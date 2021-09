塔利班、伊斯蘭國和基地組織有什麼分別

39 分钟前

它們如何建立起來?

但基地組織在伊拉克的分支同時也有這種擴展全球的計劃,它的想法與基地組織最初的想法也不同。於是它在2006年吸納了其他極端組織,改名為「伊拉克伊斯蘭國」(Islamic State of Iraq)。

它在2011年趁著敘利亞內戰時進入當地,再次更改名稱稱為「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」(Islamic State in Iraq and the Levant),自稱為以伊斯蘭教法治國的「哈里發」(caliphate),同時立即與基地組織切割關係。