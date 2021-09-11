阿富汗20年 — 塔利班、反恐戰和戰爭的代價

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 阿富汗過去40年戰亂不斷，現在大部分阿富汗人不知道和平生活的含義

塔利班在阿富汗重新執掌政權，組建新政府，外國軍隊全部撤離，標誌著阿富汗自前蘇聯入侵以來持續了40年的戰亂結束。

過去20年的阿富汗戰爭和911恐怖主義襲擊密不可分。

2001年9月11日，紐約曼哈頓國際貿易中心雙塔被飛機撞毀，舉世驚駭。本·拉登和他領導的伊斯蘭激進組織基地（卡伊達、蓋達）作為元兇出現在世人眼前。本·拉登的大本營在阿富汗，為他提供庇護的是塔利班。

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塔利班是什麼人？

1989年蘇聯軍隊撤離，阿富汗內戰爆發，伊斯蘭激進組織塔利班開始活躍在西南地區和巴基斯坦邊境。當時塔利班的口號是打擊腐敗、維護安全，同時嚴格遵循伊斯蘭教義。

1996年開始，塔利班逐漸控制了全國絶大部分地區，在全國推行伊斯蘭法，規定男子必須蓄發，女子必須穿全身罩袍，禁止影視、音樂。

基地組織（卡伊達）和創始人本·拉登經常出入阿富汗。911襲擊後，塔利班拒絶交出本·拉登，美國決定軍事干預，推翻塔利班政權，在阿富汗建立民主制度，消滅恐怖主義勢力。

塔利班被推翻、驅散後，又在巴基斯坦邊境地區集結，凖備重振旗鼓。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， These boys in Kabul face an uncertain future, as they survey the scene of a bombing in July 2021

2004年，北約與美國和新成立的阿富汗政府聯手從塔利班手中奪取控制權，但塔利班沒有停止武裝抵抗，致命的暴力襲擊持續不斷。雖然美國總統奧巴馬2009年宣佈在阿富汗「擴軍」，駐阿富汗美軍驟增，塔利班勢力受到重創，但並未根除。

2014年被稱為過去20年來阿富汗最血腥的一年。這一年年底，北約宣佈結束在阿富汗的作戰行動，將國防安全保護的職責和權力移交給阿富汗軍隊。

塔利班視之為重振旗鼓的機會，陸續奪回了多個地方。美國政府和塔利班多番談判，最後在多哈簽訂合約。

2021年，美軍撤離阿富汗。塔利班在喀布爾成立新政府，經過20年戰亂後再度奪取阿富汗政權。

阿富汗20年大事紀

從2001年911襲擊開始，到2021年美國領頭的外國軍隊完全撤離，塔利班組建阿富汗政府，20年來發生過哪些大事？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 9/11恐襲舉世震驚，也改變了歷史走向

2001年9月11日 - 911 恐怖襲擊

奧薩馬·本·拉登領導「基地」組織（Al-Qaeda，卡伊達，蓋達）在美國本土發動恐怖襲擊。四架民航班機被劫持，兩架撞向曼哈頓國際貿易中心雙塔，一架在華盛頓特區撞擊五角大樓，一架在賓夕法尼亞州墜毀。911恐襲死亡人數將近3千。

2001年10月7日 - 首次對阿富汗實施空襲

美國領頭的多國部隊向阿富汗境內的塔利班和基地組織營地實施空襲，攻擊目標包括喀布爾、坎大哈和賈拉拉巴德。

阿富汗被前蘇聯佔領10年後落入塔利班控制，之後爆發內戰，但自始至終沒有交出本·拉登。塔利班的空中軍事力量被一舉殲滅。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 北方聯盟武裝佔領喀布爾

2001年11月13日 - 佔領喀布爾

反塔利班武裝團體「北方聯盟」在國際聯軍支持下攻佔喀布爾，趕走了塔利班，沒有逃離的塔利班成員悉數被俘或投降。其他重鎮隨後陸續落入北方聯盟控制。

2004年1月26日 - 新憲法頒布

經過支爾格大會（Loya Jirga，又稱大國民會議）漫長曲折的談判，阿富汗新憲法出台，為2004年10月的總統選舉鋪平了道路。

2004年12月7日 - 卡爾扎伊當選總統

哈米德·卡爾扎伊（Hamid Karzai）在阿富汗新憲法公布後的首次大選中當選總統。他連任兩屆，執政10年。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 阿富汗總統任期5年，卡爾扎伊連任兩屆

2006年5月 - 英軍進駐赫爾曼德省

英國出兵阿富汗，英軍進駐塔利班根據地、位於南部的赫爾曼德省。英軍最初的任務是為阿富汗戰後重建提供支持。在阿富汗戰爭期間，英軍死亡人數超過450人。

2009年2月17日 - 奧巴馬強勢增兵

美國總統巴拉克·奧巴馬批准向阿富汗大量增兵，駐阿富汗美軍最多時一度達14萬人。奧巴馬此舉被稱為「陡增」，在戰略上效仿了美國在伊拉克的模式，簡單說就是美軍一手保護平民，一手殲滅抵抗分子。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 本·拉登在巴基斯坦被美軍擊斃

2011年5月2日 - 本·拉登之死

基地組織領袖本·拉登在巴基斯坦阿卜塔巴德一個院落被美國海軍海豹突擊隊擊斃。本·拉登屍體海葬。這次軍事行動是美國中情局（CIA）長達10年追繳本·拉登的收官之戰。本·拉登生前隱匿在巴基斯坦的消息助長了美國國內對巴基斯坦的指責和懷疑，認為庇護本·拉登證明巴基斯坦不是美國反恐戰的可靠盟友。

2013年4月23日 - 穆拉·奧馬爾之死

塔利班創始人，穆拉·默罕默德·奧馬爾（Mullah Mohammed Omar）去世，但這個消息被隱瞞了二年多。阿富汗情報機構的消息顯示奧馬爾是在巴基斯坦的卡拉奇市一所醫院病逝，但巴基斯坦否認他生前曾在巴基斯坦。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 奧巴馬總統決定在阿富汗增兵

2014年12月28日 - 北約停止作戰行動

北約在喀布爾宣佈終止對阿富汗的軍事作戰行動。隨著增兵行動結束，美國開始減少駐阿富汗軍隊，撤兵數萬，留在阿富汗的美軍主要負責訓練和支持阿富汗安全部隊和武裝力量。

2015年 - 塔利班起兵反叛

塔利班發起一系列暴力攻擊行動，自殺炸彈、汽車炸彈，等等。喀布爾的議會大樓和昆都士發生襲擊事件。伊斯蘭國（ISIS）武裝分子開始在阿富汗活躍。

阿富汗時任總統阿什拉夫·加尼（Ashraf Ghani）2019年1月25日說，自2014年他就職總統以來，共有4.5萬名阿富汗安全力量官兵喪生。這個數字大出意料。

圖像來源，Getty Images

2020年2月29日 - 美國與塔利班簽約

美國政府和塔利班談判代表在卡塔爾的多哈簽訂和約，承諾為阿富汗「實現和平」。美國和北約盟國承諾，如果阿富汗反叛武裝遵守合約，則美軍和北約軍隊在14個月之內全部撤離。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 和平協議中寫明從阿富汗撤軍的時間表

2021年4月13日 - 從阿富汗撤軍

美國總統拜登宣佈美軍在2021年9月11日之前全部撤離阿富汗。

2021年8月16日 - 塔利班重新掌權

塔利班在一個多月時間內重新控制了阿富汗各地，包括首都喀布爾，阿富汗政府武裝力量在塔利班攻勢之下潰敗。

圖像來源，Reuters

戰爭代價多大？

阿富汗戰爭20年，死亡人數難以凖確統計，但大致而言美國領頭的聯軍傷亡人數遠低於阿富汗平民。

美國布朗大學一項研究認為，阿富汗安全部隊的死亡人數約6.9萬，平民和武裝分子死亡人數都在5.1萬左右。

自2001年以來，國際聯軍官兵死亡人數超過3500人，美軍佔三分之二。

聯合國數據顯示，阿富汗因戰亂離鄉背井的人數居世界第三。自2012年以來，約500萬阿富汗平民流離失所，或在國內逃亡，或到鄰國避難。