氣候變化：德國柏林各大學食堂大規模減少肉食

46 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 柏林各大學試圖通過減少供應肉食以減少碳排放。

德國柏林各大學食堂將從下學期起改以供應純素食和素食為主，以推動「氣候友好型」的餐單。

從10月起，學生在食堂點餐的菜單組成將是68%純素食，28%素食，以及4%的肉類和魚類。

每周一將完全不供應肉類，咖啡香腸將換成沙拉（沙律）。

大學食堂目前關閉，但是可以通過自取外賣點餐。

新餐單的設計是意在減少德國首都各大學的碳足跡。

在傳統的德國菜色當中，肉類非常普遍，比如炸肉排、德國油煎香腸以及德國鹹豬手等。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change，IPCC）在2019年的一份報告描述，以植物為主的膳食大有機會減輕氣候變化的程度。

德國一個學生支援組織大學生服務中心（Studierendenwerk）成員丹妮埃拉·庫姆勒（Daniela Kummle）向BBC表示，他們食堂有越來越強烈的要求使用無肉餐廳。

庫姆勒提到2019年的一次學生調查結果，發現柏林有14%的學生表示他們是純素食者，另外有33%是素食者。

她表示，大學生服務中心運營著柏林各大學和學院的34家食堂，他們在全球疫情期間調整了餐單，「讓我們的供應更加趨於『氣候友好型』」。

學生將可以點選的餐食包括使用椰子奶和紅扁豆做的純素燉菜，還有加入蔬菜和奇亞籽的鷹嘴豆和藜麥等。

庫姆勒表示，除了社交媒體上少量的負面評論之外，目前為止學生們對此的反應絶大部分是正面的。

柏林工業大學率先在2019年開設了柏林第一家純素食的學生食堂，顯示了德國越來越傾向於植物為主的膳食。

事實上，這種膳食在當地大受歡迎，德國在維根茲連鎖超市2020年的一項跨國膳食調查中位居素食主義名錄的首位。調查顯示該國有260萬人是純素食者——佔總人口3.2%，約360萬人是素食者，佔人口4.4%。

與此同時，氣候保護在柏林各大學正在成為一個越來越重大的話題，多所大學均制訂了詳細計劃，減少碳排放。

柏林洪堡大學（The Humboldt University）希望在2030年達到氣候中和，並已聘請了兩名氣候保護經理。柏林工業大學也有在2045年達至氣候中和的目標。

兩所大學還在重新修繕校內建築，以令它們更加節省能源。

兩所大學數以百計的工作人員也主動承諾放棄在短途出差中坐飛機。