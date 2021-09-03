塔利班、伊斯蘭國和基地組織有什麼分別

何塞‧奎托（José Carlos Cueto）

BBC西班牙語

39 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班、基地組織和伊斯蘭國都是伊斯蘭極端組織，但它們的目標和行事方式都十分不一樣。

塔利班重新奪取阿富汗的控制權後，世界各地的伊斯蘭聖戰主義支持者都在慶祝。也門等地有人放煙火，索馬里有人派發糖果，而亞洲南部的伊斯蘭主義者也在網絡上慶祝，稱美國撤退是他們擊倒西方軍事力量的勝利。

現在專家就開始擔心，中東和亞洲中區地區都迎來新一輪的聖戰主義。最大的威脅，來自極端組織基地組織（又稱阿爾蓋達）和伊斯蘭國武裝組織，它們在過去數年被打擊後實力減弱，但仍然活躍。

塔利班與美國談判的時候承諾，不會為計劃向西方目標發動攻擊的極端組織提供庇護，但它與基地組織仍然有十分緊密的聯繫。

至於伊斯蘭國，它是基地組織的對手，專家認為它將會面臨壓力去顯示自己仍然活躍。一個稱為「伊斯蘭國呼羅珊」（Islamic State Khorasan，簡稱IS-K）的伊斯蘭國分支，早在美國仍然未完全撤離前，已經在喀布爾機場發動襲擊，造成約170人死亡，包括13名美國士兵。

但除了意識形態外，它們其實有什麼分別？

美國蘇凡中心（Soufan Center）安全事務分析員克拉克（Colin Clarke）這樣總結：「塔利班在阿富汗有最重要的角色，基地組織是個過渡性聖戰組織，希望重建自己的網絡。伊斯蘭國也一樣，但因於它是基地組織和塔利班的死敵，它要這樣做並不容易。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊斯蘭國就是2003年美國入侵伊拉克的產物，它原本是基地組織在伊拉克的分支，在美國入侵後由這個分支的殘部組成。

它們如何建立起來？

塔利班和基地組織是當地人為了抵抗蘇聯入侵，在1980年代末建立的組織，在1990年代初阿富汗內部衝突中也扮演了角色。

伊斯蘭國就是2003年美國入侵伊拉克的產物，它原本是基地組織在伊拉克的分支，在美國入侵後由這個分支的殘部組成。美國在2007年向伊拉克增派軍隊後一度減少活動，但在2011年重新活躍起來。

基地組織是沙特富豪本拉登（Osama bin Laden ）創立的組織。在蘇聯入侵阿富汗期間，它為抵抗蘇聯軍隊的回教徒提供了物資和武器支援。

本拉登也在全球各地的伊斯蘭國家招攬成員，加入基地組織。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 基地組織是沙特富豪本拉登創立的組織。

至於塔利班，它的名字在普什圖語意思可以翻譯成「學生」，在1990年代初蘇聯撤軍後，在巴基斯坦北部冒起。外界相信這個主要由普什圖人創立的運動，最初在主要由沙特阿拉伯資助的神學院出現，教授一些強硬派的遜尼教教義。

塔利班向這些住在阿富汗與巴基斯坦交界的普什圖地區的人承諾，一旦掌權，就會重建當地的和平和秩序，同時按自己的解讀，執行伊斯蘭律法。它之後快速地擴展自己在阿富汗的影響力，1996年奪取喀布爾，把當時的總統布爾漢努丁·拉巴尼（Burhanuddin Rabbani）趕下台。

到了1998年，塔利班已經成功控制阿富汗約90%的國土。

這個時候，基地組織已經不再單純是一個簡單的物資供應網絡，它演變成一個聖戰組織，希望擴展全球。塔利班政權為了答謝基地組織的支持，容許它進入阿富汗。

但基地組織在伊拉克的分支同時也有這種擴展全球的計劃，它的想法與基地組織最初的想法也不同。於是它在2006年吸納了其他極端組織，改名為「伊拉克伊斯蘭國」（Islamic State of Iraq）。

它在2011年趁著敘利亞內戰時進入當地，再次更改名稱稱為「伊拉克與黎凡特伊斯蘭國」（Islamic State in Iraq and the Levant），自稱為以伊斯蘭教法治國的「哈里發」（caliphate），同時立即與基地組織切割關係。

它們各自如何解釋伊斯蘭教義？

塔利班、基地組織和伊斯蘭國其中一個最大的共通點，是它們都以強硬的方式解讀遜尼派伊斯蘭教教義。

倫敦國王學院學者格羅皮（Michele Groppi）介紹說，這三個組織都認為，社會和政治生活都離不開宗教生活。「他們相信以宗教名義使用暴力沒有問題，同時也是義務，一個不願意戰鬥的人就是差勁的回教徒。」

格羅皮指出，這種看法源於他們對一些經文嚴格地按字眼解讀，但其實這些經文編寫的時候，情況和面對的威脅完全不同。

「可蘭經與聖經一樣，有許多一些嚴苛的條文，但大多回教徒一般來說都不會理會那些條文。他們會認為，條文在宗教開始時會有意思，因為當時教派的確受到威脅。當時發動聖戰的確符合邏輯。」

一些專家認為，塔利班、基地組織和伊斯蘭國之間最大的分別，在於它們有不同程度的極端主義。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班在1990年代初蘇聯撤軍後，在巴基斯坦北部冒起。

它們的目標有什麼分別？

塔利班的目標主要只在阿富汗境內，基地組織和伊斯蘭國就希望把影響力擴展全球。

塔利班在1990年代掌權時執行嚴格的伊斯蘭律法，包括對女性有嚴格規範和嚴刑峻罰，包括公開處決、鞭打和斬斷手掌。它再新掌權後，民眾害怕它會重回舊路，因此希望逃離當地。

美國喬治城大學（Georgetown University）學者比曼（Daniel Byman）指，基地組織和伊斯蘭國的教義更嚴格。他接受BBC訪問說，塔利班的目標「是把阿富汗回復到理想化的伊斯蘭時代」，而不是改變其他國家。

而雖然基地組織和伊斯蘭國都希望在全球擴張，並建立「哈里發」，它們有一點十分不同。

「伊斯蘭國希望現在就建立哈里發，但基地組織認為這並不是時候。他們相信聖戰團體和回教社會都未凖備好，因此這不是他們的優先目標。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 基地組織最受外界注意的地方，是他們在2001年發動911襲擊。

它們的敵人是誰？

塔利班、基地組織和伊斯蘭國都有共同的敵人，但它們之間也有衝突。

美國和西方陣營是它們主要的敵人，連帶一些奉行政教分離的國家也是一樣。比曼認為，一開始的時候伊斯蘭國比基地組織更暴力，除了西方社會，「他們對一些不認同他們想法的回教徒也爆發了一個世俗的鬥爭。」

另一個主要的分別，是伊斯蘭國會攻擊中東地區什葉派的社區，但基地組織不會這樣做。比曼說，雖然基地組織同樣認為什葉派信徒是叛徒，「但殺害他們太極端，也浪費資源，同時不利聖戰計劃」。

塔利班掌權也進一步分化各方的權力，因為伊斯蘭國認為塔利班與美國談判令它們變成叛徒，但專家指出雙方其實不完全是敵人，因為它們都與一個稱為「哈卡尼網絡」（Haqqani network）的組織有聯繫。

發動襲擊的方式

基地組織最受外界注意的地方，是他們在2001年發動911襲擊。他們希望透過這種方法，激發各地的伊斯蘭戰士，令美國從中東地區撤離，尤其是從沙特阿拉伯和聖地離開。

它的訊息主要是指聖戰是每個伊斯蘭教徒的責任，但必先完成基地組織組織的任務。

比曼認為，伊斯蘭國的宣傳訊息也差不多，但方式「更暴力」。他形容在伊斯蘭國來說，「恐怖主義是革命戰爭的一部份。在他們控制的地區，他們會進行大規模處決行動、公開斬首和強暴。他們希望令當地民眾害怕他們，最終順從他們的指令。」

他形容，基地組織使用的方式相對來說「比較和善」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國前總統布什在911襲擊後發動"反恐戰爭"，下令入侵阿富汗。

伊斯蘭國2014至2017年在敘利亞和伊拉克大幅擴展了控制的地區範圍，但之後被西方軍隊、庫爾德族武裝部隊和俄羅斯支持的敘利亞軍隊擊退。

它最終在2019年失去敘利亞最後一片領土後宣佈解散，但之後改變成一個秘密網絡，繼續是威脅。伊斯蘭國的阿富汗分支「伊斯蘭國呼羅珊」在8月26日攻擊喀布爾機場，造成最少170人死亡，它同時也對阿富汗的少數民族發動攻擊。

塔利班方面，它在過去數星期針對阿富汗政府發動攻擊，奪取不同城市的控制，最終取得首都喀布爾的控制權。

多方的說法指出，塔利班的戰士處決了許多阿富汗士兵，同時實施了許多嚴厲的罰則和限制，尤其是針對女性。

但倫敦國王學院學者格羅皮認為，塔利班在說服民眾接受他們管治方面有改變，讓對方接受塔利班可以解決貪污等問題，尤其是在郊區。

招攬戰士的不同

塔利班、基地組織和伊斯蘭國都在自己所位處的地區招攬戰士，承諾聖戰可以拯救和「淨化」他們的宗教。但基地組織和伊斯蘭國還能在中東以外的地區，招攬戰士。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 伊斯蘭國成功透過宣傳，煽動外地人在自己所屬國家發動襲擊，2015年巴黎襲擊就是一個例子。

羅皮指伊斯蘭國利用網絡，招攬許多在控制區外的人為他們效力，形容「這是他們最成功的地方」。

美國喬治城大學學者比曼同意，形容伊斯蘭國在社交網站上的努力令人印象深刻。「他們成功令那些身處西方國家的人，雖然與組織很少、甚至完全沒有聯絡，也無法到敘利亞和伊拉克，卻能說服他們在自己的國家發動攻擊。」