像電影中那樣嚎叫，」耶茨補充說。

6. 無知男性

笨拙和忐忑不安的父親形象在電影中也很常見。

一個例子是浪漫喜劇《懷胎九月》（Nine Months）中休·格蘭特（Hugh Grant）扮演的角色，他在產房裏做的正是男人不該做的事。

「有些非常忐忑不安的男人在分娩時變得臉色蒼白。而且真的有人會暈倒，」德修斯醫生說。

「電影中父母在產房中的表現相當可笑」，醫生補充說，」但這也不是常態。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 男人在產房裏是否像電影《九月懷胎》中休·格蘭特扮演的角色一樣一無是處？事實並非如此。

耶茨說，在好萊塢電影中伴侶往往被描繪成一個討厭的人，或者一個不知道在分娩過程中到底該做什麼的人。