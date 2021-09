好萊塢電影中關於分娩的六大「謊言」

16 分钟前

英國醫生亞當·基(Adam Key) 在新書《絶對笑噴之棄業醫生日誌》(This is Going to Hurt)中詳細描述產房情況,我們根據這本書以及三位專家的分析,揭露好萊塢延續的六個分娩神話。